Pogoda na weekend: Bardzo duże ryzyko burz. Jest ostrzeżenie IMGW!

Póki co weekend wita nas piękną, letnią pogodą. Niestety nie mamy dobrych wiadomości – tak ciepło jak teraz będzie jeszcze tylko przez kilka godzin. Nad naszym regionem przejdą dziś gwałtowne burze z gradem, a najbliższe dwa dni będą znacznie chłodniejsze. Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie II stopnia dla Ostrołęki i powiatu.



W piętek do późnego popołudnia będziemy mieli w naszym regionie iście letnią aurę. Temperatura sięgać będzie 27 stopni Celsjusza, będzie dość słonecznie, ale też i wietrznie. Pogoda zacznie psuć się w godzinach wieczornych, kiedy to nad nasz region nadciągną burze z gradem. Według synoptyków prawdopodobieństwo burz z obfitymi opadami deszczu i gradu wynosi obecnie 85%. W trakcie burzy spaść może nawet do 30 mm deszczu a miejscami możliwy także grad. Wiatr osiągać może prędkość w porywach do 100 km/h a lokalnie nawet do 110 km/h.



W sobotę w naszym regionie będzie już znacznie chłodniej. Synoptycy prognozują spadek temperatury aż o około 11 – 12 stopni Celsjusza. Maksymalnie w ciągu dnia termometru wskażą około 15 – 16 kresek powyżej zera. Niemal taką samą temperaturę będziemy mieli także w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Niebo przez cały dzień będzie zachmurzone, możliwe opady deszczu.



W niedzielę nastąpi nieznaczna poprawa pod względem ilości słońca i temperatury – maksymalnie około 18 stopni Celsjusza i częściowe zachmurzenie. Według synoptyków nie powinno także padać.



Podobna do niedzielnej aura utrzymywać może się do połowy przyszłego tygodnia z tą różnicą, że noce będą znacznie chłodniejsze (od 9 do 12 stopni powyżej zera).



W związku z alertem pogodowym, który obowiązuje od piątku, 10 lipca od godziny 15:00 do soboty 11 lipca do godziny 2:00 w nocy, radzimy zachować szczególną ostrożność i unikać przebywania w trakcie burzy na otwartych przestrzeniach i pod drzewami lub ruchomymi elementami, które mogłyby zostać porwane przez gwałtowny wiatr.