Prezydent Ostrołęki o "przedszkolnych teoriach". Dementuje je na Facebooku

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Ten mądrala inaczej nikogo nie przyjmuje nawet swoich pracowników, jak nie wygodny temat to wystawia sekretarz, która tylko wzrusza ramionami i twierdzi że nic nie wie, to Pan prezydent... i koło się zamyka. Dobry sposób obrał Pan wszechmagacy.

Ten mądrala inaczej nikogo nie przyjmuje nawet swoich pracowników, jak nie wygodny temat to wystawia sekretarz, która tylko wzrusza ramionami i twierdzi że nic nie wie, to Pan prezydent... i koło się zamyka. Dobry sposób obrał Pan wszechmagacy.

~Marianna , 22:59 17-12-2020 , 100%