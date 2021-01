Przedsiębiorcy mają dość. Ostrołęcki pub zapowiada: "Otwieramy". Podobnie klub fitness

REKLAMA

Przedsiębiorcy coraz częściej mówią o wznawianiu działalności, nie patrząc na grożące im kary. Co o tym sądzicie? Zachęcamy do dyskusji w komentarzach.

Branża fitness również liczy straty w trakcie epidemii, ale - jak to sportowcy - nie poddaje się. Ostrołęcki klub West Site Fitness zapowiedział otwarcie od 14 stycznia. - Została nam nadana licencja sportowa, dzięki której każdy z Was będzie mógł uzyskać indywidualną licencję zawodnika sportowego - napisano na stronie klubu. Aby móc trenować, w klubie trzeba opłacić opłatę członkowską w kwocie 15zł (opłata na rok) oraz karnet zawodnika.

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 21:16 13-01-2021 , 37% Dobry wieczór!



Dobry pomysł. Chętnie skorzystam zarówno z atrakcji pubu Elita jak i z atrakcji West Site Fitness. Oczywiście, jako dziewczyna praktyczna, pierwej poproszę o pisemną gwarancję od tych obydwu przybytków rozkoszy, że w razie zakażenia się koronawirusem, pokryją wszelkie koszty mojego leczenia i rehabilitacji...



odpowiedz • oceń :

~Adam- Wkładam i spadam , 21:34 13-01-2021 , 47% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Czyli, jeśli zarazisz się grypą, jakimś przeziębieniem, czy anginą w pracy - to pracodawca ma płacić odszkodowanie? Jeśli w kościele, to proboszcz? Jak w szkole - Organ prowadzący szkołę, czyli miasto? Jeśli w Autobusie, to MZK?



I najważniejsze:



Jak drogi Wojtku zamierzasz udowodnić, że ktoś zaraził się tam, a nie na przykład w sklepie? Powodzenia :)

~kika , 21:48 13-01-2021 , 100% @~Adam- Wkładam i spadam cyt."Żadnych nakazów, zakazów, KONIEC". Jednak w sklepie i zakładzie pracy obowiązują nakazy i zakazy. Zapraszający zawsze ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo gości. Oczywiście ceny będą uwzględniały koszt ewentualnych mandatów. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 22:56 13-01-2021 , 100% @~Adam- Wkładam i spadam Dobry wieczór!



Cyt. "Czyli, jeśli zarazisz się grypą, jakimś przeziębieniem, czy anginą w pracy - to pracodawca ma płacić odszkodowanie?"



Mój drogi! Absolutnie źle rozumujesz. Późno się robi, czasu mało, oczy kleją się, ciało domaga się odpoczynku, więc krótko podam ci, dla lepszego zrozumienia, specjalnie "przerysowaną" analogię.



Jeżeli organy państwowe postawią w zakładzie pracy tablicę ostrzegawczą "Uwaga! Promieniowanie jonizujące! Przebywanie grozi ciężkim ubytkiem na zdrowiu!", a mimo tej tablicy, pracodawca mówi: "ja chromolę głupie zakazy - chcę zarabiać! Adam wchodź tam, nie bój się promieniowania - to zwykła lipa. Musisz to zrobić bo ja chcę mieć dochód". Wchodzisz i zostałeś napromieniowany. No niestety, za twoją chorobę popromienną odpowiada twój pracodawca bo zignorował zakaz służb państwowych, no i ty płacisz zdrowiem za swoją głupotę...



Pozdrawiam...

~info , 21:37 13-01-2021 , 55% Ania pokryć to oni cię mogą ale w innym tego słowa znaczeniu.A jak już tak bardzo boisz się zakażenia to zabarykaduj się w swoim domku i siedź tam aż do końca tej zabójczej pandemii. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 21:49 13-01-2021 , 100% @~info Dobry wieczór!



Cyt. "zabarykaduj się w swoim domku i siedź tam aż do końca tej zabójczej pandemii".



Mój drogi!



Bardzo boję się zakazić tym paskudztwem, ale również bardzo boję się samotności. Wśród przyjaciół mam opinię dobrej, zaradnej gospodyni. Czy zechciałbyś w swojej nieskończonej łaskawości, towarzyszyć mi w mojej samotni, nie tylko "do końca tej zabójczej pandemii", lecz do skończenia świata i jeden dzień dłużej? Zapewniam dobre, domowe jadło, równie dobre nalewki własnej roboty, miłe rozmowy przy buzującym wesoło kominku, przyjemną atmosferę domowego ogniska...



Pozdrawiam.... Pa... Wyłączam się dla nabożnego, pełnego skupienia, oglądania reżimowego "W tyle wizji"...



(PS. Niesmaczny wtręt "o kryciu" - przemilczę i potraktuję go, jako twój swoisty "wypadek przy pracy").



odpowiedz • oceń :

~gość , 22:03 13-01-2021 , 72% Grubo, impreza może kosztować nawet 30 tysi, sanepid będzie miał robotę do wykonania. odpowiedz • oceń :

~Klich , 22:29 13-01-2021 , 34% @~gość Człowieku obejrzyj sobie na jutubie "nie zadzieraj z fryzjerem" Witolda Gadowskiego a dowiesz się że przedsiębiorcy zaczynają wygrywać w sądach za nakładane kary, dopiero później komentuj i opowiadaj kocopoly odpowiedz • oceń :

~Ink , 22:05 13-01-2021 , 0% Bravo, na taki protest na pewno pójdę odpowiedz • oceń :

~Inz. , 22:22 13-01-2021 , 60% Ciekawe kto jest wlascicielem pubu? Kiedys slyszalem co nie ma oczywiscie zwiazku z tym pubem i innymi ze ktos zalozyl jakis tam klub na slupa biedaka? No ale to bez znaczenia. Dobrze, ze pub sam sie denuncjuje i to 2 przed impreza. Ciekawe co zrobia wlasciwe organy z tym fantem? odpowiedz • oceń :

~Z , 22:50 13-01-2021 , 20% Zapraszamy również wyborców PiS, może przejrzą na oczy i wreszcie wnioski wyciągną z tego co ich bolszewicka partia uczyniła z Polską. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 23:11 13-01-2021 , 100% @~Z Dobry wieczór!



Nie podniecaj się. Zobacz jakie obostrzenia są w pozostałych krajach Europy, wyciągnij odpowiednie wnioski, i wtedy oburzaj się na "bolszewicką partię PIS"...



Pozdrawiam... Ania - Dziewczyna jak Łania, Wyborca PiS... odpowiedz • oceń :

~lawok , 00:47 14-01-2021 , - Nie przychodźcie nic na siłę ... każdy jest kowalem swojego losu odpowiedz • oceń :

~. , 01:04 14-01-2021 , - I tak nie otworzą a ludzie się nakręcają . odpowiedz • oceń :

~Jan , 01:40 14-01-2021 , - Wpadnę, ale jak złapię covida to podam do sądu własciciela Elity.To on odpowiada teraz za zdrowie swoich klientów. odpowiedz • oceń :

