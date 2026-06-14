eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Pilny komunikat organizatorów. Dzisiejsza impreza w Ostrołęce została odwołana

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fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
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Osoby planujące niedzielne popołudnie w ostrołęckim skateparku muszą zmienić swoje plany. Organizatorzy wydarzenia „Letnia Scena Radia OKO Street Art” przekazali pilny komunikat o przełożeniu imprezy na inny termin.

Powodem decyzji są niekorzystne prognozy pogody oraz względy bezpieczeństwa. Jak podkreślają organizatorzy, priorytetem jest ochrona zarówno artystów, jak i wszystkich uczestników wydarzenia.

– „Ze względu na niekorzystne prognozy pogody oraz bezpieczeństwo Artystów i Uczestników, wydarzenie »Letnia Scena Radia OKO Street Art« zostaje przełożone na inny termin. Nową datę podamy wkrótce” – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Impreza pierwotnie miała odbyć się dziś, w niedzielę 14 czerwca, w Parku Miejskim w Ostrołęce na terenie niedawno oddanego do użytku skateparku. Wydarzenie zapowiadało się jako atrakcyjna propozycja dla miłośników kultury ulicznej, muzyki i sztuki, jednak kapryśna aura pokrzyżowała plany organizatorów.

Na razie nie podano nowego terminu realizacji projektu. Organizatorzy zapewniają jednak, że zostanie on ogłoszony w najbliższym czasie. Osobom zainteresowanym udziałem pozostaje śledzić kolejne komunikaty i informacje publikowane przez organizatorów.

Więcej o: letnia scena, Radio OKO

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