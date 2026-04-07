eOstroleka.pl
Ostrołęka,

PILNE: Zaginął kot Zorrek. Właściciele proszą o pomoc i oferują nagrodę

REKLAMA
REKLAMA
Posłuchaj

Mieszkańcy Ostrołęki, potrzebna jest Wasza czujność! Od kilkunastu dni trwają poszukiwania ukochanego pupila, który zaginął w okolicach kluczowych punktów miasta. Rodzina Zorrka jest bardzo poruszona i liczy na każdy sygnał, który pomoże sprowadzić go bezpiecznie do domu.

Kot zaginął 27 marca 2026 roku. Ostatni raz był widziany w rejonie: Starego Mostu, Meditransu i I Liceum Ogólnokształcącego.

Jak rozpoznać Zorrka?

Zorrek to średniej wielkości czarny kot o zielonych oczach i charakterystycznych dużych uszach. Jego cechy szczególne to:

  • Słabo widoczny „biały krawat” pod szyją (wygląda jak delikatne maźnięcie pędzlem),

  • Kilka białych włosków na końcówce ogona.

Apel właścicieli

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przerażone zwierzę szukało schronienia w zakamarkach pobliskich posesji. Właściciele kierują do mieszkańców gorącą prośbę:

Proszę o sprawdzenie garaży i piwnic - mógł zostać gdzieś przypadkowo zamknięty. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą pomoc”.

Kontakt i nagroda

Dla osoby, która odnajdzie Zorrka lub wskaże miejsce jego pobytu, przewidziana jest nagroda. Jeśli widziałeś podobnego kota, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny:

508 187 523 lub 797 253 637

Każda informacja może okazać się przełomowa. Pomóżmy Zorrkowi wrócić do kochającej rodziny!

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×