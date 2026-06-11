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Ostrołęka,

Przedszkole Miejskie nr 7 „Tęczowa Kraina” świętowało jubileusz 50-lecia! [ZDJĘCIA, WIDEO]

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zdjecie 1669
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zdjecie 1669
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Wielkie święto, wspomnienia i mnóstwo uśmiechu - tak w skrócie można opisać dzisiejszy dzień w Przedszkolu Miejskim nr 7 „Tęczowa Kraina”. Placówka świętowała wyjątkowy jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Pół wieku historii połączyło dziś kilka pokoleń związanych z tym miejscem. Było po prostu pięknie i bardzo wzruszająco.

Uroczystość zgromadziła wielu wyjątkowych gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych z prezydentem miasta na czele, a także dawne dyrektorki przedszkola, emerytowani pracownicy oraz rodzice.

Najważniejszym punktem programu były oczywiście występy dzieci. Przedszkolaki z poszczególnych grup przygotowały program artystyczny. Na scenie nie zabrakło tańców, piosenek i ogromnego zaangażowania maluchów. Występy wyszły przepięknie, a widok przejętych dzieci wywołał u wielu obecnych spore wzruszenie i został nagrodzony głośnymi brawami.

Ważnym i bardzo ciekawym elementem uroczystości był powrót do przeszłości. Jedna z poprzednich dyrektorek placówki przeczytała zgromadzonym 50-letnią historię przedszkola. Przypomniała, jak placówka zmieniała się na przestrzeni lat i jak budowano tradycję „Tęczowej Krainy”. Sentymentalna podróż w czasie sprawiła, że w oku niejednego absolwenta czy dawnego pracownika zakręciła się łza.

Ślady historii na korytarzach

Każdy, kto odwiedził dziś przedszkole, mógł dosłownie dotknąć jego historii. Na korytarzach przygotowano specjalną wystawę fotograficzną. Stare, czarno-białe zdjęcia przeplatały się z tymi współczesnymi, pokazując 50 lat tęczowych wspomnień oraz to, jak wychowywały się tu kolejne pokolenia mieszkańców.

Podczas oficjalnej części nie zabrakło ciepłych słów, gratulacji i kwiatów. Zaproszeni goście składali życzenia obecnej dyrekcji, nauczycielom oraz całemu personelowi, dziękując za trud włożony w wychowanie najmłodszych i życząc kolejnych tak udanych lat pracy.

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Więcej o: jubileusz 50-lecia, występy dzieci, wystawa fotograficzna, sentymentalna podróż, Tęczowa Kraina
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