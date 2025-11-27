Poseł Popielarz w Karniewie. "Konkretna rozmowa o inwestycjach i rozwoju gminy"

Poseł Mariusz Popielarz odwiedził gminę Karniewo, gdzie wspólnie z samorządowcami oraz przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego rozmawiał o planach inwestycyjnych. "Gmina ma potencjał, a moje zadanie to wsparcie, by zamieniał się w realne projekty" - podkreślił parlamentarzysta.
Poseł na Sejm RP Mariusz Popielarz spotkał się z przedstawicielami samorządu Gminy Karniewo, aby omówić plany rozwojowe tej niewielkiej, ale ambitnej gminy.
W spotkaniu udział wzięli wójt Gminy Karniewo, Michał Jasiński oraz Radosław Parzych, dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tematem rozmów były ambitne plany inwestycyjne, które zamierza realizować samorząd.
"To była konkretna, robocza rozmowa — właśnie takie lubię" - napisał poseł Popielarz na swoim profilu społecznościowym, relacjonując przebieg wizyty.
Potencjał do wykorzystania
Parlamentarzysta podkreślił, że Gmina Karniewo dysponuje potencjałem, który przy odpowiednim wsparciu może przekształcić się w realne projekty rozwojowe. "Gmina ma potencjał, a moje zadanie to wsparcie, by ten potencjał zamieniał się w realne projekty i pieniądze na rozwój" - zadeklarował poseł Popielarz.
Obecność dyrektora ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego podczas spotkania może wskazywać, że gmina planuje ubiegać się o wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego. Udział posła w takich rozmowach zwiększa szanse na skuteczne pozyskanie środków na lokalne inwestycje.
Choć szczegóły omawianych projektów nie zostały ujawnione, charakter spotkania wskazuje na poważne podejście do tematu rozwoju gminy. "Działamy dalej" - podsumował krótko poseł Popielarz, zapowiadając kontynuację współpracy z samorządem Karniewa.
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~Ciotka Teodozja, 18:27 27-11-2025, 84%
Szanowni samorządowcy zacnej gminy Karniewo! Bardzo was proszę, abyście zatrzymali na stałe, pana posła Popielarza, albo chociaż przetrzymali go jak najdłużej u siebie!
Bardzo się boję, aby pan poseł nie zaczął rozmawiać "o planach inwestycyjnych Ostrołęki", lub co gorsza, nie "lobbował" za budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, i szprychy: Warszawa - Ostrołęka - Giżycko!
Uff… Na samą myśl "lobbowania" posła Mariusza Popielarza w sprawach Ostrołęki, występują na mnie gorące poty i odzywa się niezaleczona egzema!
~Teleleus, 20:21 27-11-2025, 20%
@~Ciotka Teodozja
Co z tym CPK pisowy telelus sprzedał działkę?!
~Łania do bujania, 21:56 27-11-2025, 24%
@~Ciotka Teodozja
Jak rumiany lobbował kiedyś za VIA baltica przez Ostrołęke to powstała w Łomży
~Ciotka Teodozja, 22:00 27-11-2025, 75%
@~Łania do bujania
...a jak lobbował Popielarz za szprychą Warszawa - Ostrołęka - Giżycko, to szprycha wcale nie powstała!
~tępiciel lemingów, 03:49 28-11-2025, 75%
@~Teleleus
Sprzedał ziemię pod uprawę producentowi żywności, a obecny rząd po latach sobie przypomnieli, że będzie tam budował CPK. Nowy właściciel odsprzedał ziemię za tyle ile zapłacił. Ale CPK ma opóźnienie przez nowy rząd.
~tępiciel lemingów, 03:50 28-11-2025, 72%
@~Łania do bujania
Poseł Kania lobbował za VIA Baltica przez Ostrołękę i powstała przez Łomżę.
~KOM DO USUNIECIA, 09:25 28-11-2025, 100%
@~Ciotka Teodozja
lapac PANA ZIOBRE lapac za 2 kg maki dla KGW Z KARNIEWA lapac a ten losowo wybrany popielarz ma chody ma i buduje PRZYJAZN W RODZINE NA SWIETA HURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
~POZDRAWIAM, 09:27 28-11-2025, 100%
@~tępiciel lemingów
Pozdrawiam ---------------KASUJA niemilosiernie gdzie PRAWDA
~suwer, 10:27 28-11-2025, 30%
@~Ciotka Teodozja
baju baju. . widac ze szczucie, kłamstwa i sianie nienawisci masz we krwi. To tak po katolicku czy po rosyjsku jak Mafioso Jarek
~Ciotka Teodozja, 11:37 28-11-2025, 67%
@~suwer
Miły suwerze! Oczywiście, że "po rosyjsku!". Co prawda, do Mafioza Jarka, w szczuciu kłamstwach i nienawiści jeszcze mi daleko, ale jako że "rubliczki nie śmierdzą", staram się jak mogę mu dorównać! Pozdrawiam
~won, 22:38 28-11-2025, 50%
@~suwer
co MODLITWA pana jarka CI PRZESZKADZA DRANIU
~WON KONUSIE, 09:29 29-11-2025, 100%
@~Teleleus
yusek z honoramy otworzy szprychy pozostalo tylko Y
~Wyborca, 15:26 28-11-2025, 70%
Mam pytanie, dlaczego Pan Poseł zawsze pojawia się w przestrzeni publicznej z Panem Dyrektorem lub odwrotnie?
~won i tak skasuja, 22:36 28-11-2025, 67%
@~Wyborca
za dwa kg maki dla KGW 25 lat wiezienia dla PANA ZIOBRO a taki cfaniak bez skrupolow hejtuje opozycje MADRZEJSZYCH kim sa ludzie tacy co zamiast zajac sie GOSPODARKA POLSKI ludzmy zeby zylo sie lepiej kim czym sa ci ludzie a poparcie rosnie 38 % narodzie ukochany narodzie
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.