Ostrołęka zarabia na parkowaniu – rekordowe wpływy w 2023 roku

Strefa płatnego parkowania w Ostrołęce okazuje się coraz większym źródłem dochodu dla miejskiej kasy. Jak wynika z najnowszych danych, w 2023 roku miasto zarobiło na parkowaniu aż 1 459 658,94 zł. To rekordowy wynik, który przewyższa dochody z poprzednich lat.

Coraz większe wpływy z parkowania w Ostrołęce

W porównaniu do 2022 roku, kiedy do budżetu miasta wpłynęło 1 431 317,83 zł, ubiegłoroczny wynik to wzrost o ponad 28 tysięcy złotych. Jeszcze większy skok odnotowano w stosunku do 2021 roku, kiedy to wpływy wyniosły jedynie 770 920,61 zł. Nawet w porównaniu do 2018 roku, ubiegłoroczny wynik jest wyższy o ponad 248 tysięcy złotych.

W ostatnich latach strefa płatnego parkowania w Ostrołęce była powiększana, co przełożyło się na większą liczbę miejsc parkingowych objętych opłatami. Do tego mamy coraz więcej samochodów w mieście.

Z danych za 2024 r., z początku sierpnia, wynika, że w roku obecnym do tego czasu strefa płatnego parkowania przyniosła dochód na poziomie 762 161,93 zł. Czy padnie kolejny rekord?