Pogoda na weekend. Gotowi na solidny mróz i dużo śniegu?

Dwucyfrowy wynik z minusem z przodu na termometrze to widok, do którego w najbliższych dniach będziemy musieli przywyknąć. Do tego dużo śniegu. Taką niespodziankę na ostatni weekend tegorocznych ferii przygotowała nam zimowa aura.

Nad nasz region nadciąga fala siarczystych mrozów. W najbliższych dniach temperatura może spaść nawet do -25 stopni Celsjusza! Na to nałożą się miejscami intensywne opady śniegu. W weekend warstwa białego puchu może wzrosnąć o kolejnych kilkanaście centymetrów. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody dla Ostrołęki i okolic na najbliższe dni.

Piątek, 15 styczeń

W ciągu dnia temperatura spadnie do około -6 stopni Celsjusza. W nocy mróz przybierze na sile i słupki termometrów wskażą około -10 stopni. Możliwe opady śniegu (około 2 cm). Przez większą część dnia utrzymywał będzie się umiarkowany wiatr południowo-zachodni.

Sobota, 16 stycznia

Temperatura za dnia utrzymywać będzie się na poziomie -5 stopni Celsjusza, w nocy spadnie do około -18 stopni. Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie dość silny wiatr południowo-zachodni w porywach osiągający do około 40 km/h. Spodziewać się też można intensywnych opadów śniegu. Dobowy przyrost pokrywy śnieżnej w naszym regionie to około 10 – 12 cm.

Niedziela, 17 stycznia

To będzie pierwsza z najzimniejszych tegorocznej zimy dób. W dzień utrzyma się mróz na poziomie –18 stopni, w nocy spadek do -22. Będzie słonecznie i z umiarkowanym wiatrem.

Kulminacji fali mrozów spodziewać można się na początku tygodnia. Wówczas w nocy temperatury spadać będą do około -25 stopni. Możliwe także dalsze intensywne opady śniegu.