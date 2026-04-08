Poseł Grabowski bije na alarm przed szpitalem w Ostrołęce. "Pacjenci nie mogą czekać" [WIDEO]

"Pacjenci nie mogą czekać. Minister zdrowia do dymisji" - mówi poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski (PiS), wskazując na problemy służby zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość zamierza złożyć wniosek o wotum nieufności dla minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Kandydat PiS na premiera i wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Na początku kwietnia swój wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia zapowiedziała także Partia Razem. Z kolei premier Donald Tusk pod koniec marca, pytany o przyszłość szefowej resortu zdrowia, zapewniał, że nie przewiduje dymisji minister Sobierańskiej-Grendy
Poseł Marcin Grabowski (PiS) wrzucił do sieci nagranie sprzed budynku ostrołęckiego szpitala.
„Służba zdrowia w zapaści. 23 miliardy złotych zadłużenia NFZ. Zamykane porodówki, odwoływane zabiegi, operacje przesuwane w czasie. Gigantyczne kolejki do specjalistów. Szpitale w Polsce mega zadłużone. Pacjenci nie mogą czekać. Minister zdrowia do dymisji!” - powiedział poseł ziemi ostrołęckiej.
~dedede, 14:42 08-04-2026, 43%
~po, 14:44 08-04-2026, 40%
ta...to zrób coś z tym , albo co zrobiłeś do tej pory ? przyjdzie nastepny do koryta a potem do dymisji ....
~precz z KOmuną, 15:02 08-04-2026, 75%
@~po
Przecież to POlszewia "rządzi" od ponad dwóch lat.
~ABC, 16:14 08-04-2026, 38%
Marcinek Ostrołękę zostaw w spokoju. Orbana ratuj !!!!!!
~XYZ, 16:24 08-04-2026, 100%
@~ABC
Chciałbym żeby premier Polski tak dbał o swoich obywateli jak Orban o swoich..a nie jak u nas .. rundy folsdojcz robi wszystKO...dla dla Niemców a nas Polaków prześladuje .
~Pscjent, 16:17 08-04-2026, 37%
Nie przypominam sobie kiedy kolejki do specjalistów w naszym szpitalu były mniejsze. Jakoś wcześnie posel nie zabierał głosu w tej sprawie.
~Klint Istłud, 16:53 08-04-2026, 60%
"Służba zdrowia w zapaści. 23 miliardy złotych zadłużenia NFZ. Zamykane porodówki, odwoływane zabiegi, operacje przesuwane w czasie. Gigantyczne kolejki do specjalistów. Szpitale w Polsce mega zadłużone"... ale dla gnijącej, skorumpowanej, banderowskiej Ukrainy, wszelakie wsparcie i pieniądze, zawsze są na czas! Hańba!
~Hmm, 17:45 08-04-2026, 100%
Toś folkdojcze dławili Polskie i to robio i teraz zamykać wrzystko nic nie potrzebne i oddawać Ukraińcom Niemcom i ściągać śmieci z Niemiec,A ciekawe skąd będzie szło mięso do JBB ?
~ANTYPOPIS, 18:12 08-04-2026, -
A Żydo - banderowskie pis w czasie pandemii zamykali szpitale!!!. "Zapomniałeś" Grabowski???
