Pogoda na weekend. Czego się spodziewać?

REKLAMA

REKLAMA

Z jaką aurą przyjdzie nam się zmierzyć w rozpoczynający się weekend? Czy będzie można wypocząć na świeżym powietrzu, czy może wypoczynek zakłócą opady deszczu? Sprawdzamy dla Was prognozę pogody na najbliższe dni.

Piątek, 11 czerwca

Dziś maksymalna prognozowana temperatura to około 25 stopni w dzień i 11 w nocy. Częściowe zachmurzenie i słaby wiatr będą zwiastunem pogorszenia pogody w sobotę.

Sobota, 12 czerwca

Maksymalna prognozowana temperatura to około 25 stopni w dzień i około 12 w nocy. Możliwe opady deszczu, które potrwać mogą około 3 godziny. Prognozowana ilość opadów to od 5 do 10 mm. Wiatr wiejący z kierunku zachodniego będzie osiągał w porywach prędkość do 45 km/h/

Niedziela, 13 czerwca

Termometry wskażą w dzień maksymalnie 20 stopni Celsjusza, w nocy spadek do 11. Może popadać – od 2 do 5 mm. Przewidywany czas trwania opadów to około 2 godziny. Możliwy porywisty wiatr osiągający prędkość do około 65 km/h.