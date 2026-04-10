Ponad 72 miliony złotych dla Ostrołęki! Podpisano umowę na fundusze szwajcarskie

fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
To historyczny moment dla naszego miasta. W piątek w Grudziądzu oficjalnie podpisano umowy o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Ostrołęka znalazła się w elitarnym gronie sześciu miast, które jako pierwsze w tej turze zabezpieczyły gigantyczne środki na kluczowe inwestycje.

Na co Ostrołęka wyda 72,9 mln zł?

Dzięki wsparciu z Funduszy Szwajcarskich oraz budżetu państwa, w naszym mieście zrealizowane zostaną projekty, które realnie wpłyną na komfort życia mieszkańców – od najmłodszych po młodzież i kwestie ekologii. Główne filary inwestycji to Centrum Inicjatyw Młodzieżowych, a także nowoczesne przedszkola i systemy gromadzenia deszczówki.

Elitarne grono beneficjentów

Ostrołęka jest jednym z zaledwie 19 miast w całej Polsce, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny. Rywalizacja była ogromna – o środki ubiegało się aż 119 samorządów. Nasze miasto, obok Chodzieży, Gniezna, Grudziądza, Hajnówki i Słupska, znalazło się w pierwszej szóstce, która sfinalizowała formalności.

Łączna pula dla tej grupy miast to blisko 450 milionów złotych. W uroczystości podpisania dokumentów uczestniczyli m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski oraz ambasador Szwajcarii w Polsce Fabrice Filliez.

To wielka chwila dla lokalnych społeczności, które przygotowały projekty na najwyższym poziomie.  To także ważny moment dla współpracy polsko-szwajcarskiej, dzięki której możemy wspierać rozwój tych miast. Łącząc szwajcarską solidność i doświadczenie z naszą energią i determinacją, tworzymy rozwiązania, które zmieniają rzeczywistość. Miasta takie jak Chodzież, Gniezno, Hajnówka, Ostrołęka, Słupsk czy Grudziądz pokazują, czym jest nowoczesny rozwój – zielony, odporny na zmiany klimatu, społeczny, a jednocześnie przedsiębiorczy. Życzę, aby  były one przykładem nowoczesnego, zrównoważonego rozwoju i ambasadorami dobrych zmian w całej Polsce

– wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.

Jak zawsze podkreślamy, zrównoważony rozwój zaczyna się lokalnie - w miastach, blisko ludzi. Dlatego podpisanie umów o dofinansowanie w Grudziądzu to ważny moment w realizacji Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast oraz dla mieszkańców miast, z którymi dziś się spotykamy. Nasza współpraca przyczynia się do wzmacniania relacji pomiędzy Polską a Szwajcarią

– ambasador Szwajcarii w Polsce Fabrice Filliez.

Czym jest Program Szwajcarski?

Głównym celem programu jest wsparcie średnich miast, które borykają się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, takimi jak odpływ mieszkańców. Fundusze mają pomóc zatrzymać te negatywne zjawiska i pozwolić miastom rozwinąć ich unikalny potencjał. Druga edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy potrwa do końca 2029 roku.

Dla Ostrołęki to nie tylko zastrzyk gotówki, ale szansa na realizację projektów, które w innych okolicznościach musiałyby czekać lata na realizację. Teraz stają się one kwestią najbliższej przyszłości.

 

