Pożar sadzy w Długim Kącie. Interweniowali strażacy z OSP Lelis

W poniedziałkowy wieczór, 1 grudnia, w miejscowości Długi Kąt (gmina Lelis) doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W budynku mieszkalnym zapaliła się sadza w przewodzie kominowym. Dzięki szybkiej interwencji strażaków, sytuacja została opanowana i nikt nie odniósł obrażeń.

Do zdarzenia doszło po godzinie 18:00. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w jednym z domów jednorodzinnych na terenie gminy Lelis. Na miejsce natychmiast zadysponowano zastęp strażaków ochotników.

Szybka akcja strażaków z OSP Lelis

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy z jednostki OSP w Lelisie potwierdzili, że doszło do zapalenia się sadzy w kominie. Akcja gaśnicza przebiegła sprawnie i profesjonalnie.

Działania ratowników polegały na:

Wygaszeniu paleniska w piecu centralnego ogrzewania.

Monitorowaniu temperatury przewodu kominowego.

Sprawdzeniu obiektu pod kątem ewentualnych ukrytych zarzewi ognia.

Kluczowym elementem interwencji było również sprawdzenie obecności szkodliwych gazów w pomieszczeniach mieszkalnych. Pomiary nie wykazały zagrożenia, co pozwoliło wykluczyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

Szczęśliwy finał groźnego zdarzenia

Mimo groźnie wyglądającej sytuacji, nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Dzięki przytomnej reakcji zgłaszających i szybkiej interwencji straży pożarnej, budynek nie uległ znaczącym uszkodzeniom, a pożar nie rozprzestrzenił się na inne części domu.

Ważne przypomnienie dla mieszkańców: Strażacy przypominają, że sezon grzewczy to czas wzmożonej liczby pożarów sadzy. Aby uniknąć zagrożenia, należy regularnie czyścić przewody kominowe oraz przeprowadzać okresowe przeglądy techniczne instalacji grzewczej. Zaniedbanie tych czynności może prowadzić do pęknięcia komina, pożaru poddasza, a nawet zaczadzenia.