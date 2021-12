PiS równa się drożyzna. Akcja Platformy Obywatelskiej dotarła też do Ostrołęki

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Radek , 13:37 18-12-2021 , 44% 🦆 Morawiecki mejza i wiele polityków nie wspomnę Ziobro itp nie mający za grosz szacunku złodzieje odpowiedz • oceń :

~? , 14:00 18-12-2021 , 64% @~Radek Ja pamiętam to: piniędzy nie ma i nie będzie, sorry taki mamy klimat, ch., d. i kamieni kupa, państwo teoretyczne i takie tam. odpowiedz • oceń :

~gość*** , 14:14 18-12-2021 , 58% @~? A teraz wzrost najniższej płacy ,emerytury ,+500; 300+. ; do wieku 26 lat podatek 0.00 ; obniżka podatku i akcyzy na paliwo ,wystąpienie do unii o zmniejszenie podatku na żywność do 0% i inne działania poprawiające stan portfeli rodaków .Opozycja totalna niech wpłynie na decyzję inni i zatwierdzi propozycje premiera - ale oni wyznają cały czas zasadę im gorzej w kraju tym lepiej dla nich bo odsuną PIS od władzy i sprzedadzą to co jeszcze nam zostało .I będzie ''piniendzy nie ma i nie będzie'' ''dałbym i po 1000 gdybym wiedział gdzie są Zakopane '' lub nie mam takiego guzika na którym jest napisane niskie ceny bo bym go naciskał . odpowiedz • oceń :

~Daria , 14:26 18-12-2021 , 32% @~gość*** Zgłoś się do wice ministra to cię wyleczy odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:04 18-12-2021 , 41% @~? Pieniądze teraz są odebrane Polakom i trafiły do polityków PIS stąd kolejna podwyżka cen prądu o 24% i gazu o 54%, a inflacja w Polsce najwyższa w całej UE, śmiertelność Polaków najwyższa na świecie. odpowiedz • oceń :

~antykomuch , 17:19 18-12-2021 , 60% @~? Panstwo to nie fabryka pieniędzy. od razu widac, ze polacy to szmalcowniki. za pieniądze sprzedadzą swój honor, godność i patriotyzm odpowiedz • oceń :

~tt , 17:37 18-12-2021 , 68% @~tępiciel lemingów Za po ceny byłyby niemieckie a zarobki afrykanskie. Sam krul ewropy mówił że paliwo po wyborach może kosztować i 7 zł. Gdyby ta sitwa nie przeszkadzała byłoby lepiej odpowiedz • oceń :

~PiSuardessa , 17:45 18-12-2021 , 43% @~? Bardzo dobrze pamiętasz, pieniędzy nie było i nadal ich nie ma - PiS nieodpowiedzialnie postanowił kupić głosy wyborców na kredyt by taki głąb jak ty teraz się cieszył z własnej glupoty odpowiedz • oceń :

~oszukany wyborca PIS , 18:23 18-12-2021 , 39% @~tt O jaki cenach niemieckich mówisz? Jak wszystko było 2 razy tańsze niż w Niemczech? Odkąd rządzi PIS wszystko w górę o 100%, a zarobki wzrastają o 5% na rok, więc na logikę dzięki PIS Polacy mogą teraz kupić dwa razy mniej niż za PO odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:36 18-12-2021 , 50% @~oszukany wyborca PIS PIS to Producencka Inflacja Światowa. odpowiedz • oceń :

~~ , 21:56 18-12-2021 , 25% @~tępiciel lemingów .





Porównaj tę inflację światową i polską, pisowską w procentach - poczuj różnicę!



. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:16 18-12-2021 , 70% @~~ "Wzrost cen w USA bije rekordy. Ostatni raz w inflację na poziomie 6,8 proc. w skali roku Amerykanie widzieli za czasów Reagana w 1982 r., kiedy w Polsce panował stan wojenny."



"Niemiecka inflacja CPI wzrosła w listopadzie według wstępnych danych do 5,2 proc. - podał urząd statystyczny Destatis. Dla przyzwyczajonych do niewielkich tylko wzrostów cen Niemców to szok, bo poprzedni taki przypadek miał miejsce w czerwcu 1992 r."



"Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w Polsce (powyżej 9 pracowników, bez administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) wzrosło w listopadzie o 9,8 proc. rok do roku do 6 022,49 zł - podał GUS w piątek. Poziom 6 tys. zł brutto został przebity po raz pierwszy w historii. Dotychczasowy rekord był w grudniu ub.r. kiedy średnia płaca brutto w firmach wynosiła 5 973,07 zł." odpowiedz • oceń :

~jak ty gość to jak wygląd , 23:21 18-12-2021 , 41% @~gość*** Bredzisz, nie masz najmniejszego pojęcia o gospodarce, od razu widac co oglądzasz. Zapytaj jakiegokolwiek pracodawcę kto zapłaci za najniższą krajową i lecz się na nogi bo łeb nasz już zryty jak osoł odpowiedz • oceń :

~gość*** , 09:06 19-12-2021 , 56% @~jak ty gość to jak wygląd Widzę , nawet tych co się uważają za ''oświeconych '' nie przekonują wskaźniki gospodarcze i statystyki unijne nie PISowskie .

Takich ''polaków '' wychowało chyba tylko TVN i totalni . odpowiedz • oceń :

~gość*** , 09:14 19-12-2021 , 60% @~oszukany wyborca PIS A Niemcy i inni sąsiedzi robią u nas zakupy ,widocznie lubią te droższe towary .Teraz na pewno po obniżce akcyzy i VAT na żywność i paliwa bądą zubażać również nasz budżet . odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 17:47 19-12-2021 , 100% @~Radek Stacja TVN od kuchni : 08.30 TVN–Dzień dobry TVN–prowadzi Bartosz Węglarczyk–wnuk jednego z największych stalinowskich zbrodniarzy,osobiście torturującego bohaterów z NSZ,WIN i AK[chodzi o osławionego Józefa Światłę]18.00 TVP2–Panorama– prowadzi Hanna Lis–córka kanalii z okresu stanu wojennego...Waldemar Kedaj.Czy wiele się zmieniło od tamtych czasów?19.30 TVP1–Wiadomości–prowadzi Piotr Kraśko–wnuk jednego z czołowych komunistycznych cenzorów[Wincentego Kraśki],syn PRLowskiego ministra ds wyznań[Nie wiem,czy nie zaszła pomyłka:Tadeusz Kraśko,ojciec Piotra,jest dziennikarzem. 20.00 TVN24–Kropka nad i–prowadzi Monika Olejnik–córka funkcjonariusza SB[Tadeusza Olejnika],konfident służb PRL, pseudonim Stokrotka.link 21.30 TVN–Kuchenne rewolucje–prowadzi Magda Gessler–córka PRL-owskiego dziennikarza i agenta SB [Mirosława Ikonowicza].21.40 TVP2–Tomasz Lis na żywo–syn wysokiego OFICERA Ludowego Wojska Polskiego. 22.00 TVN24 Szkło kontaktowe–prowadzi Grzegorz Miecugow–syn stalinowskiego dziennikarza znanego z podpisania się pod Apelem krakowskim Bruno Miecugow 22.30 TVN–Kuba Wojewódzki Show–syn funkcjonariusza SB i PRL-owskiego prokuratora[Bogusława Wojewódzkiego]Życzymy przyjemnego odbioru!Zakładamy,że oni robią kariery we wszystkich miastach i miejscowościach.Komuchów i ubeków trochę jednak było i oni nie zniknęli,ale dzięki okrągłemu stołowi zmienili książeczki partyjne na czekowe.Dlatego zachęcamy: piszmy o nich.My nie uważamy,że dzieci odpowiadają za czyny rodziców,ale jeżeli korzystali(a skorzystali)z tak niegodziwie zgromadzonych dóbr,to jest to już ich odpowiedzialność odpowiedz • oceń :

~Radek , 13:41 18-12-2021 , 40% Nie wspomnę o blaszczaku armia z Żoliborza ale do czasu odpowiedz • oceń :

~Maria , 13:49 18-12-2021 , 45% @~Radek Różnie było ale takiej drożyzny faktycznie nie było

Tylko co dalej odpowiedz • oceń :

~Egon , 14:03 18-12-2021 , 87% @~Maria Przyjdą ci, powiedzą że to wina tamtych i nie da się nic zrobić, dadzą sobie podwyżki a później podwyższą akcyzę na wszystko bo trzeba spłacać długi poprzedników. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:52 18-12-2021 , 74% @~Maria Oto przyczyny drogiego gazu i prądu:



"Ceny uprawnień do emisji CO2, które podnoszą rachunki za energię w Polsce, biją kolejne rekordy. W grudniu stawki przekroczyły już 90 euro/t, a to trzy razy więcej niż przed rokiem. Analitycy przewidują, że jeszcze tej zimy notowania CO2 mogą skoczyć do kosmicznego poziomu 100 euro/t. Ceny napędza mroźna zima i drogi gaz."



