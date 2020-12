Pogoda na Sylwestra i Nowy Rok

REKLAMA

REKLAMA

Z jaką pogodą pożegnamy stary i przywitamy Nowy Rok? W ostatnich dniach aura nas wcale nie rozpieszczała – był chłodno, deszczowo i mało „zimowo”. Sprawdzamy co słychać w prognozach synoptyków.



Sylwestrowy poranek rozpoczął się mgliście i pochmurnie, ale już bez deszczu. Jest chłodno, termometry wskazują -1 stopień Celsjusza i na podobnym poziomie może utrzymywać się przez cały dzień oraz większą część nocy. Nad ranem spadek do około -3 stopni. Wieczorem możliwe zamglenia a lokalnie dość spore mgły, mogące znacząco ograniczać widoczność. Na szczęście w okolicach północy wieczorne mgły powinny już ustąpić i odsłonić nocne niebo na tyle, żeby nie zasłaniać widoków fajerwerków, które – o czym warto wiedzieć – odpalać można w tym roku jedynie z terenu prywatnych posesji.



Nowy Rok przywita nas podobną aurą do dzisiejszej. Będzie pochmurnie, mgliście o poranku, ale też nieco chłodniej. 1 stycznia możemy spodziewać się nieznacznego mrozu przez cały dzień. Temperatura będzie utrzymywała się na poziomie – 1 do -2 stopni Celsjusza. Podobnie będzie w nocy.



Na szczęście nie powinno padać w najbliższych dniach, a jeśli już to raczej nie będzie to deszcz. Choć i śniegu – jeśli spadnie – będzie jak na lekarstwo.