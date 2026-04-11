Pogoda w Ostrołęce od słońca po burze. Zobacz, czego się spodziewać [PROGNOZA]

Wiosna w Ostrołęce nie wita nas jednoznacznie. Prognoza długoterminowa na okres od 11 kwietnia do 25 maja pokazuje wyraźne wahania - od słonecznych dni początku miesiąca, przez deszczowy, kapryśny przełom kwietnia i maja, aż po cieplejszy, choć nadal niepewny maj. Oto co czeka mieszkańców miasta w najbliższych tygodniach.

Weekend 11-12 kwietnia już trwa. Termometry za oknem wskazują około 12 stopni. Zdecydowanie lepiej zapowiada się kolejny tydzień. Od poniedziałku 13 kwietnia pogoda zmienia oblicze: słoneczne dni i temperatury sięgające 14–17°C powinny wynagrodzić chłodny początek. Wtorek 14 kwietnia zapowiada się jako jeden z najładniejszych dni całej prognozy - pełne słońce, 17°C, bez zachmurzenia.

W czwartek 16 kwietnia pojawi się pierwszy deszcz - niespełna 2 mm opadów przy 16°C. Piątek 17 kwietnia znów będzie słoneczny.

Od 20 kwietnia pogoda zaczyna wyraźnie psuć się na dłużej. Tygodniu 20–26 kwietnia towarzyszyć będą przelotne opady i duże zachmurzenie. Kulminacja nastąpi 23 kwietnia - prognoza przewiduje aż 11,1 mm deszczu przy niemal stuprocentowym zachmurzeniu i zaledwie 2 godzinach słońca. To będzie zdecydowanie najbardziej mokry dzień tej połowy miesiąca.

Koniec kwietnia nie przynosi wytchnienia. Dni 27–30 kwietnia upłyną pod znakiem pochmurnego nieba i kolejnych opadów – 30 kwietnia nawet 8 mm deszczu przy temperaturze 14°C. Warto mieć parasol pod ręką.

Majówka - ciepło, ale mokro

Długi weekend majowy (1-4 maja) przyniesie wzrost temperatury do 18–20°C, lecz opady nie odpuszczą. Piątek 1 maja i sobota 2 maja to częściowe zachmurzenie z przelotnymi opadami, a 3 maja, choć termometr wskaże 20°C, niemal stuprocentowe zachmurzenie i 5,5 mm deszczu mogą pokrzyżować plany na piknik. Majówka będzie więc ciepła, ale raczej nie sucha.

Tydzień 5-7 maja przyniesie pierwsze burze z piorunami sezonu – 5 maja przy 19°C spodziewane są wyładowania atmosferyczne i prawie 5 mm deszczu. Kolejne dni podtrzymują deszczową passę, a 6 maja łączy rzadką kombinację: 20°C, częściowe słońce… i aż 7,8 mm opadów.

Wiosna "z charakterem"

Po deszczowym początku maja nastąpi krótkie wybicie pogodowe. Weekend 9–11 maja zapowiada się przyjemnie: 17–21°C, częściowe słońce, a niedziela 10 maja może dać aż 21°C przy 5 godzinach słońca. To chwilowe wytchnienie przed kolejną falą niestabilności. Od połowy maja scenariusz się powtarza - przelotne opady wracają i towarzyszą praktycznie każdemu dniowi aż do końca prognozy. Temperatury ustabilizują się w przedziale 16–17°C, co jak na połowę maja nie jest szczególnie imponującym wynikiem. 20 maja prognozowane są kolejne burze z piorunami.

Prognoza długoterminowa dla Ostrołęki na najbliższe 45 dni rysuje obraz typowej, kapryśnej polskiej wiosny. Dla mieszkańców Ostrołęki wniosek jest prosty: warto korzystać ze słonecznych chwil w nadchodzących dniach, bo następne kilka tygodni będą wymagały cierpliwości.