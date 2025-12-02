„Paczuszka dla Maluszka” Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie zaprasza do świątecznej akcji pomocy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie po raz kolejny przyłącza się do szczytnej inicjatywy Fundacji Małych Stópek i organizuje zbiórkę „Paczuszka dla Maluszka”. Mieszkańcy gminy Czerwin mają szansę włączyć się w świąteczną pomoc i wesprzeć potrzebujące rodziny.
Akcja polega na prostej, ale wzruszającej zasadzie: osoby, które chcą pomóc, zabierają bombkę z choinki i w zamian przynoszą przygotowane artykuły dla najmłodszych.
Co jest najbardziej potrzebne?
Zbiórka koncentruje się na artykułach pierwszej potrzeby, które stanowią duże obciążenie dla rodzin w trudnej sytuacji. Mile widziane są przede wszystkim:
- Środki kosmetyczne dla dzieci: chusteczki nawilżane, płyny do kąpieli, żele do mycia, balsamy, kremy, szampony, szczoteczki i pasty do zębów.
- Pieluchy: pampersy w różnych rozmiarach.
- Chemia gospodarcza: proszki, płyny do prania, środki do sprzątania.
Gdzie można zostawić dary?
Akcja ma szeroki zasięg w gminie Czerwin. Artykuły można zostawiać pod choinkami w następujących lokalizacjach:
- Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Piskach
- Kościół Rzymskokatolicki pw. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie
- Szkoła Podstawowa w Czerwinie
- Szkoła Podstawowa w Piskach
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie
Zbiórka trwa do 21 grudnia 2025 roku!
Tegoroczna edycja „Paczuszki dla Maluszka” jest prowadzona na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego "Empatia" w Łomży. Włączając się do akcji, mieszkańcy mają realny wpływ na poprawę codziennego życia wielu maluszków i ich opiekunów.