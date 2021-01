Program 500+. Aby uzyskać prawo do świadczenia po 1 czerwca 2021 r. należy ponownie złożyć wniosek

REKLAMA

REKLAMA

Program 500+. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., należy ponownie złożyć wniosek. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. - informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.





Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać:



• Od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną - za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.



• Od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną, czyli osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce lub za pośrednictwem poczty.



Wniosek złożony w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia danego roku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone nie później niż 30 czerwca tego roku.



Wniosek złożony w okresie od 1 do 31 maja danego roku oznacza, że świadczenia za czerwiec i lipiec zostaną wypłacone nie później niż do 31 lipca tego roku.



Z kolei wniosek złożony od 1 do 30 czerwca to wypłata przyznanego świadczenia za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień nastąpi maksymalnie do 31 sierpnia tego roku.



W przypadku wniosków złożony w terminach:



• od 1 do 31 lipca wypłata nastąpi do 30 września



• od 1 do 31 sierpnia wypłata nastąpi do 31 października.





W związku z trwającym nadal stanem epidemii bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie przy zachowaniu wymaganych rygorów sanitarnych, co może się wiązać z wydłużonymi kolejkami. W związku z powyższym zachęcamy do sprawdzonych już sposobów załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych: tj. Profilu zaufanego, platformy Empatia lub eBankowości, czy też możliwości złożenia wniosku poprzez wysłanie pocztą lub wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Hallera 12 (od strony parkingu).

- czytamy w komunikacie MOPR.