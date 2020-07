Oświadczenia majątkowe: Pod lupę bierzemy dochody i majątki miejskich radnych

REKLAMA

Radni miasta Ostrołęki złożyli już oświadczenia majątkowe za 2019 rok. Poznaliśmy ich treść - zobaczcie, kto najwięcej zaoszczędził, kto ma największy majątek i zobowiązania finansowe. Oto podsumowanie.

Wszystkie dane zawarte w niniejszym zestawieniu pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej publikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Jakub Frydryk zgromadził 46 000,00 zł oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 72 m. kw. i wartości 244 000 zł (współwłasność małżeńska). Jako członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Ostrołęce zarobił 13 048,75 zł, z umowy zlecenie - 7,75 zł, dieta radnego wyniosła 18 290,00 zł. Posiada dwa samochody: Ford S-max (rok prod. 2012) i Kia Soul (rok prod. 2008). Jest współkredytobiorcą w kredycie hipotecznym w banku PKO BP, kredyt w wysokości 56 182,57 franków szwajcarskich.

Grzegorz Gołaś zgromadził 261 000,00 zł oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 48,5 m. kw. oraz wartości 160 000 zł. Z tytułu stosunku służbowego jego przychód wyniósł 75 047,51 zł. Ze stosunku pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "600 lecia" przychód brutto wyniósł 19 507,33 zł. Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 762,50 zł, z kolei dieta radnego wyniosła 13 852,74 zł. Przychód z tytułu najmu lokalu wyniósł 600,00 zł. Posiada samochód osobowy Kia Ceed z 2016 roku, wartość szacunkowa 50 000 zł. Nie posiada zobowiązań.

Jerzy Grabowski zgromadził 69 000,00 zł oszczędności. Jest współwłaścicielem mieszkań o powierzchniach - 61 m. kw. (wartość 232 000,00 zł) i 33 m.kw. (90 000 zł), jak również działki mieszkalno usługowej o powierzchni 20 arów i wartości 50 000,00 zł. Posiada również umowę deweloperską o wartości 128 000,00 zł na lokal o pow. 33,69 m2. W ramach umowy o pracę w MZOSTiIT 67 348,78 zł, dieta radnego miasta wyniosła 10 440,00 zł. Posiada auto Hyundai Elantra z 2012 r. Nie posiada żadnych zobowiązań pieniężnych.

Henryk Gut zgromadził 19 650,55 zł oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 71,92 m.kw. i wartości 210 000,00 zł, a także działkę ogrodową o wartości 5 000 zł i powierzchni 300 m.kw. Jego dochód z tytułu umowy o pracę wyniósł 97 709,72 zł. Dieta z tytułu pełnienia funkcji radnego 10 092,00 zł. Posiada samochód Opel Astra z 2016 roku o wartości 48 000,00 zł. Nie posiada żadnych zobowiązań pieniężnych.

Andrzej Jaskólski w 2019 roku osiągnął przychód z działalności gospodarczej – 127 584,36 zł. Z tytułu diety radnego otrzymał 11 531,81 zł., 29 746,96 zł z tytułu umowy o pracę. Otrzymał także darowiznę w kwocie 205 000,00 zł. Posiada dom o pow. 153 m2 o wartości 440 000,00 zł. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł to auta Volvo S80 i Mitsubishi Outlander. Zaciągnął kredyt na zakup auta w wysokości 30 000 zł oraz kredyt na zakup domu w kwocie 234 600,00 zł.

Janusz Kotowski - nie złożył oświadczenia za 2019 rok.