"Od poniedziałku trwa na giełdach pasmo podwyżek cen gazu. W środę surowiec był droższy o 50 proc. względem początku tygodnia.



W listopadzie podstawowy kontrakt na gaz na giełdach był sprzedawany był po średnio 945 dol. za tys. m3, w grudniu – już po 1182 dol. Tymczasem od początku bieżącego tygodnia gaz zdrożał niemal o 50 proc. – czytamy w serwisie wnp pl." odpowiedz • oceń :

~Nigdy więcej PIS , 17:05 18-12-2021 , 39% @~tępiciel lemingów Przyczyny drogiego prądu i gazu to podatki ponad 50% nałożone na ceny. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:25 18-12-2021 , 77% @~Nigdy więcej PIS Przyjdzie PO i Ci obniży podatki. odpowiedz • oceń :

~Jan Kowalski z Lelisa , 19:36 18-12-2021 , 36% @~tępiciel lemingów PIS przyszedł i nie obniżył tylko dołożył i podniósł ceny. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:39 18-12-2021 , 91% @~Jan Kowalski z Lelisa Unia wprowadza podatek od ciepła do ogrzewania pomieszczeń od m2, podatek od cieplej wody w kranie, od m3, podatek od każdego silnika spalinowego. Wszystko co zarobicie to oddacie na szlachetny cel klimatyczny. Juz w niemieckich gazetach Ursula von. mowi polacy zużywają to muszą płacić.



PIS czyli Producencka Inflacja Światowa podniosła ceny. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 07:48 19-12-2021 , 85% @~Nigdy więcej PIS UE=drożyzna

"Ursula von der Leyen postanowiła odnieść się do zarzutów Mateusza Morawieckiego dotyczących handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jakie sformułował na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Szefowa Komisji Europejskiej w tym samym dzienniku stwierdza, że nie znalazła żadnych "oczywistych i niebudzących wątpliwości dowodów" na zarzuty stawiane przez polski rząd".

Ursula von der Leyen podkreśla, że Mateusz Morawiecki poruszył ten temat w mediach, sugerując, że dochodzi do nieuczciwej spekulacji w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła jednak, że po zbadaniu sprawy, KE nie znalazła żadnych "oczywistych i niebudzących wątpliwości dowodów" na zarzuty stawiane przez polski rząd.



"Według poczynionych ustaleń, głównej przyczyny obecnie bardzo wysokich cen energii należy szukać przede wszystkim w światowym wzroście gospodarczym, który napędza również światowy popyt na gaz ziemny. Wpływ na ceny praw do emisji CO2 jest jedynie logiczną konsekwencją tych zmian" — stwierdza von der Leyen i podkreśla, że cena "brudnej energii" wzrasta."



Tak UE walczy z wysoką ceną prądu. odpowiedz • oceń :

~Najmądrzejszy Kurp , 13:51 18-12-2021 , 10% To też to też. Ale ja mam inne może nawet lepsze. PiS= Pficer i Szczepienie... Oczywiście że to jest wina partii rządzącej. I to dotyka najbardziej maluczkich bo rząd sobie poradzi dając sobie podwyżki. I bynajmniej przyczyną inflacji nie jest Putin i Gazprom ( a jeśli już to najmniej). O ile wiem to Gazprom wywiązuje się ze wszelakich umów. Dostarcza tyle gazu ile jest umówione. To o co chodzi? A tak na marginesie. Ciekawe dlaczego nie pomoże nam najlepsiejszy sojusznik- USA i nie dostarczy nam gazu po korzystnych cenach ? Miało być przecież tak "pięknie" ? Oczywiście jak byśmy sie na polecenie USA nie kłócilibyśmy się z Rosją, to Rosja przychylniej by spojrzała na nasze problemy. Ja powiem tak obrazowo: Zachód ( czyli i USA) ma dla nas- szczepionki! a Rosja -gaz. Co wolicie? Dalej sie kłóćta z Rosją i Białorusią na polecenie jastrzębi z Waszyngtonu. To dopiero początek naszych (Polskich) kłopotów. Cały czas na polecenie administracji Blinkena sramy Łukaszence na wycieraczkę. I co? Rosja ma się przyczołgać na kolanach i prosić żebyśmy od niej brali gaz-tanio. odpowiedz • oceń :

