Poszukiwany wpadł w Łazach. Czeka go 10 miesięcy za kratami

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał do odbycia karę pozbawienia wolności. 35-latek ukrywał się w Łazach. "Był zaskoczony" - mówi o zatrzymaniu rzecznik prasowy ostrołęckiej policji.

Podczas minionego weekendu dzielnicowi z Olszewa-Borek ustalili, że na terenie naszego powiatu przebywa mężczyzna, który jest poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Policjanci ustalili miejsce jego przebywania, zatrzymanie zaplanowano na terenie miejscowości Łazy. Po zauważeniu mężczyzny, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego policjanci przystąpili do jego zatrzymania. Mężczyzna był zaskoczony, przewieziono go do komendy i osadzono w policyjnym areszcie, jeszcze dziś zostanie on doprowadzony do Zakładu Karnego