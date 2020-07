Prezes Orlenu zapewnia: Jest gaz dla Ostrołęki C. Elektrownia powstanie do 2025 roku?

REKLAMA

Budowa węglowej elektrowni węglowej Ostrołęka C została wstrzymana w lutym tego roku. Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował o gotowości do inwestowania spółki w elektrownię, pod warunkiem, że będzie to elektrownia gazowa. PKN Orlen oficjalnie wyraził wolę uczestniczenia w inwestycji i weźmie udział jej finansowaniu. W planach jest przystąpienie do spółki Elektrownia Ostrołęka w charakterze wspólnika.

Daniel Obajtek zapewnił dziś, że jest zabezpieczenie ze strony PGNiG jeżeli chodzi o dostawę gazu do elektrowni Ostrołęka C. Prezes PKN Orlen podał też rok, w którym chciałby zakończyć budowę elektrowni.

~Monika , 19:58 06-07-2020 , 43% @~tępiciel lemingów Prezydent nie ma uprawnień ani do budowy ani do wstrzymania . A więc może wygrać i Trzaskowski . Rząd jest stabilny ma większość w sejmie .NBP ma pieniędzy ogrom a więc nie ma problemu ........... odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 21:41 06-07-2020 , 36% @~tępiciel lemingów Wygrał PIS i muzeum stoi zamknięte. Wygrał PIS inie ma estakady. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:57 06-07-2020 , 60% @~ha ha ha Przegrał PiS i muzeum stoi zamknięte. Przegrał PIS i nie ma wniosku o dofinansowanie do estakady. odpowiedz • oceń :

~WOW , 21:58 06-07-2020 , 41% @~tępiciel lemingów PIS nigdy nie otworzył muzeum w wyznaczonym terminie dlatego przegrali? odpowiedz • oceń :

~Muzeum zamknięte , 22:01 06-07-2020 , 35% @~tępiciel lemingów Muzeum miało być otwarte jak rządził PIS w mieście nikogo nie zabrakło po prostu nikt go nie otworzył i dlatego przegrali? odpowiedz • oceń :

~nie ładnie , 22:02 06-07-2020 , 42% @~tępiciel lemingów Wniosek odrzucony bo przegrał PIS? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:05 06-07-2020 , 64% @~nie ładnie Wniosku o dofinansowanie estakady nie było. odpowiedz • oceń :

~Antykomuch , 05:57 07-07-2020 , 54% @~tępiciel lemingów Z tobą jak z dzieckiem. Nie rozumiesz odpowiedz • oceń :

~nie ładnie , 06:08 07-07-2020 , 43% @~tępiciel lemingów Jak nie było jak był odpowiedz • oceń :

~suweren , 08:20 07-07-2020 , 53% @~Pytanie bedzie tak jak z promem kóry miał być oddany w br. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:13 07-07-2020 , 59% @~suweren Gdy wygra Trzaskowski i KO to tak będzie. odpowiedz • oceń :

~rzadzi pis , 10:48 07-07-2020 , 48% @~Monika a inflacja największa od kilkunastu lat odpowiedz • oceń :

~pytanie , 10:49 07-07-2020 , 43% @~tępiciel lemingów To ?Morawiecki obiecał? już nie pamiętasz? cco bierzesz i ile za wpis? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:58 07-07-2020 , 70% @~pytanie Jeśli władze miasta nie chcą estakady, to Morawiecki nie będzie jej w Ostrołęce dofinansował, zrobi to gdzie indziej.



Ile płacą w ratuszu? odpowiedz • oceń :

~Ola , 13:53 07-07-2020 , 37% @~tępiciel lemingów Morawiecki nie zważa na to jak dobry jest wniosek i jak potrzebna inwestycja. Ważne czy wniosek przygotowany przez prawomyślnych. Trza odsunąć PiS od władzy, aby było normalnie odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:17 07-07-2020 , 60% @~Ola O jakim wniosku mowa, skoro nie było wniosku o estakadę? Władze miasta nie zważają, że ta inwestycja jest potrzebna i jest obiecana dobra pomoc Morawieckiego, tylko ważne, że prawomyślnym nie złożą wniosku. Władze miasta dopiero złożą wniosek, gdy PiS nie będzie rządził. odpowiedz • oceń :