~KODowica precz , 14:08 18-12-2021 , 61% A to tylko w Polsce tak zdrożało wszystko? Z tego co wiem to nie tylko, mocny ten PiS, spowodowal podwyżki w całej Europie i nie tylko. Wrócą (nie daj Panie Boże) POsKOmuchy do władzy to bedzie " pinindzy ni ma i ni byndzie ". odpowiedz • oceń :

~Foka , 14:27 18-12-2021 , 36% @~Artur Po co im szkoła jak jest pincet odpowiedz • oceń :

~przedstaw się , 17:06 18-12-2021 , 42% @~Artur Przecież ten baran to lokalny polityk PIS, więc co ma pisać? że mu żle? Jak zarabia dzięki partii 20 tysięcy na miesiąc. odpowiedz • oceń :

~PGE, , 14:08 18-12-2021 , 35% Bo jest drogo! Nawet bardzo! Czekamy na aktualne rachunki. odpowiedz • oceń :

~Leoncio , 14:09 18-12-2021 , 38% Ustrój socjalistyczny zawsze prowadzi do wyzysku i biedy odpowiedz • oceń :

~Gg , 14:13 18-12-2021 , 62% Ale tupet. Za rządów PO to dopiero była drożyzna, niskie płacę. Ratunkiem dla budżetu domowego była praca przy szparagach, zmywak w Anglii itp. odpowiedz • oceń :

~gość*** , 14:20 18-12-2021 , 80% @~Icek A PO atomówkę -policz ile która budowa kosztowała ??? odpowiedz • oceń :

~Zassanie , 14:30 18-12-2021 , 36% @~gość*** Porozmawiaj z Antonim od sztucznej mgły ile jego komisja kosztowała odpowiedz • oceń :

~ksiegowy , 17:07 18-12-2021 , 34% @~gość*** Rządy PIS kosztowały Polaków ponad 500 mld złotych ile to atomówek? odpowiedz • oceń :

~haha , 17:40 18-12-2021 , 86% @~ksiegowy A co tam idę za ciosem i stwierdzę że te zad kosztowały 2000 mld kto da więcej? odpowiedz • oceń :

~~ , 22:01 18-12-2021 , 17% @~haha Nie przesadził. Nie ma z czego drwić, głupiutki polaczku. odpowiedz • oceń :

~ruski ład , 10:58 19-12-2021 , 34% @~haha przez 6 lat PISdzielcy zadłużyli kraj na 500 000 000 000 złotych. Dług państwowy wzrósł z biliona na półtora biliona - łatwe do sprawdzenia na stronach rządowych. No ale przecie dla pisdzielca to za trudne odpowiedz • oceń :

~X , 14:16 18-12-2021 , 86% Najlepiej to było rozkradać państwo polskie polecam na YouTube 8 min które zabiło Leppera ... Co wam dało te po ??? A teraz manipuluje jakimś przekazem ... odpowiedz • oceń :

~... , 14:20 18-12-2021 , 72% Znów atak na rząd! Szkoda ze nie macie planów by było lepiej. My już w Ostrołęce się nabraliśmy że będzie lepiej i mamy efekty. Zresztą kiedyś w Polsce też PO obiecała nam złote góry, każdy pamięta jak było...

A drozyznaspowodowana jest sytuacja międzynarodowa, można sprawdzić łatwo inflację na całym świecie... Zostały przerwane łańcuchy dostaw i to wszystko potrwa od roku do 3 lat zanim się unormuje... odpowiedz • oceń :

~Artur , 14:24 18-12-2021 , 25% @~... Sprawdź ta inflacje na siwecie i w Europie, a później pisz głupoty. Do szkoły częściej chodzić powinieneś odpowiedz • oceń :

~gość*** , 14:26 18-12-2021 , 68% @~Artur Oglądając TVN można odnieść wrażenie, że to za PO w naszym kraju gospodarka szybko się rozwijała. Jednak to tylko fałszywa propaganda! W ciągu 4 ostatnich lat rządów PiS, wzrost dochodów budżetu państwa był trzykrotnie (!) wyższy niż w czasie...8 lat rządów PO-PSL odpowiedz • oceń :

