PILNE: Zaginął kot Zorrek. Właściciele proszą o pomoc i oferują nagrodę

Mieszkańcy Ostrołęki, potrzebna jest Wasza czujność! Od kilkunastu dni trwają poszukiwania ukochanego pupila, który zaginął w okolicach kluczowych punktów miasta. Rodzina Zorrka jest bardzo poruszona i liczy na każdy sygnał, który pomoże sprowadzić go bezpiecznie do domu.

Kot zaginął 27 marca 2026 roku. Ostatni raz był widziany w rejonie: Starego Mostu, Meditransu i I Liceum Ogólnokształcącego.

Jak rozpoznać Zorrka?

Zorrek to średniej wielkości czarny kot o zielonych oczach i charakterystycznych dużych uszach. Jego cechy szczególne to:

Słabo widoczny „biały krawat” pod szyją (wygląda jak delikatne maźnięcie pędzlem),

Kilka białych włosków na końcówce ogona.

Apel właścicieli

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przerażone zwierzę szukało schronienia w zakamarkach pobliskich posesji. Właściciele kierują do mieszkańców gorącą prośbę:

Proszę o sprawdzenie garaży i piwnic - mógł zostać gdzieś przypadkowo zamknięty. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą pomoc”.

Kontakt i nagroda

Dla osoby, która odnajdzie Zorrka lub wskaże miejsce jego pobytu, przewidziana jest nagroda. Jeśli widziałeś podobnego kota, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny:

508 187 523 lub 797 253 637

Każda informacja może okazać się przełomowa. Pomóżmy Zorrkowi wrócić do kochającej rodziny!