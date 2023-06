Prokuratura zmienia decyzję. Będzie zażalenie w sprawie kierowcy Maserati

REKLAMA

REKLAMA

Kierowca Maserati usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy, ale sąd nie uwzględnił tego wniosku. W zamian zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji (dwa razy w tygodniu), a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub zakazem jego wydania i poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych.

13 czerwca 2023 r. tuż po północy w Rzekuniu przy ulicy Kolonia doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Kierujący Maserati Quattroporte 18-letni Piotr R. stracił panowanie nad pojazdem na łuku w lewo, w wyniku czego doszło do zderzenia z Hyundaiem Tuscon, którym jechało małżeństwo z Ostrołęki. W wypadku zginął 42-letni kierowca Hyundaia Andrzej L.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~temida , 19:26 22-06-2023 , 97% @~U Prokuratura w końcu robi co do niej należy, gdyż w tej sprawie zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy. Świadkowie są kluczowi, Ci młodzi ludzie powinni kierować się własnym sumieniem mając na uwadze, że w takich okolicznościach mógłby zginąć również ktoś z ich bliskich, a życie może zatoczyć krąg i gdy teraz prawda nie ujrzy światła dziennego, to w przyszłości może się to na każdym z nich zemścić. Każdy, że świadków powinien sobie dobrze uświadomić, dlaczego doszło do tej tragedii oraz co bym zrobił jakby to zginął mój tata, brak itd... Nikt tu nie szuka rewanżu, ale sprawiedliwości, dzieci zostały bez ojca, a to wpłynie na ich całe życie, jakie będzie zależy od świadków, prokuratury i ich sumienia. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kropka , 10:21 23-06-2023 , 100% @~U ZABIŁ CZŁOWIEKA i powinien za to odpowiedzieć. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Rockefeller Plaza , 19:24 22-06-2023 , 96% I po co to temu chłopakowi było?

Tak sobie życiorys pokręcił. Tata ile kasy utopi.



Ale jak ktoś nie ma w głowie...

Nawet gruby portfel taty nie pomoże. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zz , 19:28 22-06-2023 , 86% Aby go wsadzili na te 8 lat ;) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kolega , 19:43 22-06-2023 , 36% To jest tragedia dla dwóch rodzin

Poszkodowanego i Sprawcy

Myślę że Mario nie zostawi rodziny która straciła ojca i męża

On mimo że ma kasę ma honor i nie odbiło mu od niej

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Los , 06:38 23-06-2023 , 90% @~Kolega Tragedia jednej rodziny!! Małolat żyje, dostanie karę i żyje dalej. Finansowo ojca pociągnie ale to tylko pieniądze!

Natomiast druga rodzina przeżywa strasznie...dzieci straciły ojca, i żona straciła męża a też nie wiadomo w jakim stanie wyjdzie z tego wypadku, czy wróci do pracy, czy da radę utrzymać dzieci...Niech więc nikt nie pisze banałów o tragedii dwóch rodzin!!!

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ona , 17:18 23-06-2023 , - @~Los Ja również uważam że to tragedia dwóch rodzin. Młody poniesie karę i również będzie żył ze świadomością iż zabił człowieka… kierowca który zginą miał niezapięte pasy co mu nie pomogło niestety… • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Szok , 19:44 22-06-2023 , 8% Nie ma podstaw do aresztu. Sprawca się przyznał do ppstawinych zarzutów • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Lech , 20:11 22-06-2023 , 97% @~Szok Gość odmówił składania zeznać co już może sugerować, że może dojść na próby mataczenia, a na dodatek chodząc na wolności może wpływać i naciskać na świadków zdarzenia, a świadkowie po mimo, że grozi im więzienie w razie składania fałszywych zenan mogą ulec naciskom. Wiedząc, że za ten czyn grozi 8 lat więzienia, więc 3 miesiące to takie minimum na początek. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Arek , 19:53 22-06-2023 , 50% Ręce opadają. Kto tym steruje. Wstyd. Jak zabili na pasach niewinnego człowieka to nawet wniosku nie było. Równi i równiejsi. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Janusz , 20:07 22-06-2023 , 87% @~Arek A co ma piernik do wiatraka. Jeżeli ktoś popełnił błąd w jednej sprawie to dlaczego ten błąd powielać w innych? Nie można łączyć tych spraw, ponieważ również można powiedzieć, że za kilka gramów trawy ludzie trafiają na 3 miechy do paki, a nie ma zagrożenia mataczenia w sprawie, usiłowania ucieczki, często nawet takie osoby nie mają ani na kaucje ani na paszport wiec nie ma zagrożenia ucieczki, a idą do pierdla. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ola , 21:17 22-06-2023 , 67% @~Janusz To ma, że jak nie jesteś znajomym króliczka, jak nie uciekniesz z miejsca wypadku to będziesz miał problem. Ten gość z Witosa nie miał nawet wniosku tu trzeba telewizje dlaczego ?? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Wrrr , 22:42 22-06-2023 , 75% @~Ola Dwie sprawy są całkowicie inne i nie powiązane, źle działanie prokuratury w jednej nie może wpłynąć na działanie w drugiej. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~antywos , 20:21 22-06-2023 , 21% Niestety chłopaka będzie sąd kapturowy sądził jak najsurowiej pod publiczkę żeby tłuszcza była zadowolona bo jego rodzice są bogaci. W Polsce najgorsze co możesz zrobić to być bogaty. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~prawnik , 20:30 22-06-2023 , 92% @~antywos Głupich nie sieją. 5 lat za ten czyn to takie minimum, orzekany w większości takich spraw. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kkk , 20:39 22-06-2023 , 91% @~antywos Przede wszystkim to chłopak zabił człowieka. Dzieci straciły ojca, żona straciła męża, ktoś stracił syna, ktoś stracił przyjaciela. Rodzina straciła swojego żywiciela.