~Cała prawda , 14:18 07-07-2020 , 42% @~tępiciel lemingów Elektrowni nie ma i nie będzie. odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 14:21 07-07-2020 , 42% @~tępiciel lemingów TVP i PIS ciąg dalszy opowieści dziwnych treści. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:50 07-07-2020 , 50% @~Cała prawda Elektrowni nie ma i nie będzie, gdy wygra Trzaskowski i KO. odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 17:58 07-07-2020 , 50% @~tępiciel lemingów Wygrał PIS i gdzie ta elektrownia? odpowiedz • oceń :

~Ola , 13:55 07-07-2020 , 42% @~Pytanie Gucio ma już dość płacenia na propagandę PiS i bajońskie nagrody dla pisowców odpowiedz • oceń :

~superb , 20:03 06-07-2020 , 53% Panie prezesie a kto pokryje straty za skodę? odpowiedz • oceń :

~gość , 20:16 06-07-2020 , 88% @~superb ten co ją rozbił - bo takich szkód spowodowanych przez osobę bez uprawnień do kierowania ubezpieczyciel szkód nie pokrywa. odpowiedz • oceń :

~Buehehehehe , 20:34 06-07-2020 , 39% Nic extra dla miasta PiS nie zrobił. Nawet via Baltiki nie po ciagneli bliżej naszego miasta. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:05 06-07-2020 , 66% @~Buehehehehe Nic extra dla miasta PO i PSL nie zrobili. Nawet VIA Balticy nie pociągnęli bliżej naszego miasta. odpowiedz • oceń :

~Młotow , 23:11 06-07-2020 , 55% @~tępiciel lemingów Vie Baltika pierwotnie miała być obok Ostrołęki. Zmianę trasy na Łomżaę załatwił śp. senator Putra z PiS z Białego. odpowiedz • oceń :

~pytanie , 08:22 07-07-2020 , 58% @~tępiciel lemingów a jak było z tym zamachem w Smoleńsku odpowiedz • oceń :

~Dd , 09:10 07-07-2020 , 58% @~tępiciel lemingów Via Baltikę dla Łomży załatwił poseł PiS Kołakowski z Łomży. A Rumiany jak zwykle nic nie potrafi odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:14 07-07-2020 , 50% @~Dd Weźcie uzgodnijcie stanowiska czy Putra czy Kołakowski.



Z tego co wiem, to przebieg VIA Balticy ustalał rząd PO i PSL. odpowiedz • oceń :

~Buehehehe , 13:34 07-07-2020 , 34% @~tępiciel lemingów PiS i PO to to samo Okrągły Stół odpowiedz • oceń :

~Jaro , 21:55 06-07-2020 , 45% Znowu mydlenie oczu do wyborów w niedziele. Kłamcy!!!! odpowiedz • oceń :

~wyborca 23 , 22:28 06-07-2020 , 62% @~Jaro ''Czy dużo jest spraw w których Rafał Trzaskowski nie zmienił zdania? Był przeciw 500+, jest za. Był za wyższym wiekiem emerytalnym, jest za niższym. Był za przyjęciem uchodźców, już nie jest. Był za szybkim przyjęciem euro, jest za późniejszym. Był za ślubami homoseksualistów, teraz nie jest. Zatem nie wiadomo co tak naprawdę zrobi po wyborach, jest niebezpieczny. Trzaskowski jako prezydent to może być powrót skrajnej biedy, zatrzymanie wielkich inwestycji, koniec sojuszu z USA i zwrot w kierunku Berlina i Moskwy, reaktywacja pełnych patologii WSI oraz demoralizacja dzieci ideologią Gender/LGBT. Warto wiedzieć, że Trzaskowski nie spełnił ponad 90% swoich obietnic w Warszawie, choć rządzi już sporo czasu. Tymczasem prezydent Andrzej Duda zrealizował wiele obietnic wyborczych (swoimi projektami ustaw i podpisując ustawy) dzięki czemu wzrosły płace i poprawiła się sytuacja ludzi w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Zwracam się do mieszkańców polskich metropolii. Spora część z Was nie lubi PiS-u, Dudy, Kaczyńskiego, część na pewno też Polski jako takiej, chrześcijaństwo uważa za ciemnogród itd. . Trudno. Niemniej zastanówcie się nad tym, czy naprawdę chcecie by w dużych miastach działo się to co dzieje się obecnie w metropoliach amerykańskich (zauważcie, że nie na południu a właśnie w "liberalnych" dużych miastach), co dzieje się w Paryżu, Londynie. Naprawdę tego chcecie? Bo dokładnie to się stanie gdy oddacie głos na Trzaskowskiego. Ściągną Wam "każdą liczbę" uchodźców (czy raczej imigrantów) muzułmańskich i rozpętają chaos, wręcz wojny uliczne. Naprawdę myślicie że "kosmopolityzm" i "nowoczesność, europejskość" Was przed tym ochroni? Francuzów, Niemców, Anglików, Szwedów nie ochroniło tego typu podejście, tego typu wyznawane wartości, ich samochody, sklepy, dobytek były jednakowo niszczone i rozwalane, a ich kobiety są coraz częściej gwałcone. Nie wierzycie? Przecież Trzaskowski już niegdyś zapowiadał że ściągną każdą liczbę, przecież oni wykonają każdy rozkaz Berlina, przecież pod egidą warszawskiego ratusza niedawno przeprowadzono "warsztaty z działań ulicznych" pod nazwą "gimnastyka uliczna". Myślicie że jego i Platformę interesuje Wasz interes, Wasze bezpieczeństwo? Zastanówcie się nad oddaniem głosu. Nie chodzi tu bowiem o to kogo się lubi czy nie lubi a o przyszłość Nas i naszej Ojczyzny.'' odpowiedz • oceń :

