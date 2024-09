Pożegnanie doktora Lewandowskiego. "Wszystkim nam będzie go bardzo brakować"

Lokalna społeczność jest poruszona po śmierci znanego i cenionego lekarza Włodzimierza Lewandowskiego. We wspomnieniach jest wspólny mianownik: - Odejście doktora to wielka strata.

Włodzimierz Lewandowski, znany lekarz z naszego regionu, zmarł 10 września 2024 r. w wieku 88 lat.

- Nasza społeczność żegna wyjątkowego mieszkańca, niezwykłego człowieka, znanego i cenionego lekarza, byłego radnego powiatu ostrołęckiego w kadencjach 2006-2010 i 2010-2014, społecznika, walczącego o ideały i dobro ogółu. Wszystkim nam będzie go bardzo brakować - czytamy we wpisie sołectwa Olszewo-Borki.

Sołtys Olszewa-Borek Ewa Rupińska pożegnała doktora Lewandowskiego osobiście: - Ogromna strata dla naszej społeczności. Pan doktor był dla nas wzorem siły, wytrwałości, woli życia, pokazując jak wielką wartością jest życie. Do końca pozostał samorządowcem, któremu na sercu leżały sprawy naszej miejscowości, naszej gminy, naszego powiatu, naszego kraju. Panie doktorze, na zawsze pozostawi pan ślad w naszych sercach.

- Odszedł człowiek, któremu bardzo dużo zawdzięczamy... - napisał Roman Gawrych, rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. - Bardzo dobry, znany i ceniony lekarz, społecznik, patriota z naszego regionu. Służył poprzez swoją pracę m.in. w Dąbrówce, Zbójnej, Ostrołęce, Młynarzach, czy ostatnio w Olszewie - Borkach. Pomagał też nam jako lekarz podczas pieszych pielgrzymek do Częstochowy czy wizyt domowych o różnych porach dnia i nocy.

Oprócz zaangażowania w działalność służby zdrowia uczestniczył aktywnie w inicjatywach charytatywnych podejmowanych przez parafie, szkoły czy organizacje społeczne. Przez kilka kadencji był też bardzo aktywnym radnym powiatu ostrołęckiego. Bardzo kochał Boga, Ojczyznę, swoją rodzinę i ludzi, z którymi chętnie przebywał i szczerze im doradzał. Cieszył się z różnych osiągnięć i sukcesów mieszkańców regionu, doceniał zdobyte wykształcenie i wszystko to co wpływało na poprawę jakości życia i pomnażało dobro wspólne. Należą Mu się za to wszystko słowa wdzięczności, pamięć i modlitwa. Niech dobry Bóg przyjmie Go do Nieba.