Promocja „Śpiewnika Kurpiowskiego” w Baranowie! Spotkanie z Henrykiem Gadomskim. Kiedy?

W piątek, 6 lutego, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie odbędzie się spotkanie promocyjne poświęcone durgiemu wydaniu „Śpiewnika Kurpiowskiego”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Długiej 13.

O autorze i publikacji

Autorem opracowania jest Henryk Gadomski - znany etnomuzykolog, regionalista i dyrygent. Jest on postacią mocno związaną z kulturą kurpiowską, m.in. jako redaktor dzieł ks. Władysława Skierkowskiego oraz autor słownika dialektu kurpiowskiego. Za swoją działalność na rzecz regionu został wyróżniony m.in. Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida.

„Śpiewnik Kurpiowski” to publikacja mająca na celu dokumentację i popularyzację tradycyjnych pieśni regionu. Drugie wydanie książki mogło się ukazać dzięki dofinansowaniu Miasta Ostrołęka oraz wsparciu licznych gmin oraz lokalnych przedsiębiorstw i nadleśnictw.

Organizatorzy - wójt gminy Baranowo Marcin Wołosz, Gminna Biblioteka Publiczna oraz GOKSiR - przygotowali na ten dzień:

spotkanie z autorem i rozmowę o kulisach powstawania publikacji,

panel wspólnego śpiewania pieśni kurpiowskich,

dodatkową niespodziankę dla uczestników.

Spotkanie ma charakter otwarty, skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych muzyką tradycyjną i dziedzictwem kulturowym Kurpiów.