Adam Kurpiewski zgromadził oszczędności w kwotach: 51 000,00 zł; 242,56 EUR i 50 USD. Posiada papiery wartościowe PKO BP - 190 szt. na kwotę 6 547,40 zł oraz Energa - 452 szt. na kwotę 3 200,16 zł (wartość na dzień 31.12.2019). Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 57,86 m. kw. i wartości 200 000,00 zł, a także dwóch boksów garażowych - o wartości 26 959,07 zł i 29 522,57 zł. Z tytułu diety radnego uzyskał 18 246,44 zł., z tytułu zasiadania w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarobił 5 940,00 zł. Otrzymał także wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w kwocie 33 687,90 zł. Posiada dwa samochody - Peugeot 407 z 2004 r. oraz BMW Z3 z 1996 r. Nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Jacek Łuba zgromadził 196 000,00 zł oraz 7 200 euro oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 136 m. kw. i wartości 500 000,00 zł, a także działki budowlanej o powierzchni 0,0875 ha i wartości 100 000,00 zł. W 2019 roku osiągnął dochód: 20 142,00 brutto w Trony Sp. z o.o. (umowa o pracę) i 27 581,89 zł brutto w Cybermedia (umowa zlecenie), a także 2 376,42 z Powiatowego Urzędu Pracy oraz 17 086,61 zł z tytułu diety radnego. Nie ma zobowiązań pieniężnych. Posiada samochody: Mercedes c220 (rok prod. 2003) i Mercedes c200 (rok prod. 2010) oraz Suzuki Swift (rok prod. 2006)

Mariusz Łuba zgromadził 155 848,57 zł (oszczędności własne plus oszczędności dzieci w PKO Junior). Jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 59,02 m.kw. i wartości 225.000,00 zł. Z tytułu umowy o pracę i licencji w Radiu Oko zarobił łącznie 35 864,78 zł. Dieta radnego wyniosła 16 941 zł, dieta przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosła 10 800 zł. Nie posiada zobowiązań finansowych.

Mariusz Mierzejewski zgromadził zasoby pieniężne w kwotach 160.000,00 zł oraz 2.500,00 euro. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 198 m.kw. i wartości ok. 700.000,00 zł, a także działki budowlanej o pow. 0,25 ha i wartości około 200.000,00 zł. Posiada udziały w spółkach handlowych - Trony Sp. z o.o. (4299 udziałów, tj. 50%) o wartości 214 950 zł oraz HUS-BUD Sp. z o.o. (50 udziałów, tj. 50%) o wartości 5.000,00 zł. Jest prezesem zarządu w spółce Trony Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, z tego tytułu w 2019 roku uzyskał dochód w wysokości 125 414,34 zł (przychód) 123 801,84 zł (dochód) Z tytułu pracy w Urzędzie Miasta uzyskał dochód w wysokości 3044 zł, dieta radnego wyniosła 16 324,19 zł. Jest właścicielem dwóch samochodów: VW UP! Z 2016 roku o wartości 15 000 zł i Mercedes Benz B180 z 2012 roku o wartości 35 000 zł. Posiada zobowiązania finansowe: kredyt hipoteczny ok. 156.000 zł, kredyt w wysokości ok. 76.000 zł i kredyt w wysokości ok. 12.000 zł.

Grzegorz Milewski zgromadził 8 498,19 zł oszczędności. Jest właścicielem domu o powierzchni 100 m. kw. i wartości ok. 70.000,00 zł, a także współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 48,17 m.kw. i wartości ok. 130.000,00 zł. Jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,6 ha i wartości ok. 80.000,00 zł. Z tego tytułu uzyskał dochód w wysokości 4 101,20 zł. W 2018 roku uzyskał dochód brutto z pracy w WORD Ostrołęka w wysokości 74 621,25 zł, jego dieta radnego wyniosła 10 440 zł. Posiada samochody - Skoda Octavia z 2011 r. i Volkswagen Golf z 2005 r. Nie posiada zobowiązań finansowych.

