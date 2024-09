"Pawełkowe" wprowadzone! W Ostrołęce 1000 złotych na dziecko i wyprawka [ZDJĘCIA]

REKLAMA

To już pewne - Miasto Ostrołęka wprowadzi, mający na celu wsparcie finansowe i rzeczowe młodych rodziców. Młodzi rodzice będą mogli wnioskować o jednorazowe 1000 złotych i wyprawkę po urodzeniu dziecka. To jedna ze sztandarowych obietnic prezydenta Pawła Niewiadomskiego - czyli "pawełkowe", jak to nazwał dziś przewodniczący rady miasta.

~Mama , 13:33 26-09-2024 , 88% to ja nie rozumiem, sytuacja budżetu była tak zła ze trzeba było robić podwyżki 100% za śmieci i 60 za wodę i ścieki. A nagle znajduje 1000 zło na dziecko? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Konfa , 13:39 26-09-2024 , 75% @~Mama I czego nie rozumiesz. Na co były te podwyżki? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:28 26-09-2024 , 34% @~Mama Na kogo Wy głosujecie? Jak nie PIS, który doprowadził Ostrołękę do ruiny to teraz na tych co rozdają pieniądze podatników, a mieszkańcom opłaty podnoszą? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:35 26-09-2024 , 60% @~tępiciel lemingów Miasto do ruiny doprowadził brak PiS. Zapowiada się coraz gorzej. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~PiS prawdy nie powie , 15:13 26-09-2024 , 20% @~tępiciel lemingów Wieloletnie rządy pisu w mieście doprowadziły do tego że Ostrołęka została wykluczona ze wszystkiego i tylko stacza się na dno. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:24 26-09-2024 , 67% @~PiS prawdy nie powie 5 letnie rządy braku PiS doprowadziły Ostrołękę do ruiny, z ledwością dokończono inwestycje poprzedników i było niewiele nowych mimo dotacji od rządu PiS. Miasto stacza się na dno, ludzie opuszczają miasto. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzL , 15:31 26-09-2024 , 0% @~tępiciel lemingów Przecież to PIS zrobił rekordowy dług i utopił 1500 milionów w gruz. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:00 26-09-2024 , 100% @~JKzL Przecież to 5 lat braku PiS doprowadziło do rekordowego długu 142 mln, a decyzja UE utopiła 1500 mln w gruz. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ja , 13:37 26-09-2024 , 100% najbardziej żenujący pomysł na istniejące problemy a wokoło podwyżki • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Garda , 13:39 26-09-2024 , 82% Pawełkowe? A to Pawełek daje z własnej kieszeni? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Głupi pomysl , 13:43 26-09-2024 , 88% @~Garda Kolejny socjal za nasze pieniądze !!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Vice w UM , 13:50 26-09-2024 , 100% @~Głupi pomysl Opieka społeczna ma głos. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:29 26-09-2024 , 50% @~Garda Jakie Pawełkowe przecież to z podatków pracujących Polaków. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~X , 15:03 26-09-2024 , 50% @~tępiciel lemingów Ludzie to nie jest oficjalna nazwa, ani nie jest to nazwa wypowiedziana przez prezydenta . Tylko zacytowany żart radnego … • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:32 26-09-2024 , 100% @~X Radny również na utrzymaniu Polaków od lat. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Weronika , 13:51 26-09-2024 , 50% Super panie Prezydencie! Nie minęło nawet pół roku pana prezydentury, a już połowa programu wyborczego jest zrealizowana. Tak trzymać! :) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~matko , 13:59 26-09-2024 , 60% @~Weronika TO strasznie mały miał ten program :D hahaha • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Krzysiek , 14:02 26-09-2024 , 45% @~matko Poprzednicy nawet tyle nie zrealizowali przez całą swoją kadencję, co obecny prezydent do tej pory 😂 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jajca , 14:04 26-09-2024 , 75% @~Krzysiek Śmiechu warte to co piszesz. A co oni zrobili do tej pory oprócz wyprawki • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kreatywna matematyka , 14:29 26-09-2024 , 0% @~Weronika O której połowie PiSzesz? Tej większej czy tej mniejszej! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~przedstaw się , 14:32 26-09-2024 , 50% @~Krzysiek Poprzednicy przynajmniej przyciągnęli więcej kasy na inwestycje w 5 lat niż cały PIS przez 12 lat. Rozdawać nie swoje i zadłużać, a jednocześnie twierdzić, że budżet się nie spina to brak odpowiedzialności czy hipokryzja? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:36 26-09-2024 , 60% @~przedstaw się Gdzie widać taką kasę? Przez 5 lat było inwestycji jak na lekarstwo, w odróżnieniu od 12 lat PiS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:34 26-09-2024 , 0% @~Grażyna Wszędzie, gdzie ich nie było za rządów PIS, wystarczy prześledzić każdy budżet od 5 lat, a nie powielać kłamstwa PIS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:03 26-09-2024 , 100% @~tępiciel lemingów Jasne, za prezydenta z PiS w 12 lat "tylko” nowa pływalnia, stacja segregacji, kilkanaście nowych boisk szkolnych, sztuczne boisko przy stadionie, park na Bursztynowym, termomodernizacja kilkunastu szkół i przedszkoli, budowa i przebudowa gromady ulic (np. ciąg od Sienkiewicza - Korczaka-Ulmów - Dobrzanskiego do Hallera, Wiejska na Stacji, Sikorskiego Kleeberga Pileckiego Madalińskiego na Centrum i ok 100 innych ulic i uliczek, chodników i ścieżek itd), głównie za pieniądze z zewnątrz, przebudowany stary most z pozyskaną przez Kotowskiego kasą z rządu i Energi (ok. 37 mln), zaprojektowanie i przygotowanie kasy na Multicentrum i trasę na Stację (ulice Ostrowska Słowackiego). I tak można wymieniać i wymieniać. A Kulik co? Jakie inwestycje zaprojektował, sfinansował i wykonał samodzielnie przez całe 5, 5 roku?