~księgowy , 17:37 18-12-2021 , 28% @~gość*** Wzrost zubożenia Polaków trzykrotny czyli pieniądze odebrano Polakom podnosząc ceny do najwyższych w całej Unii, a były najniższe. Za PO cena metra 2 w bloku 1500 złotych, a teraz 5000-6000zł, wzrost płac o 5% odpowiedz • oceń :

~gość*** , 20:24 18-12-2021 , 90% @~księgowy najbardziej dochodowa była produkcja faktur ,nawet narkotyki nie przynosiły takich zysków - to przecież twierdził przedstawiciel rządu. odpowiedz • oceń :

~.. M , 10:58 19-12-2021 , 86% @~księgowy Zubożenie widać po tych nowo powstających blokach j domkach jednorodzinych... Taka bieda że jka deweloper dobrze nie wbije pierwszej łopaty to juz wszystkie mieszkania sprzedane... odpowiedz • oceń :

~Kol , 14:25 18-12-2021 , 73% To że PIS jest do dupy wszyscy wiedzą. Ale że PO chce sobie w ten sposób słupki podnieść to chamstwo. Gówno jedni i drudzy zrobili nie dajmy się nabrać. odpowiedz • oceń :

~O , 15:05 18-12-2021 , 11% @~Kol PiS powinien rządzić ale bez większości sejmowej i senackiej. odpowiedz • oceń :

~WOjciech , 14:57 18-12-2021 , 72% Jedyne co potrafią ludzie Tuska, to reklamówki i zadymy. Na ulicach, w sejmie, w mediach. Co nam proponują? Usunąć PiS od władzy. Jedyny punkt ich programu. Fakt, mamy do czynienia z inflacją, ale, jak mi Bóg miły, biedy nie widać . Proszę popatrzeć na swoje rodziny, sąsiadów, znajomych....Każdy narzeka, ale w porównaniu z latami, gdy rządziła klika Tuska, Nitrasa, Neumanna etc, mamy raj na ziemi. odpowiedz • oceń :

~Jak Wojtek został ….. , 15:03 18-12-2021 , 27% @~WOjciech Pomyliłeś te reklamówki. To była torba gruziń…….. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:51 18-12-2021 , 79% @~Jak Wojtek został ….. To była torba z legalną zawartością. odpowiedz • oceń :

~PiSuardessa , 17:53 18-12-2021 , 11% @~WOjciech Może Ty masz ran na ziemię, ja musze te populizmy antypolskich śmie ci z PiS finansować. Lepiej niż teraz to już pod okupacja hitlerowska było 😂🤣😂 odpowiedz • oceń :

~Skarpeta , 18:49 18-12-2021 , 15% @~tępiciel lemingów No tak. Bo twoja. Jakby inaczej mogło być. Pod zlewem w cudzym mieszkaniu zawsze się ma legalne pieniążki. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:41 18-12-2021 , 90% @~Skarpeta A czy to przestępstwo? Na jakiej podstawie twierdzisz, że to były nielegalne pieniądze? Dlaczego tego nie zgłosiłeś? Może to były Twoje pieniądze? odpowiedz • oceń :

~Wiesz czy o drogęvpytasz , 07:06 19-12-2021 , 10% @~tępiciel lemingów Bo pod zlewem a nie w banku. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 07:42 19-12-2021 , 91% @~Wiesz czy o drogęvpytasz Nawet nie wiesz, gdzie ludzie chowają gotówkę. To żaden dowód na nielegalność tych pieniędzy.



Dowodem na legalność tych pieniędzy był ich zwrot prawowitemu właścicielowi, który musiał udowodnić prawo do nich.



Kto zwraca ukradzione pieniądze leżące pod zlewem w obcym mieszkaniu temu, kto się po nie zgłosi, a nie ma dowodów skąd się tam wzięły?



To Twoje pieniądze, więc trzeba było i Tobie się po nie zgłosić. odpowiedz • oceń :

~************************* , 14:19 19-12-2021 , 0% @~tępiciel lemingów Pranie mózgu…. nie wszyscy się na to nabierają. Tępiciel zawsze tępi tylko po to by tępić. Musi niszczyć to cel. W imię ojca…….. Wesołych świąt! odpowiedz • oceń :

~Kurp , 16:23 18-12-2021 , 21% Latem ruszył Pinokio na objazd kraju by wmówić ciemnocie, że żyje w raju. A za nim autokary z wynajętą publicznością traktory podstawione żeby w tv dobrze wyglądało jak to rolnik ma dobrze. A wiecie że Pinokio był doradcą Tuska w rządzie PO. Od lat nic się nie zmieniło same kur** i zło******. A wy czekajcie na piątą falę i czwartą szpryce, dostaniecie z a to michę ryżu. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:08 18-12-2021 , 78% @~Kurp Micha ryżu to była za PO.



