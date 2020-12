Powiat Ostrołęcki z własną apilkacją mobilną

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności, wydarzenia, powiadomienia, zgłaszanie problemów. Tym charakteryzuje się aplikacja Powiatu Ostrołęckiego.



Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do powiatowych aktualności i wydarzeń, informacji z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niej otrzymasz powiadomienia o sytuacji kryzysowej.



Mapa potrzeb – zgłaszanie problemów

Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na zgłaszanie różnych problemów czy usterek. Może to być np. ubytki w nawierzchni drogi powiatowej, brak oznakowania drogi, uszkodzone barierki, słupki, nieodśnieżony odcinek drogi. Wybierz kategorię zgłoszenia, zrób zdjęcie, naciśnij przycisk lokalizowania i wyślij zgłoszenie.



Interaktywna mapa

Obiekty na interaktywnej mapie są grupowane w kategoriach i podkategoriach, posiada dane opisowe i kontaktowe oraz multimedialne. Dodatkową funkcją jest uruchomienie funkcji nawigacji prowadzącej do wybranego obiektu.



Z aplikacji możesz korzystać anonimowo – nie musisz zakładać konta i podawać żadnych danych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia na dostęp do:



- systemu powiadomień push, abyś mógł otrzymywać ostrzeżenia kryzysowe czy powiadomienia o ważnych aktualnościach

- kalendarza, aby zapisać w nim termin wydarzenia, którym jesteś zainteresowany, wpisać je w plan dnia oraz przypomnieć o nim dzień wcześniej

- magazynu zdjęć, aby móc dodać zdjęcie do systemu zgłaszania problemów

- odbiornika GPS, aby pobrać precyzyjną lokalizację i przypisać ją do zgłoszenia



Aplikację można poprać na urządzenia z systemem android i iOS.