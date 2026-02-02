eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, AKTUALIZACJA

Pożar domu w Goworówku. Starszy mężczyzna trafił do szpitala [ZDJĘCIA]

fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
W poniedziałek, 2 lutego, w miejscowości Goworówek (gmina Goworowo) doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Według nieoficjalnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia.

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia w jednym z domów jednorodzinnych w Goworówku wpłynęło do służb ratunkowych w poniedziałkowe przedpołudnie. Ze względu na skalę zagrożenia, na miejsce natychmiast zadysponowano liczne jednostki straży pożarnej z okolicznych miejscowości.

Sytuacja jest poważna. Oprócz strażaków, na miejscu zdarzenia pracuje zespół ratownictwa medycznego oraz funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają teren działań.

W wyniku zdarzenia ucierpiał starszy mężczyzna. Poszkodowany został przetransportowany przez karetkę pogotowia do szpitala.

AKTUALIZACJA, godz. 12:45 

Źródło ognia znajdowało się w jednym pomieszczeniu pełniącym funkcję kuchni. Prawdopodobnie doszło do awarii kuchenki, co spowodowało pożar. Zagrożenie zostało szybko zażegnane, ogień nie przeniósł się na pozostałą część budynku.

