eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Praca w Urzędzie Miasta Ostrołęki. Masz jeszcze tylko kilka dni

REKLAMA
zdjecie 8467
REKLAMA
zdjecie 8467
Posłuchaj

Urząd Miasta Ostrołęki poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego i rozwoju miasta w Wydziale Planowania i Zintegrowanego Rozwoju. Aplikacje można składać tylko do 10 kwietnia 2026 r. do godz. 12:00 - zostało więc niewiele czasu.

Prezydent Miasta Paweł Niewiadomski ogłosił nabór na zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Praca skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem w zakresie urbanistyki, architektury, budownictwa lub planowania przestrzennego oraz z co najmniej 2-letnim stażem pracy - w tym najlepiej rokiem doświadczenia na podobnym stanowisku.

Na czym polega ta praca?

Zakres obowiązków jest szeroki i zróżnicowany. Inspektor będzie uczestniczył m.in. w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych, przygotowywaniu opinii urbanistycznych oraz pracy nad Strategią Rozwoju Miasta. Do zadań należy również prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i opracowywanie programu opieki nad nimi.

Ile można zarobić?

Wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale od 4 870 zł do 7 500 zł brutto miesięcznie. Do tego dochodzą dodatek stażowy, trzynasta pensja, nagrody jubileuszowe oraz szeroki pakiet świadczeń socjalnych – m.in. prywatne ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do okularów, pożyczki na cele mieszkaniowe i możliwość przystąpienia do PPK.

Jak aplikować?

Komplet dokumentów - CV, list motywacyjny, kopie dyplomów i świadectw pracy oraz wymagane oświadczenia - należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta przy pl. gen. Józefa Bema 1 lub wysłać pocztą pod ten sam adres. Liczy się data wpływu do urzędu, nie data stempla pocztowego. Nieprzekraczalny termin to 10 kwietnia 2026 r., godz. 12:00.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×