Ostrołęka zatrzymała się o 8:41. Poruszające obchody 16. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

W piątek, 10 kwietnia, mieszkańcy Ostrołęki oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oddali hołd ofiarom tragedii pod Smoleńskiem. Uroczystości odbyły się na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego, gromadząc delegacje dokładnie w godzinę katastrofy.

Punktualnie o godzinie 8:41 – w symbolicznym momencie, w którym 10 kwietnia 2010 roku doszło do wypadku prezydenckiego samolotu – zgromadzeni na skwerze mieszkańcy i samorządowcy zastygli w milczeniu. Krótka modlitwa zainaugurowała skromne, ale pełne zadumy spotkanie upamiętniające 96 osób, które zginęły w drodze na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

W tegorocznych obchodach 16. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej udział wzięli m.in.: Marcin Grabowski – Poseł na Sejm RP, Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz oraz Stanisław Kubeł – Wiceprezydenci Ostrołęki, Piotr Liżewski – Starosta Ostrołęcki i przedstawiciele lokalnego samorządu.

Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Ostrołęce. Miejsce to ma szczególne znaczenie historyczne dla lokalnej społeczności – upamiętnia ono obecność głowy państwa podczas uroczystego odsłonięcia pomnika poświęconego Żołnierzom Wyklętym.

Podczas uroczystości wspomominano nie tylko parę prezydencką – Lecha i Marię Kaczyńskich – ale także wszystkich członków delegacji rządowej, parlamentarzystów, dowódców Sił Zbrojnych oraz załogę samolotu Tu-154M.

Mieszkańcy Ostrołęki regularnie spotykają się na skwerze imienia tragicznie zmarłego prezydenta, by pielęgnować pamięć o wydarzeniach sprzed szesnastu lat. Dzisiejsze obchody, mimo swojego kameralnego charakteru, podkreśliły jedność lokalnej wspólnoty w obliczu narodowej tragedii.