Chłopak powinien być surowo osadzony, ale to że jego rodzice są bogaci to dla niego plus, bo jak wyjdzie z więzienia to będą mu w stanie zapewnić start w życiu. Oby tylko tym razem ponownie nie zaczęli od szybkiego auta.



Zero współczucia dla drogowego mordercy. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Majlo Hi , 07:34 23-06-2023 , 80% @~antywos .



. Bogaty nie oznacza NIETYKALNY. I to jest sedno sprawy.



. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~K , 20:29 22-06-2023 , 10% Nie obrażaj od cymbałów ,taki los ,jedni i drudzy cierpią .#SZKODA OBYDWU RODZIN • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Brak zasad i człowieczeńs , 21:08 22-06-2023 , 94% @~K Cymbał to lekki wariant jak powinno się tego osobnika nazwać.

To dzięki niemu całe nieszczęście powstało.

Nie chciałbym być na miejscu rodziny Andrzeja L.

Miał plany na życie, może wakacje w tym roku nad morzem.

Być może...

A taki typ nie mając umiejętności, doświadczenia i mając za nic przepisy ruchu drogowego.

Bez wyroku skazującego to mógłby się śmiać rodzinie zmarłego w twarz.

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jaja , 21:17 22-06-2023 , 92% Odmowa składania zeznań powinna skutkować aresztem, to brak współpracy z wymiarem sprawiedliwości. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~T , 21:25 22-06-2023 , 15% @~Jaja Skąd to wiesz ? A jak przed sądem były złożone wyjaśnienia ? Głupio ci podrecasz emocje bez jakiejkolwiek potrzeby. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ggh , 21:38 22-06-2023 , 100% Posiedzi parę lat i wyjdzie.tam nie jest aż tak źle. Za pieniądze będzie miał spokój wśród wspolosadzonych • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Precedens , 21:56 22-06-2023 , 93% @~Ggh Właśnie. Pozna nowych ludzi może nawet się za kolegują.

8 lat zleci szybko. To jak podstawówka. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~X , 22:39 22-06-2023 , 17% I znowu Zbigniew Z. zadziałał przed wyborami trzeba się pokazać może uratuje to cztery litery jemu i zbawcy narodu Jarosławowi • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Do sędziów , 22:44 22-06-2023 , 100% Nie tylko to sprawo powinien zająć się prokurator i to nie ostrołęcki, bo tu to tak to działa znam sędziego sędzia prokuratora, albo mam rodzinkę w policji a oni znają prokuratorów i sędziów i wszystko przechodzi bokiem wyroki zapadają bezmyślne i nie uzasadnione a przede wszystkim NIE SPRAWIEDLIWE • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Skazany , 06:54 23-06-2023 , 67% No to sso Bartkiewicz to będzie siedziane. Robi sobie co chce ten człowiek . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~hmmmm , 07:21 23-06-2023 , 100% A jeszcze nikt nie wspomina o badaniach toksykologicznych sprawcy.

Być może już zaginęły lub fiolka się stłukła.

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Polak , 08:52 23-06-2023 , 40% Jednak za mało zapłacili , ojciec leć do banku i bedzie synek wolny. Bo to Polska, nie elegancja Francja • zgłoś odpowiedz • oceń :

~..... , 14:02 23-06-2023 , 100% Junior knot w parafinie pewnie za mało dostał to uruchomił starego - proroka. A ten jedzie i rękami usłużnych działa, tylko równie dobrze może to POtem odkęcić. Ten duet stary i młody to świetnie działają np. w przypadku oskarżania niewinnych ludzi , których "zbrodnią" jest krytyka lewackich wulgarnych spędów z piorunami, wówczas ich skuteczność jest godna POdziwu i lepszej sprawy. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~hej , 14:04 23-06-2023 , - Do wpisu powyżej , masz w 100% rację, klika zna się jak zły szeląg " sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, biznesmeni. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Człowiek,ojciec , 14:25 23-06-2023 , 100% Wydaje mi się ,że chyba w większości przypadków bardziej boli was fakt,że ojciec chłopaka ma kasę ,zwykła kurpiowska zazdrość i ból duuupy,że ktoś ma a wy nie. Ja osobiście ojca znam,nie przepadam za nim,ale to do czego doszedł osiągnął dzięki sobie. I chyba normalne,że z jego majątku korzysta również rodzina,to jest normalne i logiczne. Ale tu przemawia wasza wiejska zawiść i chęć dogryzienia M. Jak dla mnie to tragedia dla obu rodzin i gwarantuję,że M.nie ma żadnej satysfakcji z tego co się wydarzyło,a to że będzie walczył o syna jest również naturalne i oczywiste. Ja mając swoje dzieci bym się bał pisać takich złośliwych komentarzy,przepełnionych jadem i zazdroscią. Nikt z nas nie wie co jeszcze nasze dzieci bądź my sami możemy komuś zrobić na drodze. Oczywiście była prędkość ,była brawura ale to dalej był wypadek i młody napewno tego nie chciał. Obu rodzinom życzę dużo siły i oby sprawa zakończyła się względnym kompromisem bo życia człowiekowi i tak nic już nie przywróci. • zgłoś odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.