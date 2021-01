Ponad 12 mln zł na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

REKLAMA

W ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" przeznaczono 12, 2 mln zł dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zakupiono i przekazano 5 128 sztuk sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Wyposażono też miejsca kwarantanny i przekazano środki do dezynfekcji. Łącznie z programu skorzystało 12 368 osób. Cel projektu to zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.



W ramach Programu Wojewoda Mazowiecki podpisał umowy z 42 powiatami z województwa mazowieckiego. Wsparcie otrzymało 3 667 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz 130 placówek opiekuńczo-wychowawczych).



Zakupiono i przekazano wychowankom pieczy zastępczej:



- 3 446 sztuk sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;



- 1 600 sztuk sprzętu multimedialnego;



- 82 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością.



Ponadto wyposażono 142 miejsca kwarantanny/izolacji, a 12 222 osobom przekazano maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące. Ogółem wsparciem objęto 12 368 osób (wychowanków, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz pracowników rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej).



- Wiele rodzin, również zastępczych zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Dzięki programowi „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" mogliśmy wyrównać szanse edukacyjne, tak aby brak odpowiedniego sprzętu nie był przeszkodą do uczestnictwa w zdalnej nauce – mówi Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.



Cel Programu realizowano poprzez:



a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);



b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);



c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej



Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



Pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej – Liderem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" a Wojewodą Mazowieckim – Partnerem Projektu, została zawarta umowa partnerska na rzecz jego realizacji. Następnie Wojewoda zawierał umowy z powiatami. Dla województwa mazowieckiego przewidziano ponad 14,1 mln zł. Powiaty dokonały zakupów na kwotę 12 268 714, 88 zł.



Pieczą zastępczą (dane na 30.06.2020 r.) objętych było ogółem 7 707 dzieci, w tym 5 974 w rodzinnej pieczy zastępczej.