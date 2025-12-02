„Paczuszka dla Maluszka” Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie zaprasza do świątecznej akcji pomocy!

REKLAMA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie po raz kolejny przyłącza się do szczytnej inicjatywy Fundacji Małych Stópek i organizuje zbiórkę „Paczuszka dla Maluszka”. Mieszkańcy gminy Czerwin mają szansę włączyć się w świąteczną pomoc i wesprzeć potrzebujące rodziny.

Akcja polega na prostej, ale wzruszającej zasadzie: osoby, które chcą pomóc, zabierają bombkę z choinki i w zamian przynoszą przygotowane artykuły dla najmłodszych.

Co jest najbardziej potrzebne?

Zbiórka koncentruje się na artykułach pierwszej potrzeby, które stanowią duże obciążenie dla rodzin w trudnej sytuacji. Mile widziane są przede wszystkim:

Środki kosmetyczne dla dzieci: chusteczki nawilżane, płyny do kąpieli, żele do mycia, balsamy, kremy, szampony, szczoteczki i pasty do zębów.

Pieluchy: pampersy w różnych rozmiarach.

Chemia gospodarcza: proszki, płyny do prania, środki do sprzątania.

Gdzie można zostawić dary?

Akcja ma szeroki zasięg w gminie Czerwin. Artykuły można zostawiać pod choinkami w następujących lokalizacjach:

Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Piskach

Kościół Rzymskokatolicki pw. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie

Szkoła Podstawowa w Czerwinie

Szkoła Podstawowa w Piskach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie

Zbiórka trwa do 21 grudnia 2025 roku!

Tegoroczna edycja „Paczuszki dla Maluszka” jest prowadzona na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego "Empatia" w Łomży. Włączając się do akcji, mieszkańcy mają realny wpływ na poprawę codziennego życia wielu maluszków i ich opiekunów.

Źródło: eOstrołęka.pl/Gmina Czerwin