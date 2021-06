Prognoza wyborcza dla okręgu siedlecko-ostrołęckiego. PiS przed Polską 2050

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Aleks , 16:19 06-06-2021 , 79% Co z ludźmi nie tak w naszym regionie? Nie chcecie, aby PiS odpowiedział za marnotrastwo w elektrowni w Ostrołęce? Nie przeszkadza wam, że MŻW to przechowalnia z ciepłymi posadkami dla PiSiwskich aparatczyków?

Inna sprawa, że pan Palade bezstronny nie jest i z PiSem mu bardzo po drodze odpowiedz • oceń :

~Marcin , 17:04 06-06-2021 , 47% @~Aleks Czas na zmianę w naszym regionie to fakt. Tym panom już dziękuj,ey. Oby Kaczynski wystawil nowych nieskompromitowanych wolnych od ukladow i ukladzikow, ktorym nie przeszukano mieszkan a nie tych ktorych sukcesem ze za ich czasów wybudowano GALERIE aresztowanoi kumpli Edkow NieEdkow bo takie tematy koncza sie reklamowkami i niescisłosciami w oswiadczeniach majatowych itd itd itd........... odpowiedz • oceń :

~Aleks , 17:10 06-06-2021 , 59% @~Marcin Podziękować należy wszystkim związanym z Kaczyńskim, PiS i KK. Czy nie widzisz, że PiS to mafia pchająca Polskę ku upadkowi. To nie tak, że Czartoryski zły, a Kaczyński dobry. W PiSie znajdują się wyłącznie osoby intelektualnie i moralnie uczciwe. Taki Kaczyński nawet zakupów bez ochrony nie byłby sam sobie zrobić odpowiedz • oceń :

~Olo1 , 08:05 07-06-2021 , 100% @~Marcin Już Ostrołęczanie raz dokonali zmiany.

Bokiem nam ta zmiana wychodzi.

W rozmowach z mieszkańcami większość to widzi i o tym mówi tylko na tym portalu i na MO dziwnym trafem większość jest zadowolona z tej zmiany.

Ale cóż. Trole robią swoje.

Taki Jan Kowalski i jemu podobni siedzą tu na okrągło i dorzucają łapki na plus. odpowiedz • oceń :

~0karol , 08:15 07-06-2021 , 100% @~Aleks Dziwnym trafem w całym kraju jak również w Ostrołęce sondaże wskazują że Polacy najbardziej ufają PiSowi tylko na takich portalach jak ten i MO większość komentujących jest przeciw.

Widać wyraźnie że tu siedzą głównie trole POwskie i próbują przekonać innych że np. Ziemia jest płaska.

Jak bardzo was boli fakt że ludzie was olewają a wierzą PiS odpowiedz • oceń :

~ok , 16:20 06-06-2021 , 71% Kurpie zawsze są porąbani, a pis ich przekupuje tak jak chce. Dlatego pozostaną enklawa do której ni można dojechać i będą się w tej puszczy rozmnażać na siłę!!! odpowiedz • oceń :

~Aleks , 16:30 06-06-2021 , 76% @~ok Miejmy nadzieję, że wszytko do czasu i nasi krajanie się obudzą, zanim PiS do końca zrealizuje swoją obietnicę wyborczą „Polska w ruinie” odpowiedz • oceń :

~Xxx , 08:19 07-06-2021 , 100% @~ok A czemu ty ublizasz Kurpiom???

Za kogo ty się masz??

Skończyłeś zapewne gimnazjum i uważasz że wszystkie rozumy po zjadłeś odpowiedz • oceń :

~do , 16:57 06-06-2021 , 50% Silne tępaki ten kurpiowski narodek. Z tego słyniemy w całym kraju. odpowiedz • oceń :

~jurek , 16:58 06-06-2021 , 38% czas na młodych w ostrołęce, czas wymienic obecnych posłow na marcina grabowskiego odpowiedz • oceń :

~Aleks , 17:02 06-06-2021 , 67% @~jurek Marcin Grabowski to ta sama klika co Czartoryski. On Kaczyńskiemu nie podskoczy. Nie wiek, a mądrość i uczciwość i brak jakichkolwiek powiązań politycznych z PiSem i kościołem powinny być brane pod uwagę w wyborach. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:59 06-06-2021 , 36% @~Aleks Dzień dobry!



