Personel medyczny, strażacy i przedsiębiorcy ze wsparciem samorządu Mazowsza

Epidemia to ciężki czas dla służb ratowniczych. Codziennie lekarze, pielęgniarki, ratownicy i strażacy walczą z koronawirusem. Wprowadzone obostrzenia nie sprzyjają także rozwojowi małej przedsiębiorczości. Samorząd Mazowsza uruchamia kolejne programy wsparcia. Pomoc trafi do mazowieckich OSP, stacji pogotowia oraz przedsiębiorców.

Sprzęt i środki ochronne dla mazowieckich szpitali

Każdego dnia do szpitali na Mazowszu dostarczane są kolejne partie zakupionego w ramach projektu unijnego sprzętu i środków ochrony osobistej. Podpisanych zostało już blisko 50 umów na dostawę ponad 260 sztuk różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego i 4,4 mln sztuk środków ochrony osobistej. Realizowane umowy dotyczą zakupu respiratorów, tomografów komputerowych, aparatów RTG, defibrylatorów, kardiomonitorów, urządzeń do dekontaminacji, łóżek do intensywnego nadzoru czy pojazdów specjalistycznego przeznaczenia z oddzielną przestrzenia dla kierowcy. Sukcesywnie kupowane i dostarczane do szpitali są także środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, gogle, kombinezony, maski i przyłbice. Zaangażowanych zostało już 127 mln zł z wartego 150 mln zł projektu.

– Czas, w którym obecnie funkcjonujemy jest bardzo ciężki dla wszystkich – zwykłych obywateli, lekarzy, ratowników, strażaków, policjantów, ale także przedsiębiorców, którzy bez żadnego wsparcia nie będą w stanie utrzymać się na rynku. Zarówno działania realizowane w ramach projektu unijnego, którego celem jest zakup niezbędnego szpitalom sprzętu i środków ochrony osobistej czy chociażby rozstrzygnięty niedawno konkurs na remonty i modernizacje strażnic strażackich mają pomóc w aktywizacji małych, lokalnych, jak i tych większych przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, każde chociażby najmniejsze wsparcie ma znaczenie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

30 mln zł z UE dla stacji pogotowia ratunkowego

Praca ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego w pogotowiu ratunkowym wymaga teraz dodatkowego wsparcia. Chodzi o stworzenie takich warunków w stacjach wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego, które pozwolą zmniejszyć zagrożenie epidemiologiczne wśród personelu.

– W czasie epidemii potrzebne jest pełne zabezpieczenie stacji pogotowia i ich pracowników, którzy codziennie muszą wyjeżdżać do osób zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19, ale też do tych z innymi schorzeniami. Równie ważne jak bezpieczeństwo pacjentów, są komfort psychiczny i bezpieczeństwo tych, którzy dniem i nocą udzielają pomocy chorym – wyjaśnia Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach projektu RPO 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego pokryte mogą zostać przede wszystkim koszty osobowe związane chociażby z wynagrodzeniami, nadgodzinami czy zatrudnieniem dodatkowego personelu, który będzie zajmował się odkażaniem karetek. Sfinansowane mogą zostać także np. posiłki, dojazdy czy tymczasowe miejsca pobytu dla tych pracowników, którzy ze względów na bezpieczeństwo nie mogą wrócić do swoich domów, żeby nie narażać na zakażenie mieszkających tam członków rodziny. Wsparcie może objąć również szkolenia zwiększające skuteczność zwalczania epidemii, np. z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym utylizacji.

8 mln zł na środki ochronne dla strażaków

Druhowie z ochotniczych straży pożarnych codziennie wspierają służby medyczne i porządkowe

w walce z epidemią. Aby móc bezpiecznie działać, muszą być wyposażeni w odpowiednie środki ochronne.