Wystarczy prześledzić każdy budżet, a nie powielać kłamstwa antyPiS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Piotruś , 13:51 26-09-2024 , 75% Niech lepiej zainwestują w miasto, żeby ludzie nie chcieli wyjeżdżać zO-ki. To jest powód niżu demograficznego w mieście smutnym jak pi..a, a nie ,że się mniej dzieci rodzi. Pawełkowe ha,ha. A co to od Pawełka z kieszeni 🤔😁 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kol , 14:05 26-09-2024 , 56% @~Piotruś Nawet nie mieszka w Ostrołęce a rozdaje nasze pieniądze • zgłoś odpowiedz • oceń :

~WOS , 14:33 26-09-2024 , 100% @~WO Bo większość to nie rodowici mieszkańcy , a przybysze z wiosek. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Janusz K. , 14:34 26-09-2024 , 25% @~tępiciel lemingów To czemu pośle z PIS ty ciągle bierzesz pieniądze podatników? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ferdousi , 14:28 26-09-2024 , 100% No to już wiadomo dlaczego wszystko! mniej więcej idzie do góry o 100%. Na Pawełkowe ! idzie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Oka , 14:28 26-09-2024 , 100% A pewnie hurtownię z wyprawkami dla dzieci ma jakiś szwagier albo znajomy pana prezydenta. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ostrołęka , 14:58 26-09-2024 , 34% Przejdźcie albo przejedźcie się po mieście i zobaczcie ile za 5 lat rządów Kulika ulic i uliczek zostało wyremontowanych,które były ruinami i przez 12 lat prezydentury Kotowskiego nawet palcem nikt nie kiwnął,żeby coś z tym zrobić.Najwazniejsza inwestycja to pomnik ze zdechłą wroną i płac Kaczyńskiego koło Avalonu i muzeum wyklętych oraz dotacje z miejskiej kasy na remonty lokalnych kościołów. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tak trzymać. , 15:13 26-09-2024 , 50% @~Ostrołęka Jeżdżę i widzę dziury, 5.5 roku kadencji mial poprzednik. Teraz widać doskonale z że mieszkańcy dokonali właściwej zmiany. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ty też, dziur! , 15:20 26-09-2024 , 34% @~Tak trzymać. Odkrywca dziur? Na prezydenta w następnym rozdaniu? Po dziurach do celu? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzL , 15:29 26-09-2024 , 34% @~Tak trzymać. Nie jeździsz tam, gdzie od 20 lat ludzie czekali i płacili podatki, a teraz choć ktoś się pochylił nad tym i wyremontował te uliczki, chodniki. PIS tylko parkingi pod kościołami, muzeum dla swoich i dwie wieże zamienił w gruz. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:04 26-09-2024 , 100% @~JKzL Jasne, za prezydenta z PiS w 12 lat "nie tylko parkingi pod kościołami” nowa pływalnia, stacja segregacji, kilkanaście nowych boisk szkolnych, sztuczne boisko przy stadionie, park na Bursztynowym, termomodernizacja kilkunastu szkół i przedszkoli, budowa i przebudowa gromady ulic (np. ciąg od Sienkiewicza - Korczaka-Ulmów - Dobrzanskiego do Hallera, Wiejska na Stacji, Sikorskiego Kleeberga Pileckiego Madalińskiego na Centrum i ok 100 innych ulic i uliczek, chodników i ścieżek itd), głównie za pieniądze z zewnątrz, przebudowany stary most z pozyskaną przez Kotowskiego kasą z rządu i Energi (ok. 37 mln), zaprojektowanie i przygotowanie kasy na Multicentrum i trasę na Stację (ulice Ostrowska Słowackiego). I tak można wymieniać i wymieniać. A Kulik co? Jakie inwestycje zaprojektował, sfinansował i wykonał samodzielnie przez całe 5, 5 roku?

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Henryk , 15:14 26-09-2024 , 34% Tak Kulik nie jest za socjalem to dlaczego przyznał mieszkanie pani którą stać kupić a ta pani to córka znanej działaczki w Ostrołęce wszędzie jej pełno • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jana Pawła otbs , 15:22 26-09-2024 , 100% @~Henryk Nie bądź taki tajemniczy tylko wal prosto z mostu o kogo ci biega? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkanka , 15:37 26-09-2024 , 60% To się w głowie nie mieści,coraz gorzej dzieje się w naszym mieście.Pan Prezydent jak jest taki hojny to niech wspomaga z własnych funduszy.Najpierw narzeka a za chwilę wprowadza beznadziejny pomysł i dlaczego ,,Pawelkowe,, przecież to z naszych pieniędzy,ręce opadają,co jeden to lepszy 😡 • zgłoś odpowiedz • oceń :

