Powiat ostrołecki,

Pierścionek dla Basi? To będzie emocjonujący odcinek "Rolnik szuka żony" [WIDEO]

zdjecie 1122
fot. P. Matey TVPfot. P. Matey TVP
W niedzielę wieczorem TVP1 wyemituje przedostatni odcinek obecnej edycji "Rolnik szuka żony", w którym poznamy odpowiedź na pytanie nurtujące widzów od tygodni – czy między Kurpianką Basią a Mateuszem rozkwita prawdziwe uczucie? Zapowiedzi sugerują, że para stoi przed przełomową decyzją, a Mateusz szykuje dla Basi romantyczną niespodziankę.

Niedzielny odcinek "Rolnik szuka żony", który zostanie wyemitowany o godzinie 21:25 w TVP1, zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. To przedostatni epizod obecnej edycji programu, w którym uczestnicy podejmują kluczowe decyzje dotyczące swojej przyszłości.

Rozstrzygające randki

Jak zapowiadają twórcy programu, nadchodzący odcinek przyniesie widzom długo wyczekiwane rozstrzygnięcia. To czas, kiedy rolnicy i ich wybranki muszą odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie – czy łączące ich relacje mają szansę przekształcić się w coś trwałego? Szczególną uwagę przykuwa para złożona z Kurpianki Basi z gminy Łyse oraz wybranego przez nią Mateusza z Warszawy. Basia, która od początku emisji programu zdobyła sympatię widzów, musiała podjąć trudną decyzję, wybierając Mateusza spośród wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się do niej w programie.

W mediach społecznościowych programu pojawiła się intrygująca zapowiedź, która rozgrzała wyobraźnię fanów show. "Czy to wciąż partnerstwo, czy już coś więcej? Basia i Mateusz stoją przed decyzją, która może zbliżyć ich jak nigdy" – czytamy w oficjalnym komunikacie produkcji. To pytanie od tygodni nurtuje widzów śledzących losy pary. Czy między Basią a Mateuszem zakiełkowało prawdziwe uczucie, które przetrwa po kamerach? Niedzielny odcinek ma przynieść odpowiedź.

Tajemnicze pudełko i pierścionek

Największe emocje budzi jednak fragment zapowiedzi pokazany w zajawce odcinka. W romantycznej scenerii widzimy Basię i Mateusza podczas randki, podczas której mężczyzna przygotował dla swojej wybranki wyjątkową niespodziankę. W opublikowanym fragmencie Mateusz, trzymając w ręku pudełko, mówi do Basi słowa, które sprawiły, że serca widzów zaczęły bić szybciej: "nie mogła przypuszczać, że w tym pudełku jest pierścionek".

Co nas czeka?

Przedostatni odcinek programu "Rolnik szuka żony" to czas najważniejszych decyzji. Dla Basi i Mateusza, podobnie jak dla pozostałych uczestników, to moment prawdy – czas odpowiedzieć sobie na pytanie, czy poznane w programie osoby mogą stać się partnerami życiowymi. Niedzielny wieczór z pewnością przyniesie wiele emocji, wzruszeń, a może także niespodzianek. Czy Basia i Mateusz potwierdzą, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń? Czy tajemnicze pudełko rzeczywiście kryje pierścionek? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w niedzielę, 30 listopada, o godzinie 21:25 w TVP1. Jedno jest pewne – ten odcinek nie pozwoli widzom oderwać się od ekranów!

 

Więcej o: "Rolnik szuka żony", Basia i Mateusz
Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~won, 15:55 29-11-2025,   50%
wybacz  BASIU  przejeyuch sila mediow yusaka nie ogladam  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ciotka Teodozja, 15:56 29-11-2025,   100%
Nie wzbudza we mnie zaufania ten birbant!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~@@@, 20:17 29-11-2025,   100%
Basieńko ocknij się z tego letargu  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