~Naród , 06:09 07-07-2020 , 42% @~wyborca 23 Dobrze, gdy prezydent słuch narodu i zmienia zadanie. odpowiedz • oceń :

~gość 23 , 16:08 07-07-2020 , 56% @~Re jeszcze towybór jest prosty a nawet bardzo prosty - jeśli zgadasz się oddać dzieci lub wnuki do adopcji gejom lub lesbijkom głosuj na tego który ma w swoim programie związki partnerskie i etapowanie .Niech nikogo nie zdziwi lawirowanie w tej sprawie podczas kampanii i kłamstwo ,że 4 lata temu nie byłem posłem i nie głosowałem. odpowiedz • oceń :

~Mgrinz , 22:28 06-07-2020 , 29% A po co dostarczać gaz do trupiasej lokalizacji? Nie lepiej wybudować elektrownie bliżej magistrali gazowej? Mało miliardów poszło się.... Bujac? Ten kraj nigdy nie zmadrzeje... Z palcem w D można znaleźć lokalizację z dużym gazociągiem tranzytowym z pobliską linia wysokiego napięcia i mieścina. Sory ale ta polityka głupoty będzie znowu kosztować za dużo pieniedzy



I tak zaraz Popisowscy mózgowcy napiszą ze się uja znam... Ale co tam... Politechnikę kończą głupi ludzie ale podstawówkę czy technikum robić latami to wyczyn. Ojj tak. Tylko czemu to nie mózgowcy pracują dla ludzi z podstawowym wykształceniem tyło na odwrót? Czemu liberalowie i lewacy zatrudniają pisowców? A nie pisowcy liberałów i lewaków? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:54 06-07-2020 , 69% @~Mgrinz Tak, zbudować elektrownię C 20 km od Ostrołęki, bo tam jest rura z gazem, a potem w pobliżu elektrowni C zbudować miasto Ostrołęka B, bo kto będzie 20 km jeździł do pracy? odpowiedz • oceń :

~skk , 23:20 06-07-2020 , 37% @~tępiciel lemingów Powiem Ci ze sa inne miejscowości w Polsce nie tylko Ostrołęka. odpowiedz • oceń :

~Jem , 23:49 06-07-2020 , 83% @~skk Powiem Ci, że w Ostrołęce jest infrastruktura przesyłowa prądu, dostęp do wody z rzeki do chłodzenia i parę innych technicznych drobiazgów, ale ty wiesz lepiej "ekspercie". odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 05:17 07-07-2020 , 61% @~skk Tak, np. w Łomży mogą zbudować nową elektrownię. Ucieszyli by się tam wszyscy. A u nas? odpowiedz • oceń :

~podatnik , 08:18 07-07-2020 , 40% @~tępiciel lemingów A u nas nie wybudują, bo wstrzymali budowę. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:16 07-07-2020 , 48% @~podatnik U nas nie wybudują, gdy wygra Trzaskowski i KO.



