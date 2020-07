Polska Liga Wraków. Ściganie w Kurpiowskiej Krainie [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

W niedzielę 5 lipca w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie k. Myszyńca odbyła się 2. runda Polskiej Ligi Wraków. Auta, które nie nadają się już do jazdy po ulicach, drugie życie dostają w wyścigach. Dają też wielką frajdę - nie tylko kierowcom, ale i licznie zgromadzonym widzom.



Polska Liga Wraków przyciągnęła do Kurpiowskiej Krainy prawdziwe tłumy i to nie tylko z naszego regionu. Dało się zaobserwować, że impreza cieszyła się powodzeniem wśród osób z sąsiednich powiatów, a nawet województw.



Założenie jest proste - należy posiadać pojazd, którego wartość nie przekracza tysiąca złotych, można go także zmodyfikować (co widać po różnorodnych pojazdach) i... w drogę. Na specjalnie przygotowanym torze rywalizacja była zacięta i nikt nie odpuszczał - no chyba, że samochód odmówił posłuszeństwa...



Polska Liga Wraków to już stały gość w naszym powiecie i - patrząc po frekwencji - zapewne nie jest to ich ostatnia wizyta na Kurpiach.