"Przez kilka miesięcy rząd powtarzał jak zaklęcie, że owszem, inflacja rośnie, ale za to wynagrodzenia rosną szybciej. Okazuje się, że w listopadzie ich dynamika utrzymała się powyżej inflacji, a nawet przyśpieszyła w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Według GUS płace w przedsiębiorstwach poszły w górę o aż 9,8 proc. w skali roku. Ekonomiści są pod wrażeniem.

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach (powyżej 9 pracowników, bez administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) wzrosło w listopadzie o 9,8 proc. rok do roku do 6 022,49 zł - podał GUS w piątek. Poziom 6 tys. zł brutto został przebity po raz pierwszy w historii. Dotychczasowy rekord był w grudniu ub.r. kiedy średnia płaca brutto w firmach wynosiła 5 973,07 zł."



Przyjdzie PO i znów będzie bezrobocie i niskie płace. odpowiedz • oceń :

~bez propagandy , 17:34 18-12-2021 , 23% @~tępiciel lemingów Inflacja przewyższyła 10% oficjalnie a rzeczywiście to z 30%, dlatego tylko sam prąd podnoszą o prawie 30%, a gaz o 60%, a za tym idzie wszystko w górę, więc ceny rosną 4 razy szybciej niż płacę za PIS, a za PO ceny spadały a płace stały w miejscu. odpowiedz • oceń :

~xD , 17:29 18-12-2021 , 18% Głosowaliście tak to teraz tak macie. Brawo Polacy odpowiedz • oceń :

~Gaj , 17:29 18-12-2021 , 28% Łajza, Pinokio, kaczor, rumiany, banda kłamców i przekrętów . PIS=DROŻYZNA

Chleb 2017 2,60 , 2021 4,80 prawie 100%

Masło 2017 2,40, 2021 5,60 ponad 100%

Prąd 80% drożej

Gaz 123% drożej



Głosujcie tak dalej to skończymy na Białorusi odpowiedz • oceń :

~PIS da? , 17:38 18-12-2021 , 28% @~Gaj Wzrost materiałów budowlanych 100%, wzrost cen mieszkań 300%, wzrost cen działek 300%, wzrost płac 5% na rok odpowiedz • oceń :

~witek , 17:51 18-12-2021 , 100% @~PIS da? patrząc na radnych to chyba więcej ta płaca im wzrosła odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:43 18-12-2021 , 84% @~PIS da? PIS czyli Producencka Inflacja Światowa odpowiedz • oceń :

~~ , 22:04 18-12-2021 , 12% @~tępiciel lemingów



Porównaj tę inflację światową i polską, pisowską w procentach - poczuj różnicę!



. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:21 18-12-2021 , 89% @~~ "Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w Polsce (powyżej 9 pracowników, bez administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) wzrosło w listopadzie o 9,8 proc. rok do roku do 6 022,49 zł - podał GUS w piątek. Poziom 6 tys. zł brutto został przebity po raz pierwszy w historii. Dotychczasowy rekord był w grudniu ub.r. kiedy średnia płaca brutto w firmach wynosiła 5 973,07 zł."



"Wzrost cen w USA bije rekordy. Ostatni raz w inflację na poziomie 6,8 proc. w skali roku Amerykanie widzieli za czasów Reagana w 1982 r., kiedy w Polsce panował stan wojenny."



