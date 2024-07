Poznaj chorwacki folklor! Wystąpi zespół Bizovac

REKLAMA

To niezwykła okazja do tego, by poznać kulturę ludową Chorwacji! Do Miastkowa przyjedzie zespół folklorystyczny Bizovac, który działa od 1935 roku. Występ odbędzie się w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur - festiwalu, na którym prezentują się zespoły, pokazujące kulturę nie tylko regionu podlaskiego, ale i z całego świata.

28 lipca o godz.14.00 w Miastkowie na placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury odbędzie się koncert ponad 30-osobowego chorwackiego zespołu ludowego BIZOVAC, na który serdecznie zapraszają Wójt Gminy Miastkowo Rafał Bąkowski i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Korytkowska. To ogromne wyróżnienie dla Miastkowa, które znalazło się wśród siedmiu miejscowości województwa podlaskiego, w których odbędą się koncerty zaproszonych zespołów z różnych zakątków świata.

BIZOVAC - chorwacki folklor

Zespół folklorystyczny BIZOVAC z Chorwacji działa od 1935 roku. Na przestrzeni lat zmieniła się nazwa grupy, niezmienne pozostało to co łączy muzyków i tancerzy obecnego składu z poprzednikami: przywiązanie do tradycji i kultury regionu Bizovac. Celem i ambicją zespołu jest popularyzowanie i ocalenie bogatych tradycji ich małej ojczyzny. Dbają o każdy detal swoich występów i starają się jak najwierniej odtworzyć zwyczaje i obrzędy, które towarzyszyły ich przodkom. Na scenie występują w przepięknych, oryginalnych strojach ludowych, grają na tradycyjnych instrumentach, takich jak przykuwająca uwagę publiczności tambura. Przy jej dźwiękach prezentują m.in kolo, jeden z najważniejszych ludowych korowodowych tańców chorwackich. Zespół jest zapraszany na liczne festiwale i przeglądy, gdzie z dumą prezentuje kulturowe dziedzictwo swojego kraju i regionu, zdobywa uznanie i serca publiczności.