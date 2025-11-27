Poseł Popielarz w Karniewie. "Konkretna rozmowa o inwestycjach i rozwoju gminy"

REKLAMA

Poseł Mariusz Popielarz odwiedził gminę Karniewo, gdzie wspólnie z samorządowcami oraz przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego rozmawiał o planach inwestycyjnych. "Gmina ma potencjał, a moje zadanie to wsparcie, by zamieniał się w realne projekty" - podkreślił parlamentarzysta.

Poseł na Sejm RP Mariusz Popielarz spotkał się z przedstawicielami samorządu Gminy Karniewo, aby omówić plany rozwojowe tej niewielkiej, ale ambitnej gminy.

W spotkaniu udział wzięli wójt Gminy Karniewo, Michał Jasiński oraz Radosław Parzych, dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tematem rozmów były ambitne plany inwestycyjne, które zamierza realizować samorząd.

"To była konkretna, robocza rozmowa — właśnie takie lubię" - napisał poseł Popielarz na swoim profilu społecznościowym, relacjonując przebieg wizyty.

Potencjał do wykorzystania

Parlamentarzysta podkreślił, że Gmina Karniewo dysponuje potencjałem, który przy odpowiednim wsparciu może przekształcić się w realne projekty rozwojowe. "Gmina ma potencjał, a moje zadanie to wsparcie, by ten potencjał zamieniał się w realne projekty i pieniądze na rozwój" - zadeklarował poseł Popielarz.

Obecność dyrektora ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego podczas spotkania może wskazywać, że gmina planuje ubiegać się o wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego. Udział posła w takich rozmowach zwiększa szanse na skuteczne pozyskanie środków na lokalne inwestycje.

Choć szczegóły omawianych projektów nie zostały ujawnione, charakter spotkania wskazuje na poważne podejście do tematu rozwoju gminy. "Działamy dalej" - podsumował krótko poseł Popielarz, zapowiadając kontynuację współpracy z samorządem Karniewa.