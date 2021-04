Pogoda na Wielkanoc. Co nas czeka?

REKLAMA

Czy w nadchodzące święta możemy spodziewać się opadów śniegu? Synoptycy zapowiadają dużą zmianę w pogodzie, a więc stare ludowe przysłowie o kwietniu może w najbliższych dniach idealnie opisywać aurę.

Jedno jest pewne – o takiej pogodzie jak dwa dni temu na Wielkanoc możemy zapomnieć. Według prognoz synoptyków będzie słonecznie, choć chłodno i wietrznie. Maksymalna prognozowana temperatura to około 12 stopni w Lany Poniedziałek. Pozostałe dni będą zimniejsze a w nocy możliwe nawet przymrozki.

Poniżej szczegółowa pogoda na kolejne dni Wielkiejnocy:

Piątek, 2 kwietnia

Maksymalna temperatura w dzień to około 10 stopni. Słonecznie z umiarkowanym wiatrem wiejącym z prędkością około 15 km/h a w porywach do 40 km/h. W nocy spadek temperatury do 1 stopnia na plusie.

Sobota, 3 kwietnia

Będzie to – według synoptyków – najchłodniejszy dzień w okresie świąt. Maksymalna prognozowana temperatura w Wielką Sobotę to w naszym regionie około 7 stopni. W nocy spadek do 1. Będzie słonecznie lecz nadal dość wietrznie. Przez cały dzień może towarzyszyć nam umiarkowany wiatr wiejący z prędkością około 20 km/h a w porywach osiągający około 40 km/h.

Niedziela, 4 kwietnia

Nieco cieplej w dzień – około 8 stopni na plusie, ale w nocy możliwy przymrozek do -1 stopnia. Będzie słonecznie, bezdeszczowo z umiarkowanym wiatrem.

Poniedziałek, 5 kwietnia

Na termometrach możemy zobaczyć około 12 stopni. Wzmagał będzie się wiatr, który będzie osiągał prędkości około 30 km/h a w porywach nawet do 55 km/h. Zacznie się też chmurzyć, a pod koniec dnia lub w nocy z poniedziałku na wtorek możliwe opady deszczu.