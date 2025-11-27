eOstroleka.pl
Region,

Poseł Popielarz w Karniewie. "Konkretna rozmowa o inwestycjach i rozwoju gminy"

REKLAMA
zdjecie 1122
fot. FB/Mariusz Popielarz - poseł na Sejm RPfot. FB/Mariusz Popielarz - poseł na Sejm RP
REKLAMA
Posłuchaj

Poseł Mariusz Popielarz odwiedził gminę Karniewo, gdzie wspólnie z samorządowcami oraz przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego rozmawiał o planach inwestycyjnych. "Gmina ma potencjał, a moje zadanie to wsparcie, by zamieniał się w realne projekty" - podkreślił parlamentarzysta.

Poseł na Sejm RP Mariusz Popielarz spotkał się z przedstawicielami samorządu Gminy Karniewo, aby omówić plany rozwojowe tej niewielkiej, ale ambitnej gminy. 

W spotkaniu udział wzięli wójt Gminy Karniewo, Michał Jasiński oraz Radosław Parzych, dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tematem rozmów były ambitne plany inwestycyjne, które zamierza realizować samorząd.

"To była konkretna, robocza rozmowa — właśnie takie lubię" - napisał poseł Popielarz na swoim profilu społecznościowym, relacjonując przebieg wizyty.

Potencjał do wykorzystania

Parlamentarzysta podkreślił, że Gmina Karniewo dysponuje potencjałem, który przy odpowiednim wsparciu może przekształcić się w realne projekty rozwojowe. "Gmina ma potencjał, a moje zadanie to wsparcie, by ten potencjał zamieniał się w realne projekty i pieniądze na rozwój" - zadeklarował poseł Popielarz.

Obecność dyrektora ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego podczas spotkania może wskazywać, że gmina planuje ubiegać się o wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego. Udział posła w takich rozmowach zwiększa szanse na skuteczne pozyskanie środków na lokalne inwestycje.

Choć szczegóły omawianych projektów nie zostały ujawnione, charakter spotkania wskazuje na poważne podejście do tematu rozwoju gminy. "Działamy dalej" - podsumował krótko poseł Popielarz, zapowiadając kontynuację współpracy z samorządem Karniewa.

Więcej o: Poseł Mariusz Popielarz, Gmina Karniewo, plany inwestycyjne, rozwój lokalny, wsparcie samorządu

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Ciotka Teodozja, 18:27 27-11-2025,   84%

Szanowni samorządowcy zacnej gminy Karniewo! Bardzo was proszę, abyście zatrzymali na stałe, pana posła Popielarza, albo chociaż przetrzymali go jak najdłużej u siebie!

Bardzo się boję, aby pan poseł nie zaczął rozmawiać "o planach inwestycyjnych Ostrołęki", lub co gorsza, nie "lobbował" za budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, i szprychy: Warszawa - Ostrołęka - Giżycko!

Uff… Na samą myśl "lobbowania" posła Mariusza Popielarza w sprawach Ostrołęki, występują na mnie gorące poty i odzywa się niezaleczona egzema!
 
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Teleleus, 20:21 27-11-2025,   20%
@~Ciotka Teodozja Co z tym CPK pisowy telelus sprzedał działkę?!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Łania do bujania, 21:56 27-11-2025,   24%
@~Ciotka Teodozja Jak rumiany lobbował kiedyś za VIA baltica przez Ostrołęke to powstała w Łomży  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ciotka Teodozja, 22:00 27-11-2025,   75%
@~Łania do bujania ...a jak lobbował Popielarz za szprychą Warszawa - Ostrołęka - Giżycko, to szprycha wcale nie powstała!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 03:49 28-11-2025,   75%
@~Teleleus Sprzedał ziemię pod uprawę producentowi żywności, a obecny rząd po latach sobie przypomnieli, że będzie tam budował CPK. Nowy właściciel odsprzedał ziemię za tyle ile zapłacił. Ale CPK ma opóźnienie przez nowy rząd.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 03:50 28-11-2025,   72%
@~Łania do bujania Poseł Kania lobbował za VIA Baltica przez Ostrołękę i powstała przez Łomżę.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~KOM DO USUNIECIA, 09:25 28-11-2025,   100%
@~Ciotka Teodozja lapac PANA ZIOBRE lapac za 2 kg maki dla  KGW  Z KARNIEWA  lapac  a ten losowo  wybrany popielarz  ma chody ma  i buduje  PRZYJAZN W RODZINE NA SWIETA  HURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~POZDRAWIAM, 09:27 28-11-2025,   100%
@~tępiciel lemingów Pozdrawiam  ---------------KASUJA   niemilosiernie gdzie PRAWDA  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~suwer, 10:27 28-11-2025,   30%
@~Ciotka Teodozja baju baju. . widac ze szczucie, kłamstwa  i sianie nienawisci masz we krwi. To tak po katolicku czy po rosyjsku jak Mafioso Jarek
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ciotka Teodozja, 11:37 28-11-2025,   67%
@~suwer
Miły suwerze! Oczywiście, że "po rosyjsku!". Co prawda, do Mafioza Jarka, w szczuciu kłamstwach i nienawiści jeszcze mi daleko, ale jako że "rubliczki nie śmierdzą", staram się jak mogę mu dorównać! Pozdrawiam
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won, 22:38 28-11-2025,   50%
@~suwer co  MODLITWA   pana jarka   CI PRZESZKADZA  DRANIU  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~WON KONUSIE, 09:29 29-11-2025,   100%
@~Teleleus yusek z honoramy otworzy  szprychy pozostalo tylko Y
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Wyborca, 15:26 28-11-2025,   70%
Mam pytanie, dlaczego Pan Poseł zawsze pojawia się w przestrzeni publicznej z Panem Dyrektorem lub odwrotnie?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won i tak skasuja, 22:36 28-11-2025,   67%
@~Wyborca za dwa kg  maki dla KGW  25 lat wiezienia  dla   PANA ZIOBRO   a taki cfaniak bez skrupolow  hejtuje  opozycje MADRZEJSZYCH  kim sa ludzie tacy  co zamiast zajac sie  GOSPODARKA  POLSKI  ludzmy zeby zylo sie lepiej kim czym sa ci ludzie a poparcie rosnie 38 %  narodzie ukochany narodzie  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×