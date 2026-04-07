Praca w Urzędzie Miasta Ostrołęki. Masz jeszcze tylko kilka dni

REKLAMA

REKLAMA

Urząd Miasta Ostrołęki poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego i rozwoju miasta w Wydziale Planowania i Zintegrowanego Rozwoju. Aplikacje można składać tylko do 10 kwietnia 2026 r. do godz. 12:00 - zostało więc niewiele czasu.

Prezydent Miasta Paweł Niewiadomski ogłosił nabór na zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Praca skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem w zakresie urbanistyki, architektury, budownictwa lub planowania przestrzennego oraz z co najmniej 2-letnim stażem pracy - w tym najlepiej rokiem doświadczenia na podobnym stanowisku.

Na czym polega ta praca?

Zakres obowiązków jest szeroki i zróżnicowany. Inspektor będzie uczestniczył m.in. w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych, przygotowywaniu opinii urbanistycznych oraz pracy nad Strategią Rozwoju Miasta. Do zadań należy również prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i opracowywanie programu opieki nad nimi.

Ile można zarobić?

Wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale od 4 870 zł do 7 500 zł brutto miesięcznie. Do tego dochodzą dodatek stażowy, trzynasta pensja, nagrody jubileuszowe oraz szeroki pakiet świadczeń socjalnych – m.in. prywatne ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do okularów, pożyczki na cele mieszkaniowe i możliwość przystąpienia do PPK.

Jak aplikować?

Komplet dokumentów - CV, list motywacyjny, kopie dyplomów i świadectw pracy oraz wymagane oświadczenia - należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta przy pl. gen. Józefa Bema 1 lub wysłać pocztą pod ten sam adres. Liczy się data wpływu do urzędu, nie data stempla pocztowego. Nieprzekraczalny termin to 10 kwietnia 2026 r., godz. 12:00.