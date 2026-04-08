Ostrołęka pamięta: Hołd dla elity narodu w rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Ostrołęka przygotowuje się do godnego uczczenia pamięci polskiej elity narodowej zamordowanej wiosną 1940 roku.

Prezydent Miasta Paweł Niewiadomski zaprasza mieszkańców, delegacje szkół oraz poczty sztandarowe do udziału w Miejskich Obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wspólna modlitwa i ceremonia pod pomnikiem Golgota Wschodu odbędą się już w poniedziałek, 13 kwietnia.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej to jedno z najważniejszych świąt państwowych, przywracające godność tysiącom polskich obywateli zamordowanych na Wschodzie. W Ostrołęce tegoroczne uroczystości skupią się wokół wspólnej modlitwy oraz symbolicznego oddania hołdu pod pomnikiem „Golgota Wschodu”.

Harmonogram uroczystości – 13 kwietnia 2026 r.

Oficjalne obchody rozpoczną się o godzinie 10:00 w kaplicy na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej. Zostanie tam odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji ponad 22 tysięcy pomordowanych Polaków.

Wśród ofiar tej nieludzkiej zbrodni znaleźli się oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji, wybitni naukowcy, lekarze, nauczyciele, artyści oraz przedstawiciele administracji państwowej. Stanowili oni fundament ówczesnego społeczeństwa i elitę intelektualną Narodu.

Bezpośrednio po nabożeństwie uczestnicy zgromadzą się przy pomniku Golgota Wschodu, gdzie odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.

Dlaczego obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej?

Obchody 13 kwietnia upamiętniają rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. Przez dekady prawda o tym ludobójstwie była ukrywana i zakłamywana przez władze komunistyczne. Dziś wolna Polska pielęgnuje pamięć o ofiarach, dbając o to, by tragiczna lekcja historii nigdy nie została zapomniana.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostrołęki do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego zamanifestowania patriotyzmu oraz szacunku dla ofiar totalitaryzmu.