Ponad 8 tysięcy złotych za miesiąc opieki – jest decyzja prezydenta Ostrołęki. Kogo dotyczy?

Prezydent Miasta Ostrołęki wydał nowe zarządzenie dotyczące finansowania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”. Kwota przeznaczona na utrzymanie jednego wychowanka wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o ponad tysiąc złotych.

Piecza zastępcza to system, który wkracza w momentach, gdy rodzina biologiczna nie jest w stanie zapewnić dziecku opieki. W Ostrołęce kluczową rolę w tym obszarze odgrywa Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” mieszcząca się przy ul. Spokojnej 16. Jak co roku, samorząd musiał precyzyjnie określić koszt zapewnienia godnych warunków każdemu podopiecznemu, co znajduje odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach miejskich.

Nowe stawki w 2026 roku: Ile kosztuje „miejsce” w placówce?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w „Korczakówce” w 2026 roku został ustalony na kwotę 8.425,00 zł. Jest to zauważalny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W 2025 roku koszt ten wynosił bowiem 7.301,00 zł.

Skok o ponad 1.100 zł miesięcznie na jednego wychowanka wynika z obiektywnych czynników gospodarczych. W kwocie tej muszą zmieścić się nie tylko rosnące ceny żywności czy energii, ale przede wszystkim koszty specjalistycznej opieki, która w placówkach tego typu musi stać na najwyższym poziomie.

Na co idą te pieniądze?

Wiele osób zastanawia się, co składa się na taką kwotę. Średni miesięczny wydatek to nie tylko proste koszty bytowe. To kompleksowy budżet, który zabezpiecza potrzeby dziecka na wielu płaszczyznach:

  • Codzienne potrzeby: Wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz kieszonkowe dla podopiecznych.
  • Wsparcie specjalistyczne: Wynagrodzenia kadry pedagogicznej, psychologów i wychowawców, a także koszty terapii i zajęć wyrównawczych.
  • Edukacja i rozwój: Zakup pomocy naukowych, podręczników oraz opłacenie zajęć dodatkowych i rekreacji.
  • Utrzymanie infrastruktury: Koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Spokojnej 16, w tym ogrzewanie, prąd oraz niezbędne remonty i wyposażenie pokojów.

Jak działa system finansowania i kto za to płaci?

Ustalona kwota 8.425,00 zł pełni bardzo ważną funkcję prawną – stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce. W polskim prawie system finansowania pieczy zastępczej opiera się na współodpowiedzialności różnych podmiotów.

Jeśli w ostrołęckiej placówce przebywa dziecko z innej gminy, to właśnie tamten samorząd zwraca miastu koszty utrzymania w wysokości określonej w zarządzeniu. Również rodzice biologiczni, o ile ich sytuacja finansowa na to pozwala, mogą zostać zobowiązani do pokrywania części lub całości tych kosztów. Dzięki precyzyjnemu wyliczaniu stawek, przepływy finansowe między powiatami i gminami są jasne i przejrzyste.

Decyzja o aktualizacji kosztów utrzymania jest kluczowym elementem planowania budżetu miasta na cele społeczne. Pozwala to na stabilne funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i gwarantuje, że podopieczni „Korczakówki” otrzymają wsparcie na poziomie, którego potrzebują do prawidłowego rozwoju.