Paweł Niewiadomski zgromadził ok. 15.000,00 zł oraz 1.000,00 dolarów oszczędności. Jest właścicielem domu o powierzchni 182,48 m. kw. - stan surowy zamknięty wraz z działką o powierzchni 0,20 ha o wartości łącznej około 245 000 zł. Prowadzi kancelarię adwokacką, z której osiągnął ok. 136 638,34 zł przychodu i 82 221,13 zł dochodu. Dieta radnego wyniosła 16 904,19 zł. Z tytułu umowy zlecenia otrzymał 939,78 zł oraz 2 500 zł z tytułu dotacji na budowę oczyszczalni ekologicznej. Posiada auto Peugeot 508 z 2011 r. o wartości 30 000 zł. Jego zobowiązania to kredyt hipoteczny na budowę domu w wysokości 314.500,00 zł (pozostało do spłaty 305 430,10 zł) oraz pożyczka na rozwój działalności gospodarczej z Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości w Ostrołęce - Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Ostrołęce w wysokości 32.000,00 zł, pozostało do spłaty 7 110,11 zł.

Wojciech Parzychowski zgromadził 91 512,97 zł oszczędności, posiada akcje Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA na kwotę 15.700,00 zł. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 200 m.kw. i wartości 400.000,00 zł (działka), ma również 1/8 własności (spadek) mieszkania o powierzchni 48 m.kw. i wartości 144.000 zł, a także 1/8 własności (spadek) garażu o powierzchni 21 m.kw. i wartości 25.000 zł. Jego wynagrodzenie ze stosunku pracy w Energa Elektrownie Ostrołęka wyniosło 85 837,52 zł, dieta radnego wyniosła 13 861,61 zł. Posiada samochody Mazda 3 z 2011 r. i Honda Civic z 2017 r. Nie posiada zobowiązań finansowych.

Grzegorz Płocha nie złożył oświadczenia majątkowego za 2019 rok.

Mariusz Popielarz zgromadził 12 000 zł oszczędności. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 72 m.kw. i wartości ok. 250.000,00 zł (zakupione w 2007 roku). Posiada nieruchomość gruntową o pow. 0,1224 ha i wartości ok. 12 000 zł. Posiada 10 udziałów w spółce PRACA 24 oraz 74 016 akcji w spółce FON S.A. 1 akcję w spółce Atlantis S.A. oraz 1 akcję w spółce ELKOP S.A. Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim osiągnął dochód w wysokości 139 023,38 zł, umowa zlecenie 1 384 zł, dieta radnego 16 632,90 zł. Posiada auto VW Jetta z 2016 r. Zobowiązania finansowe to kredyt hipoteczny w BGŻ BNP Paribas - stan zadłużenia 93 129 zł; kredyt konsolidacyjny zaciągnięty 21 lutego 2019 roku na kwotę 59 491, w BNP Paribas (zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wynosi 53 357,70 zł.

Waldemar Popielarz zgromadził 38 650 zł oszczędności. Wynajmuje mieszkanie o powierzchni 63,77 m. kw. Z tytułu umowy o pracę uzyskał 103 400,59 zł brutto, z diety radnego – 16 632,90 zł, dieta z tytułu wykonywania pracy w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 670 zł. Jest współwłaścicielem auta Ford C-Max z 2007 r. Nie posiada zobowiązań pieniężnych.

Grażyna Sosnowska zgromadziła 52 870 zł oszczędności. Jest współwłaścicielką mieszkania o pow. 72,15 m.kw. i wartości 145.000,00 zł. W 2018 roku osiągnęła dochód z tytułu: świadczenia emerytalnego – 40 672,60 zł oraz diety radnej – 9 744 zł. Posiada auto Skoda Fabia z 2014 r. Nie posiada zobowiązań pieniężnych.

Stanisław Szatanek zgromadził 61 000 zł oszczędności. Jest właścicielem mieszkania o pow. 48 m. kw. i wartości 180.000,00 zł. Posiada także gospodarstwo rolne (uprawa roślin) o powierzchni 20 ha i wartości 400.000,00 zł. Z tego tytułu osiągnął dochód wysokości 6.000,00 zł. Jego świadczenie emerytalno-rentowe wynosi 68 322 zł, dieta radnego – 18 000 zł. Otrzymał także zadośćuczynienie od Energa SA Elektrownie Ostrołęka w wysokości 22 690 zł. Posiada auto Opel Insignia z 2013 r. Łączna wartość zobowiązań kredytowych to 24 000,00 zł.

