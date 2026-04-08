Poseł Grabowski bije na alarm przed szpitalem w Ostrołęce. "Pacjenci nie mogą czekać" [WIDEO]

"Pacjenci nie mogą czekać. Minister zdrowia do dymisji" - mówi poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski (PiS), wskazując na problemy służby zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość zamierza złożyć wniosek o wotum nieufności dla minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Kandydat PiS na premiera i wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Na początku kwietnia swój wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia zapowiedziała także Partia Razem. Z kolei premier Donald Tusk pod koniec marca, pytany o przyszłość szefowej resortu zdrowia, zapewniał, że nie przewiduje dymisji minister Sobierańskiej-Grendy

Poseł Marcin Grabowski (PiS) wrzucił do sieci nagranie sprzed budynku ostrołęckiego szpitala.

„Służba zdrowia w zapaści. 23 miliardy złotych zadłużenia NFZ. Zamykane porodówki, odwoływane zabiegi, operacje przesuwane w czasie. Gigantyczne kolejki do specjalistów. Szpitale w Polsce mega zadłużone. Pacjenci nie mogą czekać. Minister zdrowia do dymisji!” - powiedział poseł ziemi ostrołęckiej.