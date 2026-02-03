eOstroleka.pl
Pędzlem i ołówkiem o bohaterach – rusza konkurs „Podziemne ścieżki wolności”

zdjecie 754
zdjecie 754
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce ogłasza wyjątkową inicjatywę skierowaną do młodych artystów i pasjonatów historii. Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Żołnierze Wyklęci – polscy żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Podziemne ścieżki wolności”.

To doskonała okazja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby poprzez sztukę oddać hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody w kilku kategoriach.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Organizatorzy zapraszają do udziału młodzież z całej Polski. Rywalizacja została podzielona na trzy główne kategorie wiekowe:

  • Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV–VI)
  • Uczniowie szkół podstawowych (klasy VII–VIII)
  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zadaniem uczestników jest stworzenie jednej pracy plastycznej w formacie A3. Organizatorzy stawiają na kreatywność, dlatego dopuszczalna jest dowolna technika: od tradycyjnego malarstwa i rysunku, przez kolaż, aż po komiks.

Kompozycja powinna w sposób symboliczny nawiązywać do życia i działalności Żołnierzy Wyklętych. Inspiracją mogą być konkretne postacie historyczne, kluczowe wydarzenia lub losy całych oddziałów partyzanckich.

W każdej kategorii wiekowej jury wyłoni zwycięzców, oceniając prace pod kątem trzech różnych aspektów:

  • Wartość edukacyjna i historyczna – rzetelność i głębia przekazu historycznego.
  • Pomysłowa interpretacja tematu – oryginalne podejście do symboliki podziemia.
  • Wartość artystyczna – estetyka, warsztat i technika wykonania.

Czasu na przygotowanie dzieł nie jest dużo. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2026 roku.

Adres do wysyłki:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych
ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”

Ważne: Do każdej pracy musi być dołączony wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy. Pełny regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Udział w konkursie „Podziemne ścieżki wolności” to nie tylko szansa na wygraną, ale przede wszystkim nieszablonowa lekcja historii. To sposób na zrozumienie motywacji i poświęcenia ludzi, którzy po 1945 roku nie złożyli broni, wybierając trudną drogę walki o suwerenność ojczyzny.Rusza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o Żołnierzach Wyklętych.

×