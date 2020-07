Pieniądze lub... otrucie zwierząt. Trwa śledztwo prokuratury. Krystian S. w areszcie

Prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko Krystianowi S. Mężczyzna jest podejrzany o to, że oczekiwał od dwóch mężczyzn prowadzących gospodarstwo 50 tysięcy złotych, a w przypadku nie zrealizowania jego żądań, groził otruciem zwierząt. Krystian S. trafił do aresztu.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Krystianowi S., podejrzanemu o to, że w okresie od 17 do 21 lipca, działając w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grożąc gwałtownym zamachem na mienie w postaci zatrucia pokarmu podawanemu zwierzętom, a w konsekwencji otrucia około 200 sztuk bydła, usiłował doprowadzić pokrzywdzonych Jacka K. i Janusza K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 100.000zł, w ten sposób, że w nocy 17 lipca 2020r. na bramie wjazdowej posesji należącej do Jacka K. pozostawił torbę z napisem „Jacek Sławek”, w środku której znajdowały się ręcznie napisane kartki z żądaniem pieniędzy w kwocie 50.000 zł, a następnie w dniu 21 lipca 2020r. na polnej drodze prowadzącej do posesji Jacka K. pozostawił wbity w ziemię kij, na którym przywiązał sznurkiem wydrukowaną kartkę z żądaniem pieniędzy w kwocie po 50.000zł od każdego z pokrzywdzonych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na powiadomienie o powyższym zdarzeniu funkcjonariuszy policji, tj. o czyn z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 282 k.k