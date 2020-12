Praca poszukuje człowieka. Rusza rekrutacja do służby w policji

REKLAMA

„Chcesz pomagać innym – wstąp w nasze szeregi!!! Zostań policjantem” – zachęca ulotka promująca nabór do służby w jednostkach policji. Nowi funkcjonariusze potrzebni są także w ostrołęckiej policji.





Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Należy brać pod uwagę, że ta droga zawodowa może rzutować na całe życie, a wyzwania, które trzeba będzie podejmować nie będą łatwe. Podejmując służbę w policji, trzeba być odważnym, silnym psychicznie i odpornym na stres. Jednocześnie jest to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna.



- czytamy w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru do służby w szeregach mazowieckiej oraz ostrołęckiej policji.Jeśli to was zachęciło, warto zapoznać się ze szczegółami naboru, który ogłosił właśnie mazowiecki komendant wojewódzki policji. Rekrutacja prowadzona będzie w kilku terminach. Pierwszy z nich przypada w lutym 2021 roku.W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Ponadto kandydat do służby w Policji jest zobowiązany stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.Więcej o naborze, walorach i wymaganiach stawianych przez służbę w szeregach policji przeczytacie poniżej:Policja to ludzie – funkcjonariusze i pracownicy cywilni, których zakres obowiązków jest bardzo szeroki. Z tego powodu krótka publikacja nie jest w stanie oddać wszystkiego czym na co dzień się zajmujemy. Może łatwiej byłoby wyliczyć to czym policjanci nie muszą się interesować...? :) Poniżej ogólny zarys pionów polskiej Policji: prewencji, kryminalnego, śledczego i logistyki.Pion prewencji, to policjanci najczęściej widziani w naszym społeczeństwie; umundurowani, w patrolach, dbających o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, interweniujący wówczas, gdy komuś dzieje się krzywda, ale także zabezpieczający imprezy sportowe/masowe lub zajmujący się konwojowaniem osób zatrzymanych. To także „policjanci pierwszego kontaktu”, czyli dzielnicowi. Ich rola w lokalnych społecznościach ciągle wzrasta i stanowisko to w budowaniu zaufania społecznego i poczucia bezpieczeństwa poszczególnych mieszkańców jest niezwykle istotne. W tym pionie odnajdą się także osoby mające dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, ponieważ każda komenda w swojej strukturze ma specjalistyczne zespoły policjantów pracujących z tą grupą wiekową. Prewencja to oczywiście „drogówka”, czyli ci wyłapujący piratów drogowych i pijanych kierowców, ale także funkcjonariusze stykający się z ludzkimi dramatami wynikającymi z wypadków. Jedyną w swoim rodzaju grupę stanowią funkcjonariusze sekcji AT, potocznie nazywani policyjnymi antyterrorystami. Ponieważ biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, to wymaga się od nich ponadprzeciętnych predyspozycji psychofizycznych.Pion kryminalny i śledczy, to mówiąc ogólnie, wydziały od których oczekuje się skutecznego, szybkiego zatrzymania przestępców oraz zbierania informacji operacyjnych i wykonywania czynności stanowiących później materiał dowodowy kierowany do sądów.Kodeks karny opisuje bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju zachowań uznawanych w naszym społeczeństwie za przestępstwo. Podłożem znakomitej większości tych zdarzeń są pieniądze, ale również zawiść i zaburzenia emocjonalne. Mogą to być napady, rozboje, porwania dla okupu (opisywane w kodeksie jako wymuszenia rozbójnicze), kradzieże i kradzieże z włamaniem, zabójstwa, gwałty i inne. Są też przestępstwa nie dotykające ofiary tak bezpośrednio jak wymienione wcześniej, ale równie groźne i zagrożone karą wieloletniego więzienia. Są to m.in. przekupstwo i wszelkie odcienie korupcji, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalne posiadanie broni, kradzież wartości intelektualnych (czyli wszelkie rodzaje piractwa muzycznego, filmowego komputerowego). Wszystkie przestępstwa są zagrożone karą, toteż ich sprawcy robią wszystko, aby nie dać się złapać. Maskują się przed napadem, zacierają ślady, wprowadzają w błąd, ukrywają się, uciekają za granicę lub próbują mataczyć i cała policyjna sztuka w tym, aby ich złapać, udowodnić przestępstwo i odzyskać to, co ukradli. Na sukces składa się żmudna praca policjantów z wielu wydziałów: kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, do walki z przestępczością gospodarczą i do walki z korupcją, zwalczający zjawiska związane z narkomanią, czy cyberprzestępczością. Niebagatelną rolę odgrywają funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego lub wywiadu kryminalnego. W każdym z tych wydziałów można znaleźć ciekawą i nieszablonową pracę, w zależności od swoich predyspozycji i zainteresowań.Policja jako instytucja nie mogłaby funkcjonować bez wsparcia pionu logistycznego, wspierającego pracę funkcjonariuszy na każdym etapie. To wydziały odpowiedzialne za transport, gospodarkę materiałową i finanse, ale także specjaliści z zakresu łączności i informatyki lub zamówień publicznych.Każdy kto rozważa służbę w Policji może odpowiedzi na swoje pytania znaleźć na stronach internetowych lub w bezpośrednim kontakcie z pracownikami wydziałów kadr najbliższej dla siebie komendy wojewódzkiej/miejskiej/powiatowej.- czytamy w informacji o naborze do policji.23 luty20 kwietnia13 lipca15 września3 listopada30 grudnia