Praca w Ostrołęce. Urząd Miasta szuka inspektora. Ile można zarobić?

Urząd Miasta Ostrołęki ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko inspektora ds. rekrutacji w Wydziale Organizacji i Kadr. Aplikacje można składać do 23 kwietnia 2026 r. do godz. 12:00.

Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem na kierunkach ekonomicznych, administracji lub prawa, a także posiadać co najmniej 3-letni staż pracy. Liczyć się będzie znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mile widziana jest też biegła obsługa pakietu Microsoft Office.

Od kandydatów oczekuje się samodzielności, komunikatywności, dokładności i kreatywności - bo to właśnie te cechy przydają się w codziennej pracy z ludźmi i dokumentami kadrowymi.

Na czym polega ta praca?

Inspektor ds. rekrutacji będzie odpowiadał przede wszystkim za organizację i obsługę procesów naborów na wolne stanowiska w urzędzie - od sporządzania ogłoszeń, przez powiadamianie kandydatów o rozmowach kwalifikacyjnych, po przygotowywanie protokołów i informacji końcowych. Do zadań należeć będzie również koordynowanie okresowych ocen pracowników, prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi oraz dbanie o właściwą komunikację wewnętrzną w urzędzie.

Ile można zarobić?

Wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale od 5 060 zł do 7 500 zł brutto miesięcznie. Pakiet świadczeń obejmuje dodatek stażowy, trzynastkę, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do okularów, prywatne ubezpieczenie grupowe, możliwość przystąpienia do PPK oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych dla pracownika i jego rodziny.

Jak aplikować?

Dokumenty - CV, list motywacyjny, kopie dyplomów i świadectw pracy oraz wymagane oświadczenia - należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów przy pl. gen. Józefa Bema 1 lub przesłać pocztą pod ten sam adres. Liczy się data wpływu do urzędu. Nieprzekraczalny termin to 23 kwietnia 2026 r., godz. 12:00.