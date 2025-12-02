eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Poseł Grabowski kontra minister KPRM. Ostre starcie na komisji. "Haniebne słowa" [WIDEO]

zdjecie 1014
Posłuchaj

Podczas obrad Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski (PiS) starł się z Marzeną Okłą-Drewnowicz. Polityk opozycji domagał się od minister z KPRM odniesienia się do słów premiera Donalda Tuska ws. wypłat zadośćuczynień dla żyjących ofiar II wojny światowej.

W poniedziałek w Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, a po nich na konferencji prasowej premier Donald Tusk zapowiedział, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merza, że jeżeli nasz kraj nie uzyska szybkiej i jednoznacznej deklaracji Niemiec w sprawie wypłat zadośćuczynień dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej, to... rozważy decyzję o wypełnieniu tej potrzeby przez Polskę z własnych środków.

Dziś w Sejmie podczas Komisji Polityki Senioralnej gościła sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marzena Okła-Drewnowicz. Poseł Marcin Grabowski poprosił o odniesienie się do - jego zdaniem - "haniebnych słów pana premiera Donalda Tuska". Zwrócił się bezpośrednio do minister Okły-Drewnowicz.

- Ja bym chciał poznać pani zdanie i opinię na ten temat (...) To jest ważny temat, dla nas Polaków. Dla seniorów, którzy jeszcze żyją i którzy czekają na to, żeby ten temat został załatwiony przez Polski rząd. I dziś słyszymy takie haniebne słowa od premiera rządu. I pani jest częścią tego rządu! - powiedział Grabowski.

"Ja wiem, że może odbiegłem troszeczkę od tematu, ale te słowa nie powinny pozostać dla nas, jako Komisji Polityki Senioralnej, bez echa" - stwierdził poseł z Ostrołęki.

Minister Okła-Drewnowicz odpowiadała na pytania posłów, ale do pytania posła Grabowskiego się nie odniosła. Polityk z Ostrołęki zabrał więc głos jeszcze raz. - Rozumiem, że pani minister nie odniesie się do haniebnych słów premiera Tuska?

Wówczas Marzena Okła-Drewnowicz ucięła dyskusję słowami:

Nie znam haniebnych słów i nie będę się odnosiła do pana wywodów. Bardzo pana przepraszam i bardzo panu dziękuję.

~Ciotka Teodozja, 22:08 02-12-2025,   50%

Jeżeli więc, słowa Tuska staną się ciałem, to nie Niemcy, lecz my, wszyscy pracujący i emerytowani Polacy, będziemy płacić naszym rodakom odszkodowania za zbrodnie niemieckie! Hańba!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~G5, 22:32 02-12-2025,   50%
Mamy tyle pieniędzy
Jesteśmy najlepsi na świecie
Najszybciej się rozwijamy
My możemy wszystko zapłacić i wszystkim
Na ziemi i w kosmosie
Budżet 300 mld deficytu,NFZ zbankrutował
To kiedy Polska zbankrutuje
Jak pożyczymy 2 biliony z Dojcze Bank na solidny %
I pokryjemy reparacje od Niemcow
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ostrołęczanin, 22:32 02-12-2025,   67%
Jakie Pan Poseł wniósł do Sejmu projekty ustaw jakie propozycje dla Polski ?? Tylko atak i to sprytnie starsi ludzie , zdrowie tu zdjęcie na festynie tu gazetka, ale ile Pan wypracował dla Ostroleczan ?Ile nowych.miejsc pracy ?  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~dsd, 23:31 02-12-2025,   50%
prawo i sprawiedliwosc , o zgrozo nazwa nie ma nic wspolnego z działaniem tego tworu, popsuło państwo. Sa ludzie ktorzy to ratują, i nie da sie tego zrobić w miesiac, znajdą sie malkontenci ktorzy stwierdzą ze wina tuska, agenta raz ruskiego raz niemieckiego. Dla zwykłego polaka to ma być dobrze juz i teraz, nie ważne kto ile popsuł i jak długo trzeba to naprawiać. To skaza tego narodu, ułomność i wszystko na już. Inflacja która wybiła za pis w niebotycznym kształcie spada, miejmy nadzieje ze dojdziemy do deflacji. INFLACJA ktorej jakies 90 procent nie rozumie, a to indeks wzrostu cen a nie im nizsza tym taniej. KURPIE do nauki i obyscie wyszli z tego ciemnogrodu szybciej niż myśle.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~77, 23:33 02-12-2025,   100%
Kto tutaj jest ważniejszy: Beneficjenci czy płatnicy? Uważam, że nie ważne z czyjej kieszeni ale ważniejsze jest do czyjej kieszeni.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Dionizy, 23:56 02-12-2025,   0%
Ale pan poseł błysnał. I zdaje sie, że tylko o to chodziło i zdaje sie, że tylko tyle ten pan poseł "umi". Bo jakos nie słychać przez 2 lata tej kadencji, aby cokolwiek sensownego w sejmie zgłosił.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