– Strażacy ochotnicy pełnią nieocenioną rolę w walce z koronawirusem. Niestety, także im bardzo często brakuje środków ochrony – maseczek, rękawiczek, czy środków do dezynfekcji. Tu chodzi nie tylko o ich bezpieczeństwo, ale także osób, którym pomagają. Dlatego ruszamy z pomocą i przeznaczamy 8 mln zł na doposażenie mazowieckich OSP w środki ochronne – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Od początku pojawienia się epidemii koronawirusa jednostki OSP biorą udział w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Pomagają osobom starszym, schorowanym, przebywającym na kwarantannie czy w izolacji, robią zakupy, i wspierają szpitale. Niestety, okazuje się, że w dobie epidemii nie posiadają wystarczających środków ochronnych, które zapewnią im bezpieczeństwo. Dzięki wsparciu samorządu do mazowieckich OSP trafi ponad 81 tys. sztuk maseczek jednorazowych, 8 tys. sztuk kombinezonów ochronnych, 216 tys. par rękawic jednorazowych, 2,1 tys. kompletów ubrań specjalnych (ubranie specjalne lekkie oraz hełm lekki z przyłbicą i goglami), 10,8 tys. sztuk worków na odpady oraz 5,4 tys. litrów płynu do dezynfekcji.

3 mln zł na remonty strażnic

Zakup środków ochronnych to nie jedyne wsparcie, które samorząd Mazowsza kieruje do strażaków ochotników. Podczas ostatniego posiedzenia, zarząd województwa mazowieckiego zatwierdził listę 158 miast i gmin, które otrzymają środki na remonty i modernizacje strażnic OSP w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020”. Na jego realizację z budżetu województwa przeznaczono 3 mln zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni województwa mazowieckiego.

– To już kolejne wsparcie dla naszych strażaków ochotników. W obecnej sytuacji ma ono jednak dodatkowe znaczenie. Wprowadzone w związku epidemią restrykcje, bardzo niekorzystnie odbijają się na naszej gospodarce. Dlatego, chcemy poprzez tych 158 małych inwestycji wesprzeć nie tylko strażaków, ale także małe, lokalne przedsiębiorstwa, które będą wykonawcami tych robót modernizacyjnych, remontowych i naprawczych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wsparcie dla przedsiębiorców

O preferencyjne pożyczki oraz odroczenie spłat mogą ubiegać się przedsiębiorcy korzystający ze środków unijnych oraz środków zwróconych w ramach instrumentów inżynierii finansowej.

– Staramy się pomagać w niwelowaniu skutków epidemii także przedsiębiorcom. To jedna z grup, najbardziej dotkniętych przez wprowadzone obostrzenia. Mali i średni przedsiębiorcy mogę teraz ubiegać się o pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Mamy nadzieję, że to wsparcie pomoże im przetrwać ten trudny czas – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

80 mln zł samorząd województwa przeznaczy na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Środki te znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach obowiązującej z województwem umowy o finansowaniu. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Pomoc zakłada m.in. możliwość finansowania do 100 proc. na cele obrotowe, pożyczkę do 500 tys. zł, okres spłaty do 48 miesięcy czy karencję spłaty do 12 miesięcy. Informacje na temat uruchamianych pożyczek będą dostępne na stronie internetowej BGK pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/mazowieckie/ oraz u poszczególnych pośredników finansowych.

Wsparcie obejmie także przedsiębiorców, którzy korzystają z funduszy pożyczkowych: Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., Fundacji na rzecz Polskiego Rolnictwa oraz funduszu poręczeniowego: Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach instrumentów zwrotnych z perspektywy 2007-2013. Szczegóły na www.mazovia.pl

#zostańwdomu i wspieraj lokalnych producentów żywności

W dobie koronawirusa w niełatwym położeniu znaleźli się m.in. mazowieccy producenci żywności lokalnej. Możemy im pomóc. Wystarczy, że podczas naszych codziennych, również tych internetowych, zakupów wybierzemy produkty regionalnych wytwórców. Ich adresy znajdują się na www.mazovia.pl.

– Pomagajmy naszym lokalnym mazowieckim producentom żywności. Robiąc zakupy, np. przez Internet, wybierajmy producentów z Mazowsza. W naszym regionie mamy wielu wspaniałych wytwórców, i tych małych i większych, dlatego wspierajmy ich w tym trudnym czasie – apeluje Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

Producenci regionalnej żywności, w dobie epidemii, starają się kontynuować działalność. Oferują możliwość zamówienia swoich produktów oraz pysznych dań przez Internet z dostawą lub odbiorem osobistym. Samorząd Mazowsza zachęca do wspierania polskich, mazowieckich producentów. Oferta członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze tonie tylko bogaty wybór, ale też gwarancja doskonałej jakości.

Adresy mazowieckich producentów lokalnej żywności znajdują się pod linkiem:

Projekt pozakonkursowy realizowany będzie z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.