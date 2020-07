Progi zwalniające przy ulicy Wiejskiej? "Duże kontrowersje i odmienność poglądów"

REKLAMA

REKLAMA

Rada osiedla Stacja wystąpiła do prezydenta Ostrołęki o zamontowanie progów zwalniających przy ulicy Wiejskiej. W odpowiedzi czytamy o kontrowersjach i odmienności poglądów mieszkańców co do montażu progów.

Przedstawiciele rady osiedla postanowili zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Wiejskiej. Zaproponowali montaż progów zwalniających.

W imieniu mieszkańców Osiedla Stacja zwracam się z prośbą o zamontowanie progów zwalniających na ulicy Wiejskiej. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego. Niestosowanie się do przepisów ograniczenia prędkości w ostatnim czasie doprowadziło do kolizji drogowej, której skutkiem było wjechanie w ogrodzenie posesji jednego z mieszkańców. Ponadto pragnę zauważyć, iż skrzyżowanie ulicy Wiejskiej z ulicą Starowiejską jest słabo widoczne. Wynikiem tego jest nagminne przejeżdżanie tego skrzyżowania przez kierowców bez uwzględnienia drogi z pierwszeństwem przejazdu

- napisał przewodniczący zarządu osiedla Stacja Jarosław Łuba.

Jest już odpowiedź prezydenta Ostrołęki w tej sprawie.

Informuję, że przedstawiony wniosek będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biorąc pod uwagę duże kontrowersje i odmienność poglądów mieszkańców co do montażu progów zwalniających proszę o uczestnictwo w spotkaniu komisji i dostarczenie listy mieszkańców ulicy Wiejskiej popierających inicjatywę zamontowania progów zwalniających. O terminie spotkania zostanie Pan poinformowany telefonicznie

- odpisał Łukasz Kulik.