Ponad 60 procent więcej pochówków. Statystyka z cmentarza

Do czego ten PIS doprowadził? Sprowadzali z zagranicy samolotami, w Ostrołęce zrobili szpital tymczasowy, gdzie zwozili chorych z całej Polski przez co miedzy innymi mamy wybuch pandemii w Ostrołęce i okolicach na taką skalę oraz rekord zgonów

Dzień dobry! Do czego nasza Zosia doprowadziła? Nażarła się jakiegoś zielska i bredzi jak potłuczona: trzy po trzy - para piętnaście. Oj, trzymajmy kciuki, aby naszej Zosi do końca w główce się nie przewróciło... Przez tę Zosię, mamy w Ostrołęce i okolicach rekordowy spadek inteligencji i rozgarnięcia ludu... Pozdrawiam...

~tępiciel lemingów , 16:03 06-06-2021 , 23%