"Niemiecka inflacja CPI wzrosła w listopadzie według wstępnych danych do 5,2 proc. - podał urząd statystyczny Destatis. Dla przyzwyczajonych do niewielkich tylko wzrostów cen Niemców to szok, bo poprzedni taki przypadek miał miejsce w czerwcu 1992 r."



odpowiedz • oceń :

~ruski ład , 11:02 19-12-2021 , 34% @~Gaj wzrost zadłużenia Polski z o 500 MILARDÓW w 6 lat. To jest prawdziwy obraz rządów tych qrwich synów. Żywnośc w ciągu 6 lat o 100% odpowiedz • oceń :

~Oka , 18:37 18-12-2021 , 81% Napis został wymyślony przez partię która przez kilka lat nie może napisać swojego programu......wnioski nasuwają się same.



odpowiedz • oceń :

~gość*** , 20:30 18-12-2021 , 88% @~Oka Jak możesz przecież ich program to usunięcie PIS od władzy od pierwszych dni po wygranej PIS nie mogą pogodzić się z tym ,że nie mogą kręcić lodów na paliwie ,produkcji faktur i sprzedaży polskich firm. A '' piniendzy nie ma i nie będzie '' pomimo podwyższenia wieku emerytalnego a tym samym okradania tych co osiągneli wiek . odpowiedz • oceń :

~wyborca , 19:04 18-12-2021 , 92% do oszukany wyborca masz na myśl ipewnie te podwyżki emerytur 3zl za plo to byl ten dobrobyt a za PIS od 3lat najniższa podwyżka 200zl odpowiedz • oceń :

~MOPS , 19:40 18-12-2021 , 19% @~wyborca Głupot nie PISz za PO była deflacja czyli ceny spadały więc nawet najniższa rewaloryzacja była na +, teraz przy PIS inflacji mamy więcej emerytów żyjących w nędzy - https://oko.press/ubostwo-wzrost-2020/ Nigdy tak dramatycznie nie było, 2 miliony Polaków musi wręcz głodować. odpowiedz • oceń :

~. , 20:00 18-12-2021 , 90% A gdzie pracują ludzie p.o. w Ostrołęce.......pewna pani od kawy i pa od biegania..... odpowiedz • oceń :

~J23hihi , 02:06 19-12-2021 , 71% Może POpaprańcy na świętawymyślili by coś bardziej orginalnego przecież to Bruksela do której POpaprańcy lecą na skargę na własny naród nie dali zgody żeby obniżyć VAT na żywność i paliwo, a już na święta chcieli nałożyć podatek na mieszkania, ciepłą wodę, paliwo emisję CO2 i c...j wie na co jeszcze, może

jakiś po****ny komisarz wymyśli podatek od oddychania pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowych i wesołych świąt odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 05:24 19-12-2021 , 84% @~J23hihi UE=drożyzna



"Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która obniża akcyzę na prąd i paliwa, oraz zawiesza podatek od sprzedaży detalicznej dla paliw - poinformowała Kancelaria Prezydenta.



Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców.



Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Jak wynika z uzasadnienia, ze względu na UREGULOWANIA UNIJNE konieczna jest podwyżka stawek akcyzy na początku roku, choć i tak będą one niższe niż obowiązujące obecnie.



Ponadto ustawa czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Ustawa przewiduje także, iż sprzedawcy paliw oraz energii elektrycznej odbiorcy końcowemu będą zobowiązani w czytelny sposób poinformować klientów o wprowadzonych obniżkach.



Łączny koszt dla budżetu proponowanych zmian to ponad 1,5 mld zł." odpowiedz • oceń :

~Tom , 16:04 19-12-2021 , 75% Czy wy wszyscy naiwnie myślicie,że gdyby obecnie rządziła Próchnica Obywatelska z herr Tuskiem na czele, to podwyżek cen i inflacji by nie było? Pamiętając ich czasy to śmiało mogę założyć, że byłoby jeszcze gorzej odpowiedz • oceń :

~ANTYLEWAK , 19:47 19-12-2021 , 50% NIENAWIDZE PIS MIN.ZA ROZWALENIE ELEKTROWNI I ZA ZAMACH NA POLSKIE GORNICTWO,ALE PLATFORMA ZA TE ZLO JAKIE ZROBILA POLSCE PRZEZ 8 LAT POWINNA ZAMKNĄĆ MORDĘ ,A NIE JEŹDŹIC PO ULICACH I SIE PRODUKOWAĆ!!!,WYPIER........DALAĆ Z POLSKI LEWAKI I LIBERAŁY!!!!! odpowiedz • oceń :

~Kto im broni ? , 13:42 20-12-2021 , - @~ANTYLEWAK Jak opozycja taka cudowna jest to kto im broni wzbogacić teraz Polaków niech to zrobią a nie tylko mówią , mieli już szanse więc niech już to robią w tej chwili a nie czekają na większe koryto które już mają odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.