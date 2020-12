Przetarg na Multicentrum rozstrzygnięty. Zobacz jak będzie wyglądał stary dworzec PKP po remoncie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Panowie księża z klasztoru posiadając dworzec PKS mogli by pobudować sobie sklep handlowy z restauracją, a korzystanie autobusów z tego dworca udostępnić za darmo. Mieliby wtedy większe zyski z restauracji i handlu. A i więcej osób by zajrzało do kościoła.

@~Akumulator do Łani Dzień dobry! Być może Ostrołęka "to nie Kurpie", ale o obliczu, charakterze i "duchu" miasta, nie decyduje położenie geograficzne, lecz LUDZIE. A większość ostrołęczan, to Kurpie z dziada pradziada. Ja sama jestem nieodrodną córą Kurpi, urodzoną i wychowaną w głębi ostępów Puszczy Kurpiowskiej... Pozdrawiam... Anka - Stuprocentowa Kurpianka...

Nieprawdę prawisz. Ci "ostrołęczanie" o kurpiowskim rodowodzie to napływowa stonka, osiedlająca się w mieście od dekad. Dziś na każdym kroku można spotkać człowieka z liściem na głowie, a jeszcze częściej ze słomą w butach. Dziś przynajmniej każdy MA buty, bo jeszcze nie tak dawno Kurpie dopiero na moście obuwały giry. W każdym razie w Ostrołęce żadne rodowite Kurpie się nie wychowywały. Zauważ, że żaden rodowity Ostrołęczanin nie ma na strychu stroju ludowego, nie trudni się wycinankarstwem, nie robi włosianki, a nawet nie zna gwary. No chyba, że tańcuje w zespole ludowym. Ani geograficznie, ani kulturowo OSTROŁĘKA TO NIE KURPIE! Kurpie do Ostrołęki napłynęły i napływajo regularnie. Swoją drogą prawdziwi Kurpie z Carni, Zbójnej czy Mysańca irytują się, kiedy Ostrołęczak przedstawia się jako Kurp! .

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 15:27 28-12-2020 , 25%