Do wyborów jeszcze szmat czasu. Nie popuść w portki...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Aleks , 18:28 06-06-2021 , 64% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Ani się obejrzysz, a będą kolejne wybory. Ja się o sobie nie martwię, bo nie tych, których sytuacja materialna zależy od koneksji politycznych. Niech się martwią znajomi PiSiwskich królików, bo to oni mogą straci pracę w MŻW, elektrowni i innych miejscach obsadzanych przez wierchuszkę z PiS odpowiedz • oceń :

~Ika , 18:09 06-06-2021 , 26% I PRAWIDŁOWO. NA RAZIE NIE WIDAĆ ALTERNATYWY DLA PiS odpowiedz • oceń :

~Aleks , 18:24 06-06-2021 , 68% @~Ika Kto nie widzi ten nie widzi. W propagandzie sukcesu tylko z Gierkiem można PiS porównać. Osiągnięcia tej partii działają na jej niekorzyść. 2 mld. co najmniej stracone w Ostrołęce to tylko jeden z przykładów nieudolności rządów PiS. Rekordowa liczba zgonów w czasie pandemii jeszcze bardziej przytłacza. O upadku pozycji Polski na arenie międzynarodowej szkoda gadać.

Pan poseł szczęśliwie nie jest antyszczepionkiwcem. Pewne dobre przekonania zostały mu jeszcze z czasów podstawówki w PRLu. Wbrew temu co sądzi o nauce nie ma jednak pojęcia, ani jej nie szanuje, dlatego nie potrafi na swoim profilu odnieść się w sposób merytoryczny do komentarzy tych, którzy szczepionek się obawiają. odpowiedz • oceń :

~Antycovid , 19:28 06-06-2021 , 28% @~Aleks A cóż to za ranking? Ścigaliśmy się w nim?

No cóż Polak mądry po szkodzie. Sprawdź setki wypowiedzi ministrów , lekarzy którzy głośno mówili żeby nie czekać gdy objawy się zaostrzą odpowiedz • oceń :

~Aleks , 20:04 06-06-2021 , 68% @~Antycovid Obydwaj ministrowie zdrowia i premier są odpowiedzialni za wyjątkowo wysoki nadmiar zgonów.

Chaos organizacyjny, chaos decyzyjny, chaos z komunikowaniu sytuacji, nie słuchanie ekspertów to wszytko przyczyniło się do bolesnej porażki w walce z epidemią.

Pazurze zapłacili np. za reklamę szczepień przeciwko COVID19 bodajże 350 000 złotych. To jest bardzo dużo nawet za udział w reklamach komercyjnych. W reklamach społecznych normalne stawki to kilka tysięcy a nie kilkaset. Reklama jednak słabo działa. Ludzie nie chcą się szczepić i można się spodziewać kolejnej fali zachorowań. Tak wyglądają rządy PiS, mnóstwo wywalonej kasy dla swoich bez pomyślunku, a efekty mizerne.

odpowiedz • oceń :

~Wyborca , 19:26 06-06-2021 , 31% Jednak w naszym okręgu mieszkają mądrzy ludzie. Brawo.

Jasne że PISiorom daleko do ideału ale sukcesów PO PSL w postaci podnoszenia wieku emerytalnego itp już nie chcę. Chyba że jakiś trollek POpaprany jest w stanie przytoczyć inne sukcesy.



No jedziemy, kto pierwszy skomentuje mój wpis ten troll POpaprany;) odpowiedz • oceń :

~Anty PIS , 19:48 06-06-2021 , 56% @~Wyborca Wal sie. Prawa Kobiet najwiekszym dobrem odpowiedz • oceń :

~Aleks , 19:53 06-06-2021 , 67% @~Wyborca Decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego była bardzo mądra. Dzięki osiągnięciom medycyny i poprawie warunków życia wydłuża się długość życia. Emerytura ma zapewnić godne warunki życia wtedy gdy nie jesteśmy wstanie pracować a nie wegetację przez 25-30 ostatnich lat życia.

