PCPR przyjmuje zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce do 28 grudnia 2020 r. przyjmuje zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.



Program w pierwszej kolejności jest skierowany do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.



Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta dla:



1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz



2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.



Program zapewnia:



1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywani codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.



Zainteresowani mieszkańcy powiatu ostrołęckiego proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68 w Ostrołęce.



Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (29) 764-57-88, lub pocztą elektroniczną: e-mail:pcpr@powiatostrolecki.pl