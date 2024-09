Policja interweniowała w szkole. "Wątpliwości co do stanu psychofizycznego". Komunikat dyrekcji

REKLAMA

W ubiegły poniedziałek w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 interweniowała policja i karetka pogotowia. Do naszej redakcji dotarły informacje, że działania służb dotyczyły uczennicy klasy pierwszej. Policja potwierdza, że interwencję podejmowała "w związku z wątpliwościami co do stanu psychofizycznego osoby przebywającej w placówce". Szkoła informuje, że sytuacja dotyczyła "naruszenia statutu szkoły".

Policja interweniowała w ostrołęckiej szkole średniej

Wśród ostrołęckiej młodzieży błyskawicznie rozeszła się informacja o tym, że w poniedziałek na terenie ZSZ 4 w Ostrołęce interweniowała policja. Młodzież, z którą rozmawialiśmy, twierdzi, że uczennica pierwszej klasy miała przyjść do szkoły w stanie, który mógł wskazywać, że mogła być nietrzeźwa (lub po zażyciu innych substancji psychoaktywnych). Jako, że chodzi o uczennicę pierwszej klasy (czyli 14-latkę), wśród młodzieży zawrzało, a wieść rozeszła się błyskawicznie.

Skontaktowaliśmy się z dyrekcją ZSZ 4, w której doszło do interwencji policjantów. Kiedy poinformowaliśmy dyrekcję o tym, co mówi się o tej sprawie, w rozmowie telefonicznej usłyszeliśmy stanowczo, iż dyrektor szkoły "pierwsze słyszy, by uczennica była nietrzeźwa". Pytania o szczegóły tej interwencji wysłaliśmy więc 11.09 drogą mailową - odpowiedź na końcu.

Policja: Wątpliwości co do stanu psychofizycznego

Fakt jednak jest faktem - policja w szkole interweniowała.

- W poniedziałek zostaliśmy wezwani do jednej ze szkół średnich na terenie Ostrołęki w związku z wątpliwościami co do stanu psychofizycznego osoby przebywającej w placówce. Po sygnale natychmiast na miejsce pojechali policjanci. Została wezwana również karetka pogotowia i opiekun prawny osoby, która wraz z ratownikami medycznymi opuściła budynek szkoły. Policjanci sporządzili z tej interwencji dokumentację, która zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich - mówi nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Choć rzecznik prasowy ostrołęckiej policji, ze względu na wiek osoby, której dotyczyła interwencja, nie udziela więcej informacji, to sam fakt zapowiedzi skierowania tej sprawy do sądu, wskazuje na jej poważny charakter.

Komunikat szkoły

Sprawę wyjaśniła już też szkoła. W sobotę 14.09 otrzymaliśmy wiadomość od dyrektor ZSZ 4 Barbary Stepnowskiej zatytułowaną "sprostowanie" o następującej treści:

Poniedziałkowe zdarzenie dotyczyło naruszenia Statutu szkoły i bezpieczeństwa przez osobę małoletnią. W związku z tym uruchomione zostały procedury, które przewidują wezwanie odpowiednich służb - policji lub pogotowia ratunkowego. Służby zostały wezwane przez pracowników szkoły. Sprawa została wyjaśniona i zamknięta, a działania profilaktyczne prowadzone są zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