PiS wstrzymał budowę węglowej i przygotowuje się do budowy gazowej. odpowiedz • oceń :

~rzadzi PIS , 10:55 07-07-2020 , 56% @~tępiciel lemingów Jak rządzi PIS mamy bardzo dobry przykład ze stadniny w Janowie Podlaskim. RP w ruinie obiecał nam i to PIS realizuje odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 17:59 07-07-2020 , 50% @~tępiciel lemingów Skąd gaz do elektrowni? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:28 07-07-2020 , 40% @~ha ha ha Umiesz czytać?



" jest zabezpieczenie ze strony PGNiG jeżeli chodzi o dostawę gazu do elektrowni Ostrołęka C. " odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 05:18 07-07-2020 , 39% @~rozbita skoda pity pitu gdy wygra KO. odpowiedz • oceń :

~Rumiany Rumcajs , 05:53 07-07-2020 , 46% @~tępiciel lemingów Gdzie mogę obejrzeć 3 mln mieszkań i milion samochodów elektrycznych? Chyba Trzaskowski coś kiedyś Polakom obiecał. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:20 07-07-2020 , 62% @~Rumiany Rumcajs Gdy wygra Trzaskowski i KO to nie zobaczysz 3 mln mieszkań i Nikona samochodów elektrycznych. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:22 07-07-2020 , 65% @~uuu Gdy nie będzie żadnej elektrowni w Ostrołęce to prąd popłynie z ROSJI. odpowiedz • oceń :

~44556 , 13:02 07-07-2020 , 50% @~tępiciel lemingów to gorzej placic za prad z rosji czy gaz z rosji ?

odpowiedz • oceń :

~Stanisław Giżycki , 08:40 07-07-2020 , 44% Obecny szef Orlenu to słynny wójt Pcimia Daniel Wszystko Mogę Obajtek. Na razie raczej nie wykazał się czymś szczególnym w Enerdze czy Orlenie. Za jego krótkiej kadencji Orlen przejął Energę i powstał problem, co zrobić z tą Ostrołęką. Mówi dziennikarzom, że jesteśmy zdeterminowani, aby do końca roku 2025 zrealizować tę inwestycję. Może w gminie w takim okresie lub nawet szybciej jakąś inwestycję gminną można zrealizować. Takiego obiektu nie zrealizuje się w krótkim okresie. Cała poprzednia dokumentacja musi być wyrzucona do kosza. Zapewne trzeba będzie zaprojektować jeszcze wyburzanie zbudowanych już konstrukcji. Prace dokumentacyjne z wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami to ok. 4 lat. Na budowę zostaje pół roku. Trzeba jeszcze wybudować ten gazociąg. Do takiego gazociągu nie można wpiąć się w dowolnym miejscu. Długość przyłącza może mieć np. 100 km. Wszystko to ładnie brzmi przed wyborami. Jak życie już pokazało snucie mrzonek ( szczególnie w Ostrołęce ) to polska cpecjalność. odpowiedz • oceń :

~Anna - Kurpiowska Panna , 09:59 07-07-2020 , 57% @~Stanisław Giżycki Dzień dobry!



Cyt. "Obecny szef Orlenu to słynny wójt Pcimia Daniel Wszystko Mogę Obajtek. Na razie raczej nie wykazał się czymś szczególnym w Enerdze czy Orlenie".



Bredzisz pan, panie Giżycki!



Cyt. "Przez ostatnie trzy i pół roku zyski PKN Orlen wyniosły ok. 21 miliardów złotych. To kwota astronomiczna, kiedy spojrzy się wstecz, jakie były przychody w poprzednich latach. (...) - Za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Orlen w ciągu ośmiu lat zarobił 2 miliardy 900 milionów. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości Orlen zarobił 21 miliardów. I to w zaledwie w trzy i pół roku".



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:19 07-07-2020 , 50% @~Stanisław Giżycki Czym Pan się wykazał na razie? Snuje Pan mrzonki przed wyborami.