Przeciwni wydłużaniu wieku emerytalnego byli i są ludzie kiepsko wykształceni i zwyczajnie nie potrafiący liczyć, albo gotowi do pasożytowania na innych. Duże poparcie dla PiS i Konfederacji bardzo źle świadczy o mieszkańcach naszego regionu. odpowiedz • oceń :

~gość*** , 19:56 06-06-2021 , 33% @~Wyborca Nawet w całej Polsce mieszkają mądrzy ludzie ,przecież PIS w każdym sondażu jest na prowadzeniu. Tylko ci ,którzy są sprzedaży wszystkiego co polskie firmom zagranicznym ,mało tego przeciwnicy rządu ,który przywraca krajowi sprzedane firmy i dzieli się ich zyskami z każdym bez wyjątku polakiem .Przecież dzieci ,emeryci i pozostali pracujący wiele zyskali i zyskają na wprowadzeniu nowego programu .Mam nadzieję że nie wrócą rządy ,które pozwalają bogacić się tylko producentom faktur i mafii VAT i ''piniendzy nie ma i nie będzie w najbliższych latach '' i ''dałbym i po 1000 każdemu gd'ybym wiedział gdzie one są zakopane '' i dla których ''Polska to nienormalność '' odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 21:29 06-06-2021 , 47% Dobry wieczór!



Najdrożsi!



Miną dziesiątki pokoleń, miną tysiąclecia, zmieni się klimat na Ziemi, upadną cywilizacje, narodzą się nowe, a hańba rządów POlszewików nigdy nie przeminie!



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Aleks , 22:38 06-06-2021 , 61% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Kochanieńka, dokonań PiSu w niszczeniu Polski nikt tak łatwo nie przeskoczy. Jeśli ponownie Polska dołączy do grona państw demokratycznych, Duda, Morawiecki, Kaczyński sądu nie unikną, działalności pana posła CBA przyjrzy się zapewne bliżej. Jeśli jednak dalej będzie rządzić, wkrótce Polskę z UE wyprowadzicie wprost w rosyjskie łapki, a traktowanie opozycji jak na Białorusi stanie się normą. odpowiedz • oceń :

~U NAS TYLKO KLER , 21:31 06-06-2021 , 38% W Oślejłące jak tylko wyświetli prezydent KLERA to pozamiata wszelkie prognozy wyborcze.

Do tego jak obieca zatrudnić do żony teściową a vice ogłosi że wraca z otbs a jego partnerka zostanie np. derektorem nad wszystkimi derektorami to wyborcy posikają się ze szczęścia i PISiory przerżną do 5 % ... odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 04:49 07-06-2021 , 60% @~U NAS TYLKO KLER Czemu taką sraczkę macie pisiorki? Wkrótce obowiązkowe seanse Smoleńska w muzeum partia wam załatwi. odpowiedz • oceń :

~WYBORCA KLER , 08:00 07-06-2021 , 34% @~ha ha ha właśnie czemu ?

przecież to nic złego , jak zona jest blisko męża a nawet gdyby jeszcze prezydent zatrudnił i teściową to wszystko w rodzinie.

a co do vie i jego partnerki, to przecież nie rodzina.. czyli w tym nie ma też nic złego..

natomiast co do KLERA to, że Ostrołęczanie wybrali ten film jako symbol odzyskania wolności spod opresyjnej władzy PIS

odpowiedz • oceń :

~normalny , 11:13 07-06-2021 , 0% do panny

Poczekaj jeszcze trochę a zobaczysz jak popłyna srodki do Polski no i gdzie będziemy szukać hanby Ta cała gadka to tylko propaganda i niebawem wszystko to wylezie

oby nie i tu chciałbym się mylić i to bardzo odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.