Ewa Szatanek-Zaorska zgromadziła 14 373,50 zł oszczędności, posiada akcje Energa (współwłasność małżeńska) na kwotę 11 101,44 zł. Wynajmuje mieszkanie o powierzchni 59,82 m. kw. Jest właścicielem użytków rolnych o wartości 80.000,00 zł i powierzchni 1,89 ha. (dopłata do użytków rolnych 1 827,97 zł). Z tytułu umowy o pracę osiągnęła dochód 32 951,89 zł brutto, dieta radnej wyniosła 16 906,77 zł. Jest współwłaścicielem auta Toyota Avensis z 2010 roku o wartości około 35 000 zł. Nie posiada zobowiązań pieniężnych.

Piotr Wierzba zgromadził 8 000 zł oszczędności. Jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 45,5 m. kw. i wartości 120 000 zł, a także działki o pow. 911 m.kw. i wartości 10 000 zł. Z tytułu pracy uzyskał dochód w wysokości 50 350,40 zł, dieta radnego wyniosła 17 862,58 zł. Nie posiada zobowiązań pieniężnych.

Wojciech Zarzycki nie ma żadnych oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o pow. 170 m.kw. i wartości 300 000 zł na działce o pow. 456 m.kw. Jest współwłaścicielem działku budowlanej o pow. 0,0986 ha i wartości 10.000,00 zł oraz działki rolnej o pow. 0,12 ha i wartości 10 000 zł. Dochód ze stosunku pracy wyniósł 68 413,03 zł, umowa zlecenia z MZOSTiIT – 10 993,, dieta radnego – 23 760 zł. Posiada dwa samochody: skoda superb z 2012 roku i vw garbus z 1970 roku. Zobowiązania: 10 000 zł pożyczki z ZFŚS (do spłaty pozostało 6 800 zł).

Ewa Żebrowska-Rosak zgromadziła 54 555,32 zł oszczędności. Jest współwłaścicielem mieszkań o pow. 41 m. kw. i wartości 94.100,25 zł oraz 49 m. kw. i wartości ok. 412.768,25 zł, jak również dwóch działek - dwóch rolnych i jednej budowlanej o łącznej wartości 8.000,00 zł. Prowadzi działalność gospodarczą, z której w 2019 r. uzyskała przychód 647 584,29 zł (dochód zapisano "z minusem" w formie: -14 897,38 zł). Pozostałe dochody: z tytułu wykonywanej pracy: 212 672,12 zł, z tytułu najmu 7.200,00 zł, dieta z pracy w radzie miasta – 9 570 zł oraz działalność wykonywana osobiście: 3 980 zł. Posiada dwa auta: citroen c5 z 2018 roku (szacunkowa wartość: 120 000 zł) i citroen c3 z 2018 roku (szacunkowa wartość: 64 000 zł). Posiada następujące zobowiązania: kredyt hipoteczny w Banku Spółdzielczym w wysokości 120 120 zł, kredyt na samochód w PSA Finance w wysokości 29 484,54 zł, kredyt na działalność gospodarczą w łącznej wysokości 237 904,65 zł, zadłużenie z tytułu leasingu w wysokości 16 010,64 zł.

Ryszard Żukowski zgromadził 1 369,32 zł oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o pow. ok. 105 m. kw. i wartości 40.000 zł. Jest współwłaścicielem trzech działek o łącznej wartości 10.000 zł, a także budynku gospodarczego o pow. 130 m. kw. i wartości 220.000,00 zł. Z tytułu diety radnego uzyskał dochód 10 440 zł, z umów zleceń - w Liceum Klasycznym 29 122 zł, w SP przy Liceum Klasycznym 6 364 zł, a jako ekspert MEN 2 278,38 zł. Pobiera emeryturę, w 2018 r. było to 81 449 zł. Posiada auto Renault Thalia z 2006 r. Nie posiada zobowiązań pieniężnych.