Piły poszły w ruch! Niezwykłe rzeźby powstają podczas pleneru w Borawem [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Już po raz piąty gmina Rzekuń staje się zapleczem pracy artystów-rzeźbiarzy, którzy z surowych, drewnianych kloców wydobywać będą niezwykłe historie. Tegoroczna edycja pleneru pod hasłem „Co się kryje w drzewie” zawitała do miejscowości Borawe. Przez najbliższe dni na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej powstawać będą unikalne dzieła, które na stałe wzbogacą przestrzeń publiczną gminy.

Od poniedziałku, 29 września, do środy, 1 października, mieszkańcy oraz goście będą mieli niepowtarzalną okazję, by na żywo podglądać proces twórczy – od pierwszego uderzenia dłutem, aż po finalne szlify. Z olbrzymich, drewnianych bali, dzięki kunsztowi i wyobraźni rzeźbiarzy, wyłonią się postaci kolejarzy, a także barcie i pszczelarz – figury nawiązujące do lokalnej historii i tradycji.

Efekty kilkudniowej, wytężonej pracy zostaną zaprezentowane podczas oficjalnego zakończenia warsztatów. Zanim jednak rzeźby trafią na docelowe miejsca na terenie gminy, zostaną poddane specjalistycznej konserwacji, która zabezpieczy je przed działaniem czynników atmosferycznych i pozwoli cieszyć oczy mieszkańców przez długie lata.

Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszy wymiar edukacyjny. Dla uczniów gminnych szkół podstawowych zorganizowano specjalne zajęcia z majsterkowania. To doskonała okazja, by najmłodsi mogli nie tylko zobaczyć pracę profesjonalistów, ale również sami spróbować swoich sił w obróbce drewna, rozwijając przy tym zdolności manualne i kreatywność.

Piąty Plener Rzeźbiarski w gminie Rzekuń to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale również święto lokalnej społeczności, które integruje mieszkańców i promuje unikalne, rzemieślnicze tradycje.