Trzeba było chociaż wójtem zostać. odpowiedz • oceń :

~zmartwiony , 10:53 07-07-2020 , 45% @~Anna - Kurpiowska Panna aniu znowu cos brałas i to za dużo na raz. Jeśli jest tak ładnie to dlaczego PIS wprowadził ok 40 nowych podatków? Gdzie ukrył Morawiecki długi państwa? odpowiedz • oceń :

~Anna - Kurpiowska Panna , 11:27 07-07-2020 , 59% @~zmartwiony Dzień dobry!



Cyt. "Aniu, znowu coś brałaś i to za dużo na raz".

- Niestety, mój panie, mimo, iż jestem kobietą o silnym charakterze, to nerwy mam rozszarpane. Zewsząd atakują mnie, jak nie pederaści to lewacy, jak nie lewacy do ekoterroryści, jak nie ekoterroryści to POlszewicy... Jak tu, wobec takiej sytuacji, zachować zdrowie psychiczne i stoicki spokój? Aby zupełnie nie popaść w depresję czy obłęd, piję hektolitry melisy na ukojenie nerwów...



Cyt. "Jeśli jest tak ładnie to dlaczego PIS wprowadził ok 40 nowych podatków? "

- 40 nowych podatków? Słyszałam o 178 nowych podatkach wprowadzonych przez reżim PiSowski...



Cyt. "Gdzie ukrył Morawiecki długi państwa?

- Dochodzą mnie słuchy, (ale uprzedzam - nie jest to sprawdzona wiadomość), że Morawiecki długi państwa ukrył pod lewą połą marynarki... (Ostrzegam jednak ciebie: gdybyś chciał naocznie sprawdzić tę wiadomość poprzez ręczne przeszukanie marynarki premiera Morawieckiego - będzie to bardzo niebezpieczne: Morawiecki ma profesjonalną ochronę)...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Nam się należy , 14:44 07-07-2020 , 50% @~Anna - Kurpiowska Panna Zyski wzrastają, bo kroją Polaków przy dystrybutorach, nigdy ropa nie była taka tania na giełdzie, a taka droga w dystrybutorze odpowiedz • oceń :

~członek PIS , 14:45 07-07-2020 , 34% @~Anna - Kurpiowska Panna bierze tylko do buzi. odpowiedz • oceń :

~Anna - kurpiowska Panna , 16:44 07-07-2020 , 62% @~Nam się należy Dzień dobry!



Najmilszy!



Primo, po pierwsze: porównaj ceny ropy w Europie i w Polsce i wyciągnij wnioski...

Primo, po drugie: Orlen nie jest monopolistą. Porówna ceny w dystrybutorach Orlenu i pozostałych spółek i wyciągnij wnioski...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Nie pdol , 18:00 07-07-2020 , 34% @~Anna - kurpiowska Panna Orlen jest monopolistą, gdyż wszystkie firmy kupują ropę w Orlenie. odpowiedz • oceń :

