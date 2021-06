Prezydent Ostrołęki pisze... po francusku. Odpowiedział na wpis ambasady

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Myślę że bardziej wypadałoby zaprosić w języku polskim wszak to ambasada RP. Jednak, z "bulem" przyznać należy plus dla włodarza za wpis i zaproszenie

@~Lgbt Myślę że bardziej wypadałoby zaprosić w języku polskim wszak to ambasada RP. Jednak, z "bulem" przyznać należy plus dla włodarza za wpis i zaproszenie

A co takiego napoleon wielkiego zrobil ze tak go wychwala sie bezpodstawnie ?

A co takiego napoleon wielkiego zrobil ze tak go wychwala sie bezpodstawnie ?

~Gdybym mówił językami , 23:20 10-06-2021 , -