~gość 23 , 20:24 07-07-2020 , 60% @~Stanisław Giżycki Specjanofć pewnie taka niektórym odpowiada. Jest takie miasto w którym prąd do gniazdek dostarcza firma niemiecka, ciepło do kaloryferków firma francuska, gdzie metro budują Włosi i Turcy, gdzie komunikacja miejska jest niemiecka, gdzie nawet wypożyczane rowery są niemieckie. Zyski z tych firm idą oczywiście do krajów ich pochodzenia. Tak, tak to Warszawa i jej prezydent Trzaskowski., który kiedy zostanie prezydentem Polski zrobi z nas całkowite kondominium niemiecko- francusko-niewiadomojakie z tanią siłą roboczą. Tak Wam będzie lepiej? Uwierzyliście, że kapitał nie ma narodowości? Gratuluję naiwności i pozdrawiam. WYBORCO, z pragmatycznego punktu widzenia głos oddany na Trzaskowskiego jest głosem ZMARNOWANYM. Będzie to też ZMARNOWANY CZAS dla POLSKI. Nawet gdy był prezydentem, to nie mógłby zrealizować dla Polaków ŻADNYCH OBIETNIC WYBORCZYCH ponieważ większość w parlamencie posiada prawica. Jedyne co mógłby robić to wetować ustawy i „spowalniać” ustawy jak Grodzki w Senacie. Robić będzie wszystko by POKO doszło z powrotem do władzy, będzie dążyć do OBALENIA RZĄDU i nowych wyborów, wykorzystując urząd prezydenta i senat. Spowoduje to nieustanna WOJNĘ POLSKO-POLSKĄ na górze. Zapomni się celowo o wszystkich obietnicach jak w Warszawie i będzie się tłumaczyć WYBORCOM , że NIC nie może zrobić, bo parlament , bo rząd może podejmować takie decyzje a on jest tylko prezydentem – więc zmieńcie rząd. W stanie pandemii i grożącego kryzysu ekonomicznego ZGODNA SILNA władza jest SIŁĄ PAŃSTWA POLSKIEGO. Oddanie głosu na DUDĘ daje możliwość natychmiastowego działania i szybkiej realizacji projektów przez państwo. Daje możliwość zrealizowania jego programu wyborczego bo bazuje na dobrej współpracy prezydenta z rządem. Powoduje też możliwość szybkiej realizacji rozwiązań w czasie pandemii, powodzi, klęski żywiołowej oraz ciągle grożącego kryzysu ekonomicznego. Działania ministra Szumowskiego są wspierane przez rząd i prezydenta podczas nadal trwającej pandemii. Mieliśmy też próbkę WOJNY POLSKO-POLSKIEJ. Sejm i rząd walczył z Senatem. To może trwać przez 3 długie lata. A co jeżeli za 3 lata wybory wygra prawica ? Wtedy hipotetyczna cała kadencja Trzaskowskiego byłaby bezowocna, bo nie byłby w stanie zrealizować ŻADNYCH SWOICH OBIETNIC bez pomocy parlamentu i rządu. Dlatego z czystej kalkulacji wynika że wybór DUDY w tym momencie jest lepszy dla POLSKI i POLAKÓW. odpowiedz • oceń :

~Najmądrzejszy Kurp , 13:37 07-07-2020 , 30% Piszę "kodem" bo "une" są mściwe i po sądach ciągają. Więc tak: Jak donosi niezależny internet prezes Olenu O'srajtek( czy on ma pochodzenie irladzkiego?) robi interesy z wielce podejrzaną firmą Glen-Core. Ta firma ma na świecie wiele wytoczonych procesów powodu niejasnych interesów. A jak się u nas przedstawia Olen? Że to taka "przyjazna rodzinna firma". A tymczasem Olen robi interesy z jakąś firmą z pod ciemnej gwiazdy. Tak się O'srajtek wkurzył że z tym( ale nie z e-Ostrołęką) portalem chce się sądzić- że to niby nie prawda że robi interesy z podejrzanymi typkami. odpowiedz • oceń :

~Anna - Kurpiowska Panna , 16:25 07-07-2020 , 60% @~Najmądrzejszy Kurp Witam ponownie!



Najdrożsi!



Wiem, że tęskniliście za mną. Przepraszam, ale wykorzystując chwile dobrej pogody, wyszłam do ogrodu skosić trawę. (Była już niemal po pas). Teraz jestem kontenta. Niech gadzina sobie rośnie, mi na chwałę - wilgoci ma u mnie dostatek a i nawozu jej nie skąpię). Mogę więc, moje ukochane urwisy, poświęcić wam odrobinę swojego cennego czasu...



Najmądrzejszy Kurpiu!



Poza drobnym, nic nie znaczącym błędem ortograficznym, "z pod ciemnej gwiazdy", miast "spod ciemnej gwiazdy" , wszystko jest zgodne z regułami PiSarskimi: składnia, fleksja, etymologia, ortografia, interpunkcja, gramatyka, morfologia, stylistyka... wszystko poprawne. Widzę, że będą z ciebie ludzie. Twórz... Twórz, miły... Oby tak dalej...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~123 , 16:49 07-07-2020 , 55% po co opowiadać bzdury o kondycji społek skarbu państwa wystarczy nie słuchać tvp a popatrzeć na giełde odpowiedz • oceń :

~. , 18:10 07-07-2020 , 43% Dobra kiełbasa?

Pozwolę sobie przypomnieć poprzednie kiełbasy Skrót do Wyszkowa, estakada, trzeci most, obwodnica (taka prawdziwa, ale pewno i ta niby też nie powstanie), Via Baltica, kolej (godzina do W-wy),

Ciemny lud wszystko kupi - to cytat z Pan Kurskiego - jakiż prawdziwy.. odpowiedz • oceń :

